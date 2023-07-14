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Обзоры для бухгалтера

Пятничный дайджест постов Трибуны. Про удаленку, вождение в пьяном виде и Бастилию👀

В этот раз рабочая неделю нам показалось бесконечной, но при этом продуктивной и богатой на интересные темы. Спасибо депутатам, которые стали постоянным ньюсмейкерами постов Трибуны. Подводим итоги, выбираем самые просматриваемые публикации и комментируемые новости.
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Пятничный дайджест постов Трибуны. Про удаленку, вождение в пьяном виде и Бастилию👀
фото freepik.com

Всем привет! Я — Наталия Лукина, шеф-редактор рубрики Трибуна. Продолжаю рассказывать, что нового и интересного происходит у нас в авторских блогах. Напомню, что свой выбор редакция делает на основе количества просмотров и комментарием. Также напомню, что любой пользователь может создать свой личный блог, собирать подписчиков и расширять свою аудиторию! Итак, поехали!

Самым просматриваемым постом этой недели был Конец эпохи удалёнки. Компании не готовы предложить бухгалтерам работу из дома. Пост собрал 2.700 просмотров и 7 скромных комментариев. В посте речь идет о том, что работодатели сокращают наем сотрудников на удаленке. В приоритете снова работа в офисе. Некоторые руководители свою нелюбовь к хоум-офису объясняют тем, что сотрудники дома расслабляются и ничего не делают. Такой версии придерживается Илон Маск, по его мнению сотрудники на удаленке просто притворяются, что они работают. Читайте, оставляте комментарии.

На втором месте по просмотрам пост Получить права после вождения в пьяном виде быстро не получится. В стране ужесточили закон о порядке восстановления водительских прав. У него 1.600 просмотров. Коллеги, я искренне надеюсь, что интерес исключительно обывательский к этой проблема, не подкрепленный опытом 🙀 В посте идет речь про указ Президента, который запрещает с 2024 года выдавать права или сдавать экзамен на повторное получение водительских прав гражданам, подвергнутым административному наказанию за вождение в нетрезвом виде в течение года после этого нарушения.

На последнем месте по просмотрам, но на первом по комментариям День взятия Бастилии впустую прошёл! Почему русские отмечали французский праздник. Пятничный демотиватор. На момент публикации дайджеста — 912 просмотра и 123 комментария. Если вы подумали, что такой интерес к исторической теме, то заблуждаетесь! Ни одного комментария про Бастилию и французскую революцию. За-то обсуждение борщей, рецептов кабачков и прочих вкусностей.Все мы любим вкусно поесть! Кто еще не высказался, присоединяйтесь!

Наш пользователь katyakaterina даже предложила завести постоянный кулинарный блог!

Новый постоянный блог Что ест бухгалтер

Вот такие у нас дела! Подписывайтесь на авторов! Пишите комментарии, заводите свой блог! Всем отличных выходных!

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

43 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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