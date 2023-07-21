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nlukina
Общество

Коллектив с душком. Как сказать сотруднику, что от него воняет. Пятничный демотиватор

Я искренне не понимаю, откуда в XXI веке в офисах берутся люди, которые пахнут так, словно душа, мыла и дезодоранта еще не изобрели. Конечно, сообщить коллеге о том, что от него пованивает — дело крайне деликатное и непростое, но бороться с душком как-то надо. Давайте искать ответ, как победить офисных вонючек вместе. Подключайтесь!
157
Коллектив с душком. Как сказать сотруднику, что от него воняет. Пятничный демотиватор
фото freepik.com

Почти в каждом коллективе случалось такое, что приходит новый сотрудник: работоспособный, отлично разбирающийся в своей теме, пунктуальный, не конфликтный – в общем, не сотрудник, а мечта. Но очень скоро все понимают, что есть проблема, хоть к профессиональной деятельности она и не относится напрямую, но работать мешает всем. От новичка постоянно воняет.

Какое-то время работала в издательстве, где редакция сидела в большом Open-Space — офисе открытого типа. Кому-то такой формат нравится больше, чем раздельные кабинеты, кому-то меньше. Лично я теперь буду избегать всеми силами такого офиса, да и офиса в принципе. Удаленка — маст хэв! Но один большой минус, который не могут отрицать даже поклонники открытого пространства — всем приходится дышать общим воздухом: резкий парфюм, запахи еды и запах немытого тела — это общий кошмар!

Так вот, пришел к нам в редакцию эксперт, отличный спец, никаких вопросов к его профпригодности не было. Но, как же от него воняло! Это был человек-скунс! Мне посчастливилось сидеть рядом с ним, поэтому я ощущала всю эту «ароматерапию» на себе в полном объеме.

Ну ладно, один раз могли внезапно выключить воду, и он, после пробежки, пришел на работу пахучий. Мог кончиться внезапно дезодорант или антиперспирант, а у человека повышенное потоотделение, тоже возможно. Наконец, он мог случайно упасть в мусорный бак, выкидывая мусор, изваляться там и таким красивым явиться в офис, не исключаю даже этого… Но не каждый же день!

Складывалось впечатление, что мужчина принципиально никогда не принимает душ, одежду, надо отметить, он менял тоже редко.

Сказать ему напрямую никто из коллектива не решался, так как это по крайней мере грубо. О таких вещах некомфортно говорить даже с близким человеком, не говоря уж про постороннего. Но надо было что-то делать, потому что работать стало тяжело и честно говоря противно. Намеки — эмоциональное открывание окон, обмахивание журналом и даже возгласы «ну чем же тут так плохо пахнет» не помогали.

Я и других «терпилы» ходили к главреду, просили как-то деликатно решить этот вопрос, руководство разводило руками: а что я ему скажу: иди помойся? Словом, никто не мог решиться на неприятный разговор, все были излишне щепетильны и интелегентны. На наше счастье вонючка перевелся в другое отдел! Нашему счастью не было предела.

Тем не менее вопрос остался открытым: как сказать коллеге, что от него плохо пахнет и чтобы он принял меры? У вас был похожий опыт? Как бы вы поступили?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

51 подписчик

Комментарии

16
  • Логотип Wern
    Wern 46 минут назад

    Никак их не победить, только территориально обособиться.

    • Логотип nlukina
      nlukina 38 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      а если обособиться невозможно, что делать?

      • Логотип Wern
        Wern 24 минуты назад

        Заставить нечистоплотного человека стать чистоплотным невозможно, если он "такой" по каким-то независящим от него причинам (мне такие не попадались, попадались именно те, по которым видно, что они просто грязные) - тем более ничего не сделать.

        Пока удавалось обособиться - или добиваться пересадки в другой кабинет (все равно кого, лишь бы не в одном помещении сидеть) или как в последний раз - увольнения, но там и специалист был говно, так что не о чем жалеть))

  • Логотип Мирам
    Мирам 37 минут назад

    ну вот, любимая тема Wern.

