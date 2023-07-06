Расширили индикатор риска по ККТ. Большое количество возвратов станет основанием для проверки

Если у вас есть ККТ, но в течение 60 календарных дней вы не отправляли в ФНС фискальные данные, в вашу компанию могут прийти с проверкой. Для выявления нарушений обязательных требований по ККТ налоговики используют индикатор риска, утвержденный Минфином. Сейчас этот индикатор расширили.

Индикаторы риска нарушения обязательных требований — это признаки, которые указывают на то, что организация может нарушать закон. Когда сотрудники предприятия нарушают условия, описанные в перечне индикаторов риска, в ведомство поступает сигнал о том, что в этой компании могут не соблюдать законодательство. После такого сигнала чиновники имеют право провести внеплановую проверку организации, чтобы установить, произошло ли преступление.

В настоящее время для пользователей ККТ существует только один индикатор риска нарушений, который инспекторы используют для назначения проверок со 2 мая 2022 года (приказ Минфина от 01.03.2022 № 27н).

Если зарегистрированная ККТ в течение 60 дней не отправляет чеки в ФНС, то налоговая предполагает, что владелец ККТ может нарушать закон № 54-ФЗ. После получения такого сигнала ФНС вправе устроить проверку организации.

С 17 июля 2023 к нему добавятся еще два новых индикатора (приказ Минфина от 06.06.2023 № 88н):

за 30 календарных дней доля пробитых чеков с признаком расчета «Возврат прихода» — 30% и более от общего числа документов с признаком «Приход» (Это условие не касается ломбардов);

за 30 календарных дней кассовых чеков коррекции (БСО коррекции) 30% и более от общего числа фискальных документов.