Коллектив с душком. Как сказать сотруднику, что от него воняет. Пятничный демотиватор

Я искренне не понимаю, откуда в XXI веке в офисах берутся люди, которые пахнут так, словно душа, мыла и дезодоранта еще не изобрели. Конечно, сообщить коллеге о том, что от него пованивает — дело крайне деликатное и непростое, но бороться с душком как-то надо. Давайте искать ответ, как победить офисных вонючек вместе. Подключайтесь!

Почти в каждом коллективе случалось такое, что приходит новый сотрудник: работоспособный, отлично разбирающийся в своей теме, пунктуальный, не конфликтный – в общем, не сотрудник, а мечта. Но очень скоро все понимают, что есть проблема, хоть к профессиональной деятельности она и не относится напрямую, но работать мешает всем. От новичка постоянно воняет.

Какое-то время работала в издательстве, где редакция сидела в большом Open-Space — офисе открытого типа. Кому-то такой формат нравится больше, чем раздельные кабинеты, кому-то меньше. Лично я теперь буду избегать всеми силами такого офиса, да и офиса в принципе. Удаленка — маст хэв! Но один большой минус, который не могут отрицать даже поклонники открытого пространства — всем приходится дышать общим воздухом: резкий парфюм, запахи еды и запах немытого тела — это общий кошмар!

Так вот, пришел к нам в редакцию эксперт, отличный спец, никаких вопросов к его профпригодности не было. Но, как же от него воняло! Это был человек-скунс! Мне посчастливилось сидеть рядом с ним, поэтому я ощущала всю эту «ароматерапию» на себе в полном объеме.

Ну ладно, один раз могли внезапно выключить воду, и он, после пробежки, пришел на работу пахучий. Мог кончиться внезапно дезодорант или антиперспирант, а у человека повышенное потоотделение, тоже возможно. Наконец, он мог случайно упасть в мусорный бак, выкидывая мусор, изваляться там и таким красивым явиться в офис, не исключаю даже этого… Но не каждый же день!

Складывалось впечатление, что мужчина принципиально никогда не принимает душ, одежду, надо отметить, он менял тоже редко.

Сказать ему напрямую никто из коллектива не решался, так как это по крайней мере грубо. О таких вещах некомфортно говорить даже с близким человеком, не говоря уж про постороннего. Но надо было что-то делать, потому что работать стало тяжело и честно говоря противно. Намеки — эмоциональное открывание окон, обмахивание журналом и даже возгласы «ну чем же тут так плохо пахнет» не помогали.

Я и других «терпилы» ходили к главреду, просили как-то деликатно решить этот вопрос, руководство разводило руками: а что я ему скажу: иди помойся? Словом, никто не мог решиться на неприятный разговор, все были излишне щепетильны и интелегентны. На наше счастье вонючка перевелся в другое отдел! Нашему счастью не было предела.