    ну ребята, может кто таким родился или приобретенно -гормональное что то при взрослении....

    про мой опыт -работала с таким. терпела. зачем гнобить человека, если он свою проблему может решать долгими годами?

    ему теперь не жить и не дышать чтоль?

    к тому же, сомневаюсь, чтобы они о ней не знали. и тем более не старались ее решить по врачам....

    • Логотип nlukina
      nlukina 32 минуты назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      а если по одежде и не очень чистым волосам видно, что дело не в гормонах, то как быть?

    • Логотип yekaterinamannikova
      yekaterinamannikova 30 минут назад

      Вот тоже есть такие знакомые. Чего только они не делают, чем только не поливаются, какие процедуры не проходят, таблетки, мази и т.д. Бесконечная борьба, приглушает, но глобально не помогает. Разные ситуации бывают.

      Но вот коллегу грязнулю видно за версту, и тут не только запах будет опознавательным знаком. Мне кажется тут только человек-наглось поможет)) Которому все равно, что и кому говорить, в том числе и иди помойся😁

    • Логотип ZZZhanna
      ZZZhanna 22 минуты назад

      Жанна

      а я допускаю, что человек может и не знать о своей проблеме или не понимать, что это проблема для других людей - например, у него проблемы с обонянием.

      Вот сейчас многие ковидом болели с потерей обоняния - вспомните,

      невозможно понять - от тебя уже пахнет или еще нет)

      • Логотип Мирам
        Мирам 11 минут назад

        Вот сейчас многие ковидом болели с потерей обоняния - вспомните,

        невозможно понять - от тебя уже пахнет или еще нет)

        просто, пока нюх не вернутся -на вс. случай мыться чаще.

        летом, в жаркие дни и так все моются. тут и без нюха можно сообразить, что к вечеру будешь как конь в мыле. с сентября по май .. ну до потери нюха как то мылся же человек и моционился с каким-то привычным для себя интервалом?

        так что ковид, в этом случае не может быть оправданием. если он не дал побочку в виде полного провала в бытовой памяти

        а потерпеть, понять и войти в положение можно в случае, если он, в усмерть больной  еще и ходит на работу. потому что по-другому никак.

        после ковида, то бронхитов, то пневмоний, то другой хрени по цепной много кто зацепил с затяжной историей..

  • Логотип bogdanovv
    bogdanovv 21 минуту назад

    подложите ему записку с претензиями за подписью "коллектив"

    • Логотип nlukina
      nlukina 20 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      анонимную?)) А это идея! 

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 18 минут назад

    Главный бухгалтер

    а как его на работу взяли, этого бомжа?

    • Логотип nlukina
      nlukina 14 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      так спец-то он очень хороший, наверное на собеседование не таким ароматным пришел или руководство решило, что аромат  - случайность

  • Логотип scotch
    scotch
    13 минут назад

    Бухгалтер

    У меня была прекрасная коллега. Ей взяли помощницу, от которой по ее мнению исходил амбре. И посадили напротив. Коллега не растерялась, принесла освежитель и демонстративно брызгала вокруг. Не долго та девочка продержалась и просто уволилась. Вот такой «деликатный» намёк.

    • Логотип nlukina
      nlukina 7 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      отлично)) очень свежий подход)))

    • Логотип Мирам
      Мирам 1 минуту назад

      у нас в школе была учительница  русского и литературы. без специфичного запаха тела. зато со специфичным запахом духов. причем духи эти, как она нам рассказывала, ее знакомый привозил из загранки. какие-то дико модные. и пользовалась она ими основательно.

      пока шел урок -половина класса сидели в пред'рвотном побледневшем состоянии.

      на весь класс стоял запах кориандра...

      грузин , армян и прочих, кому бог велел любить эту приправку у нас в классе не было. а большая часть тех, кто был (как выяснилось) не переносил до смерти этот запах...

      и вот в такой неравной ситуации попробуй сказать что-то..... :)

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Коллектив с душком. Как сказать сотруднику, что от него воняет. Пятничный демотиватор

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