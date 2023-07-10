Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

  • Главная
  • Все пользователи
  • nlukina
  • Минздрав изменит порядок проведения обязательных медосмотров. Работодателей обяжут направлять сотрудников к психиатру
Логотип nlukina
nlukina
Законопроекты

Минздрав изменит порядок проведения обязательных медосмотров. Работодателей обяжут направлять сотрудников к психиатру

Минздрав планирует обновить правила проведения предварительных и периодических медосмотров. Одно из нововведений — в случае выявления у работника психических расстройств компания должна будет направлять сотрудника на психиатрическое освидетельствование. Новые правила вступят уже с 1 марта 2024 года (проект №139809).
70
Минздрав изменит порядок проведения обязательных медосмотров. Работодателей обяжут направлять сотрудников к психиатру
фото freepik.com

Работодателей обяжут направлять сотрудников на психиатрический скрининг в случае, если на профосмотре или при трудоустройстве обнаружатся признаки психзаболевания.

Порядок проведения обязательных медосмотров касается работников, занятых на вредном производстве (в том числе и в метро), на работах, связанных с транспортом, а также работников организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений и «некоторых других работодателей», которые проходят указанные медицинские осмотры.

Документ регламентирует стандартные правила проведения осмотров: периодичность, состав врачебной комиссии, перечень медицинских противопоказаний для выполнения тех или иных работ. Но в нем есть и любопытные нововведения. Как следует из приложения №1 приказа, в случае выявления у работника или у поступающего на работу гражданина «психических расстройств, психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности или их признаков» работодатель должен будет в обязательном порядке направлять его на психиатрическое освидетельствование, пишет «Коммерсант».

Эксперты полагают, что этот законопроект — реакция Минздрава на снижение общего уровня психического здоровья граждан из-за пандемии, СВО и санкций. Однако пока не ясно, как будет применяться эта мера. Например, будет ли отказ от похода к психиатру поводом к увольнению?

Что нового в проекте:

  • Работодатель обязан будет выдать сотруднику направление на психосвидетельствование, если при осмотре у работника выявили психиатрические противопоказания для работы или их признаки.

  • Сведения о результатах осмотров организация в электронном виде будет предоставлять в ЕГИСЗ в течение рабочего дня со дня формирования документа (сейчас — 5 дней).

  • В течение 5 рабочих дней с окончания медосмотра медучреждение должно будет оповестить работодателя, что сотруднику выдали справку о необходимости пройти дополнительное медобследование. Такое возможно, например, если у сотрудника есть какое-то заболевание, которое усложняет оценку профпригодности.

Если все пойдет по плану, то Приказ Минздрава от 28.01.2021 №29н, которым мы сейчас руководствуемся, отменят. А новый закон вступил в силу 1 марта 2024 года и будет действовать до 1 марта 2029 года.

Как вы думаете, будет ли отказ от похода к психиатру поводом уволить работника?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

43 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    ФСБУ НМА

    Новый ФСБУ «НМА» в 2023 году. Что нужно знать бухгалтерам

    Минфин утвердил ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Проходим через стадии отрицания, гнева, выдыхаем и принимаем свежий стандарт. Как с ним работать — рассказываем в статье.

    Новый ФСБУ «НМА» в 2023 году. Что нужно знать бухгалтерам
    3,2 тыс.
    Логотип nlukina
    nlukina
    Законопроекты

    Минздрав изменит порядок проведения обязательных медосмотров. Работодателей обяжут направлять сотрудников к психиатру

    Минздрав планирует обновить правила проведения предварительных и периодических медосмотров. Одно из нововведений — в случае выявления у работника психических расстройств компания должна будет направлять сотрудника на психиатрическое освидетельствование. Новые правила вступят уже с 1 марта 2024 года (проект №139809).

    Минздрав изменит порядок проведения обязательных медосмотров. Работодателей обяжут направлять сотрудников к психиатру
    70
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Цены на съемные квартиры к осени могут вырасти на 10–15%. Квартир в аренду все меньше, спрос на них все выше

    За год предложение арендного жилья в крупных городах России сократилось до 53%. Это может привести к подорожанию съемных квартир осенью на 10–15%, такой прогноз дали эксперты рынка недвижимости.

    Цены на съемные квартиры к осени могут вырасти на 10–15%. Квартир в аренду все меньше, спрос на них все выше
    2
    67
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Учет в некоммерческих организациях

    Учет в НКО общехозяйственных расходов. Письмо от Минфина

    Рассматриваются последствия по налогу на прибыль при осуществлении некоммерческой организацией общехозяйственных расходов за счет доходов от предпринимательской деятельности.

    46
    Логотип nlukina
    nlukina
    Зарплата

    К 2030 году в стране вдвое увеличать МРОТ. Как в России будут расти зарплаты

    С 1 января 2024 г. МРОТ увеличится до 19 242 руб. А вот к 2030 году, по прогнозам властей, минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом. Как это будет происходить?

    К 2030 году в стране вдвое увеличать МРОТ. Как в России будут расти зарплаты
    77
    Логотип Катерина Коробкова
    Катерина Коробкова
    ГК РФ

    Договор технологического присоединения. Когда сторонам договора не причитается неустойка

    Если по договору технологического присоединения обе стороны: и заявитель, и сетевая организация нарушили сроки выполнения мероприятий, меры ответственности могут не применяться.

    Договор технологического присоединения. Когда сторонам договора не причитается неустойка
    33
    Логотип Консоль.Про
    Консоль.Про
    Самозанятые

    Как оформлять договоры, акты и чеки с самозанятыми, чтобы легко пройти налоговую проверку

    Рассказали про нюансы в документообороте с самозанятыми, о которых важно знать, чтобы не нарваться на проблемы с налоговой.

    Как оформлять договоры, акты и чеки с самозанятыми, чтобы легко пройти налоговую проверку
    372
    Логотип flegma2003@mail.ru
    flegma2003@mail.ru
    Общество

    Планы на после жизни. Мы не умеем строить планы на смерть

    Когда супруги приобретают имущество, каждый из них думает, что они это приобретают для себя двоих совместно. И наверняка предполагают, что после смерти, второй супруг будет пользоваться этим имуществом полностью. Мы же не знаем в какой очередности умрем? Но и детям хочется что-то оставить? Вся проблема в том, что мы не умеем строить планы на смерть.

    Планы на после жизни. Мы не умеем строить планы на смерть
    1
    157
    Логотип profbuhgalt
    profbuhgalt
    Бухгалтерский учет

    Бухгалтерские проводки на торговом предприятии. Особенности учета

    Как и любое другое предприятие, торговое предприятие должно вести бухгалтерский учет своих операций. В зависимости от того, какая торговля: оптовая или розничная осуществляется предприятием проводки могут различаться.

    Бухгалтерские проводки на торговом предприятии. Особенности учета
    95
    Логотип ToT
    ToT

    Топ вебинаров для бухгалтеров в июле по продажам на Клерке. Сколько должен стоить вебинар?

    Внимательно следя за продажами вебинаров на «Клерке», я заметил интересные тенденции в их популярности. С удовольствием поделюсь своими наблюдениями и буду благодарен за вашу обратную связь.

    Топ вебинаров для бухгалтеров в июле по продажам на Клерке. Сколько должен стоить вебинар?
    138
    Читать еще