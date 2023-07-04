Сбор за банкротство. Пассажирам предложат скинуться на случай банкротства авиаперевозчиков

Минтранс вернулся к обсуждаемой с 2021 года идее дополнительного сбора с авиапассажиров при оформлении билетов. Речь идет о создании «резервного фонда поддержки пассажиров» на случай банкротства авиакомпаний.
Средства будут направляться в резервный фонд, из которого можно будет возместить деньги пассажирам в случае банкротства авиакомпании или экстренной отмены рейса, пояснил источник в «Ростехе», пишут «Ведомости».
В данный момент отсутствует четко прописанный порядок действий авиакомпании в случае возникновения у нее финансовых трудностей. Создание резервного фонда же позволит избежать ситуации, когда пассажирам требуется ждать возмещения средств годами.
Предположительно сбор составит 150–300 руб. с пассажира.
По данным Росстата, в прошлом году российские авиакомпании перевезли 95,2 млн пассажиров. В случае введения дополнительного сбора в размере 150-300 руб. объем средств в резервном фонде составит 1,5-3 млрд руб. Но этих средств не хватит в случае повторения пандемии или введения новых санкций в первые годы после создания фонда.
Как думаете, справедливо перекладывать на пассажиров подобную финансовую нагрузку?
Комментарии7
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
что-то напоминает (как-то так называется): фонд капремонта, резерв туроператоров, резерв ипотечного строительства (все собранные средства куда-то уходят)
Главный бухгалтер
только не туда куда надо
Ирина
Это что за зверёк - сбора?
А так, в принципе ничего нового. Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих (с) И.Ильф, Е. Петров
Ирина
А можно заголовок откорректировать? А то очень стимулирует приступ чёрного юмора.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
спасибо, но черный юмор мы уважаем, так что в следующий раз не сдерживайтесь))
Главный бухгалтер
с миру по нитке, голому - рубаха
пассажиры причем, если менеджмент дефективный или авиакомпания изначально задумывалась на авось, а потом можно и кинуть (чего только не бывает) ????
в авиакомпаниях перечней сборов достаточно и так. если начнут применять в большей мере-билет будет выглядеть устрашающе...