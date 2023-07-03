Самозанятым хотят увеличить вдвое допустимый доход. Новый законопроект скоро внесут в Госдуму

Депутаты от фракции ЛДПР планируют внести в Госдуму законопроект об увеличении в два раза (до 4,8 млн рублей в год) размера максимального допустимого дохода самозанятого.

Фракция ЛДПР внесет в Госдуму законопроект об увеличении максимально допустимого дохода самозанятых в два раза. Об этом сегодня сообщил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

По его словам, инициатива подразумевает внесение поправок в закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Депутаты хотят повысить лимит допустимого дохода самозанятых с 2,4 млн рублей до 4,8 млн рублей в год.

Эта цифра не менялась с 1 января 2019 года, что «сдерживает распространение специального налогового режима среди физических лиц, самостоятельно оказывающих различные услуги и выполняющих работы для граждан».

«Значительный рост с 2020 года цен на многие товары и услуги привел к тому, что у многих самозанятых доход стал превышать установленный предел максимального дохода», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Поэтому многие самозанятые предпринимают попытки скрыть свой доход для того, чтобы сохранить право на специальный налоговый режим, отмечают авторы проекта, пишет ТАСС.

«Вносим на рассмотрение Госдумы законопроект, который увеличивает ту самую планку до 4,8 млн рублей», — сообщил Нилов.

Принятие законопроекта позволит снизить количество используемых самозанятыми теневых сделок, увеличить количество в стране самозанятых и, соответственно, увеличить налоговые поступления в бюджет страны.