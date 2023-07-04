Сбор за банкротство. Пассажирам предложат скинуться на случай банкротства авиаперевозчиков

Минтранс вернулся к обсуждению идеи создать «резервный фонд поддержки пассажиров» на случай банкротства авиакомпаний. Сумма сбора пока не известна, но эксперты полагают, что он составит не менее 150–300 руб. с каждого пассажира.

Минтранс вернулся к обсуждаемой с 2021 года идее дополнительного сбора с авиапассажиров при оформлении билетов. Речь идет о создании «резервного фонда поддержки пассажиров» на случай банкротства авиакомпаний.

Средства будут направляться в резервный фонд, из которого можно будет возместить деньги пассажирам в случае банкротства авиакомпании или экстренной отмены рейса, пояснил источник в «Ростехе», пишут «Ведомости».

В данный момент отсутствует четко прописанный порядок действий авиакомпании в случае возникновения у нее финансовых трудностей. Создание резервного фонда же позволит избежать ситуации, когда пассажирам требуется ждать возмещения средств годами.

Предположительно сбор составит 150–300 руб. с пассажира.

По данным Росстата, в прошлом году российские авиакомпании перевезли 95,2 млн пассажиров. В случае введения дополнительного сбора в размере 150-300 руб. объем средств в резервном фонде составит 1,5-3 млрд руб. Но этих средств не хватит в случае повторения пандемии или введения новых санкций в первые годы после создания фонда.