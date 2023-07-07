Трибуна. Пятничный дайджест. Про ЕНС, денежные переводы и военную подготовку в школе

Жаркая неделя подошла к концу. Редакция подводит итоги рабочей недели. Составили для вас краткий обзор самых крутых постов, которые вышли на этой неделе в Трибуне. А нам есть чем похвастаться!

Всем привет! Я — Наталия Лукина, шеф-редактор рубрики Трибуна. Продолжаю рассказывать, что интересного происходит у нас в авторских блогах. Напомню, что свой выбор главных постов недели редакция делает на основе количества просмотров и комментарием. Поехали!

Чем больше сумма, тем выше потенциальные риски. Денежные переводы ограничат суммой в 100 тысяч рублей — наш новый автор Людмила Решетникова рассказала, о том, что в ближайшее время денежные переводы без открытия счета в России могут ограничитьсуммой в 100 тысяч рублей. Такой порог уже согласован и с ЦБ, и с банковским сообществом. Чем больше сумма, тем выше потенциальные риски, заявили в Росфинмониторинге. В качестве примера чиновники привели те случаи, когда многомиллионная операция совершается в рамках упрощенной идентификации через подставное лицо, или же на основе похищенных персональных данных. Новость печальная, но очень интересная — 1.200 просмотров.

Вместо ОБЖ школьников будут учить военной подготовке. Учителями станут участники СВО — неоднозначная новость о том, что с 1 сентября 2024 года ОБЖ в школах заменят предметом «Основа безопасности и защита Родины». Новая дисциплина будет включать в себя расширенный курс начальной военной подготовки. А учителями станут участники СВО. Под постом началось бурное обсуждение хорошо ли это или плохо. У поста 1.700 просмотров.

Мнений очень много и все разные. Всего наговорили 189 комментариев. Переходите по ссылке, вы еще успеете высказать свое мнение!

Ситуация с ЕНС выправилась. Реформа состоялась. Порядок зачисления платежей отрегулирован — самый просматриваемый пост этой недели. 2700 просмотров и 33 попугая комментария.

Глава ФНС Даниил Егоров, выступая на на заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Экономика и финансы» опять зажигал высказался положительно на счет ЕНП и налоговой реформы в целом. Приведу пару цитат:

«Можно констатировать, что реформа состоялась — мы отделили бюджетные отношения от налогоплательщиков» «Сложности с зачетами и невыясненными платежами уменьшились в 10 раз»

Губернатор Челябинской области подлил масла в огонь, добавив, что «Сейчас ситуация с ЕНС выправилась». У кого-то выправилась, а у кого-то нет, подумали все мы вместе. И понеслось…

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