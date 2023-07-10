Минздрав изменит порядок проведения обязательных медосмотров. Работодателей обяжут направлять сотрудников к психиатру

Минздрав планирует обновить правила проведения предварительных и периодических медосмотров. Одно из нововведений — в случае выявления у работника психических расстройств компания должна будет направлять сотрудника на психиатрическое освидетельствование. Новые правила вступят уже с 1 марта 2024 года (проект №139809).

Работодателей обяжут направлять сотрудников на психиатрический скрининг в случае, если на профосмотре или при трудоустройстве обнаружатся признаки психзаболевания.

Порядок проведения обязательных медосмотров касается работников, занятых на вредном производстве (в том числе и в метро), на работах, связанных с транспортом, а также работников организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений и «некоторых других работодателей», которые проходят указанные медицинские осмотры.

Документ регламентирует стандартные правила проведения осмотров: периодичность, состав врачебной комиссии, перечень медицинских противопоказаний для выполнения тех или иных работ. Но в нем есть и любопытные нововведения. Как следует из приложения №1 приказа, в случае выявления у работника или у поступающего на работу гражданина «психических расстройств, психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности или их признаков» работодатель должен будет в обязательном порядке направлять его на психиатрическое освидетельствование, пишет «Коммерсант».

Эксперты полагают, что этот законопроект — реакция Минздрава на снижение общего уровня психического здоровья граждан из-за пандемии, СВО и санкций. Однако пока не ясно, как будет применяться эта мера. Например, будет ли отказ от похода к психиатру поводом к увольнению?

Что нового в проекте:

Работодатель обязан будет выдать сотруднику направление на психосвидетельствование , если при осмотре у работника выявили психиатрические противопоказания для работы или их признаки.

Сведения о результатах осмотров организация в электронном виде будет предоставлять в ЕГИСЗ в течение рабочего дня со дня формирования документа (сейчас — 5 дней).

В течение 5 рабочих дней с окончания медосмотра медучреждение должно будет оповестить работодателя, что сотруднику выдали справку о необходимости пройти дополнительное медобследование. Такое возможно, например, если у сотрудника есть какое-то заболевание, которое усложняет оценку профпригодности.

Если все пойдет по плану, то Приказ Минздрава от 28.01.2021 №29н, которым мы сейчас руководствуемся, отменят. А новый закон вступил в силу 1 марта 2024 года и будет действовать до 1 марта 2029 года.