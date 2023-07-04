Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип nlukina
nlukina
Общество

Сбор за банкротство. Пассажирам предложат скинуться на случай банкротства авиаперевозчиков

Минтранс вернулся к обсуждению идеи создать «резервный фонд поддержки пассажиров» на случай банкротства авиакомпаний. Сумма сбора пока не известна, но эксперты полагают, что он составит не менее 150–300 руб. с каждого пассажира.
77
Сбор за банкротство. Пассажирам предложат скинуться на случай банкротства авиаперевозчиков

Минтранс вернулся к обсуждаемой с 2021 года идее дополнительного сбора с авиапассажиров при оформлении билетов. Речь идет о создании «резервного фонда поддержки пассажиров» на случай банкротства авиакомпаний.

Средства будут направляться в резервный фонд, из которого можно будет возместить деньги пассажирам в случае банкротства авиакомпании или экстренной отмены рейса, пояснил источник в «Ростехе», пишут «Ведомости».

В данный момент отсутствует четко прописанный порядок действий авиакомпании в случае возникновения у нее финансовых трудностей. Создание резервного фонда же позволит избежать ситуации, когда пассажирам требуется ждать возмещения средств годами.  

Предположительно сбор составит 150–300 руб. с пассажира.

По данным Росстата, в прошлом году российские авиакомпании перевезли 95,2 млн пассажиров. В случае введения дополнительного сбора в размере 150-300 руб. объем средств в резервном фонде составит 1,5-3 млрд руб. Но этих средств не хватит в случае повторения пандемии или введения новых санкций в первые годы после создания фонда. 

Как думаете, справедливо перекладывать на пассажиров подобную финансовую нагрузку?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

39 подписчиков

Комментарии

7
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 51 минуту назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    что-то напоминает (как-то так называется): фонд капремонта, резерв туроператоров, резерв ипотечного строительства (все собранные средства куда-то уходят)

    • Логотип fressigran@
      fressigran@ 7 минут назад

      Главный бухгалтер

      только не туда куда надо

  • Логотип buhkompas
    buhkompas 49 минут назад

    Ирина

    Сбора за банкротство.

    Это что за зверёк - сбора?

    А так, в принципе ничего нового. Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих (с) И.Ильф, Е. Петров

  • Логотип IriEro
    IriEro 48 минут назад

    Ирина

    А можно заголовок откорректировать? А то очень стимулирует приступ чёрного юмора.

    • Логотип nlukina
      nlukina 32 минуты назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      спасибо, но черный юмор мы уважаем,  так что в следующий раз не сдерживайтесь)) 

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 15 секунд назад

    Главный бухгалтер

    с миру по нитке, голому - рубаха

  • Логотип Мирам
    Мирам 13 секунд назад

    пассажиры причем, если менеджмент дефективный или авиакомпания изначально задумывалась на авось, а потом можно и кинуть (чего только не бывает) ????

    в авиакомпаниях перечней сборов достаточно и так. если начнут применять в большей мере-билет будет выглядеть устрашающе...

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип nlukina
nlukina
Отчетность в Росстат

Не забудьте сдать статотчетность. Осталось 5 дней, чтобы отчитаться в Росстат за II квартал

До 10 июля компании численность больше 15 человек должны направить в Росстат отчёт П-4. Это отчет о неполной занятости и движении работников за II квартал.

Не забудьте сдать статотчетность. Осталось 5 дней, чтобы отчитаться в Росстат за II квартал
7
Логотип Клерк
Клерк
Психология для бухгалтера

Инструкция: как бухгалтеру справиться со стрессом и как в этом помогает психотерапия + гимнастика для глаз

2023 год принес бухгалтерам лишь кучу потраченных нервов — ЕНП, ЕНС, СФР, другие изменения. Если понимаете, что морально тяжело, то читайте наш материал. Дадим шесть советов, как восстановить моральное здоровье.

Инструкция: как бухгалтеру справиться со стрессом и как в этом помогает психотерапия + гимнастика для глаз
7
732
Логотип flegma2003@mail.ru
flegma2003@mail.ru
Общество

Любовь бывает чистой до первой совместной покупки. Любовь и расчет, как это все объединить

Я всегда говорил, нельзя человека считать плохим, только потому, что он любит деньги больше чем вы. Почему нельзя? Потому, что это бессмысленно.

Любовь бывает чистой до первой совместной покупки. Любовь и расчет, как это все объединить
1
32
Логотип nlukina
nlukina
Общество

Сбор за банкротство. Пассажирам предложат скинуться на случай банкротства авиаперевозчиков

Минтранс вернулся к обсуждению идеи создать «резервный фонд поддержки пассажиров» на случай банкротства авиакомпаний. Сумма сбора пока не известна, но эксперты полагают, что он составит не менее 150–300 руб. с каждого пассажира.

Сбор за банкротство. Пассажирам предложат скинуться на случай банкротства авиаперевозчиков
7
77
Логотип Светлана Беляева
Светлана Беляева
Учет расходов

Расходы на обучение сотрудников: 3 главных вопроса и 2 основных ошибки

Какие самые популярные вопросы у компаний в части расходов на обучение сотрудников? При каких условиях можно признать расходы? Какие ошибки популярны у компаний? Рассмотрим эти вопросы в статье.

Расходы на обучение сотрудников: 3 главных вопроса и 2 основных ошибки
42
Логотип Платформа ОФД
Платформа ОФД
Ведение бизнеса

Сезонный бизнес: что учесть при открытии. Регистрация, налоги, отчеты

Сезонный бизнес связан с товарами и услугами, которые пользуются спросом в определенные месяцы года. Запуск такого дела требует усилий и вложений порой наравне с круглогодичным, при этом задача предпринимателя — добиться окупаемости и прибыли всего за 3 — 4 месяца, в течение которых бизнес просуществует. Расскажем о главном и нюансах при запуске.

Сезонный бизнес: что учесть при открытии. Регистрация, налоги, отчеты
140
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
НДФЛ

ДМС для работников: надо ли удерживать НДФЛ при компенсации сотруднику расходов на страхование?

Рассматриваются последствия по НДФЛ при компенсации работнику расходов по договору добровольного медицинского страхования

64
Логотип Марат Самитов
Марат Самитов
Самозанятые

6 вредных советов: как работать с самозанятыми, чтобы точно получить проблемы с налоговой

В этом видео 6 вредных советов для работы с самозанятыми. Благодаря им ваша компания точно получит проблемы с налоговиками.

139
Поиск работы бухгалтеров

🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

202
Читать еще