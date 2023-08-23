Врать или не врать, вот в чем вопрос! Стоит ли «накручивать» опыт в резюме?

Закончив факультет журналистики я вышла на рынок труда с короткой строкой в резюме про неоплачиваемые стажировки и выпуском студенческой газеты. Во всех изданиях, куда я пробовала устроиться, слышала одну и туже фразу — когда будет опыт, приходи. Примерно через 8 месяцев скитаний я плюнула на это дело и пошла работать менеджером по продажам какой-то фигни.
А вернулась к поиску профессии по специальности, когда дополнила свое резюме строками: «Стрессоустойчивость, ответственность, пунктуальность, обучаемость, стремление к развитию, умение быстро реагировать на изменения, аналитический склад ума, активная жизненная позиция, коммуникабельность». Кроме этого 3 недели стажировки превратились в год работы, еще приукрасила раздел об активном участии в студенческой жизни. В свое портфолио залила все статьи, которые написала за время учебы, — их было семь. Но, обосновала, что это лучшие мои работы, а не единственные. Конечно, половина перечисленного не имела
и не имеет ко мне никакого отношения. Но, что-то написать было нужно?
Любые махинации с опытом происходят из желания получить работу.
Поэтому кандидат иногда вынужден приписать несуществующие скиллы и достижения — что угодно, лишь бы обойти службу HR, пробиться на собеседование и показать себя на все 100%. Логика проста — кто будет вспоминать маленькую ложь, если в итоге тебя примут на работу?
В конце концов работодатели тоже врут в описании вакансий. Фраза про дружный коллектив, интересные задачи и гибкий график почти всегда не иметь ничего общего с реальностью. Ага, видела я эти «дружные коллективы»🐍.
Недавно общалась с подругой HR-ом, обсуждали ситуацию на рынке и я ей рассказала, как пробилась в журналистику. На что она мне ответила, что скорее всего работодатель или HR все понял с самого начала, но чем-то я ему приглянулась. Также она мне назвала 3 основных сигналов, которые выдают врунишку:
Во-первых, кандидат запинается, долго обдумывает ответы, отвечает чаще всего односложно.
Во-вторых, кандидат не может подробно и внятно объяснить, чем занимался на прошлой работе, кто еще был в команде, про свой прямой функционал, про проблемы и пути их решения.
В-третьих, в речи мало сути, много воды.
Кстати, после того своего «накрученного» резюме меня взяли в небольшое отраслевое издание. Так что, мне кажется, что небольшая ложь в резюме иногда оправдана, если понимаешь, что работа будет тебе по силам.
А как думаете вы? Вам приходилось приукрашивать свое портфолио, знания, опыт? Если да, то что из этого вышло?
Комментарии23
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
чудесно))) так мило
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
спасибо))
ВитаЛукинична
Не знаю даже, работа дураков любит, а не лгунов. У меня всю жизнь так получалось, что скорее меня работа находила, чем я её) Теперь вот, ближе к старости, я неожиданно поумнела, решила сама поискать и поняла - тухлое это дело.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
а почему тухлое?
ВитаЛукинична
Я не умею выбирать, во мне как будто алгоритм работает, следуя которому всё равно возвращаюсь на то место, которое меня само нашло. Ибо некоторые положительные моменты своего креста не осознаешь. Однажды случай был - решила купить новую зубную щетку. Долго выбирала, рассматривала, приценивалась. Купила! Принесла домой, поставила в стакан. Утром чистить зубы - а там две абсолютно одинаковые щетки. Еле-еле определила какая из них новая.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
с щеткой забавная история) А бывало, что возвращались на прежнее место работы?
ВитаЛукинична
Постоянно возвращаюсь, даже если не сама, то путём централизации. Не знаю как остальные, но я точно бот и точно живу в матрице событий) Даже когда с мужем разводились в последний раз, он попросил больше к нему не возвращаться. 🤕 Такое ощущение, что я вращаюсь, как минимум развиваюсь по спирали.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Больше? А сколько, если не секрет, было возвращений?
ВитаЛукинична
Это не суть, мы ведь против полной цифровизации, было и было.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
у меня есть знакомая, которая выходила дважды замуж за одного и того же мужчину. И кажется, скоро будет 3-й заход
- Смотри, какой мальчик!! Я пошла знакомиться! - Сядь, пьяная идиотка, это твой бывший! (с)
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
да, примерно из этой серии. Они расходятся, забывают из-за чего разошлись, влюбляются снова. лента Мебиуса
не благодарное и плохое это занятие. в одну реку дважды не вступишь.
у меня были несколько раз ситуации.
от работы с предприятиями отказывалась работать сама. невозможно долго терпеть маловменяемый, не обучаемый и зачастую не видящий берегов формат. не то что терпеть... невозможно выполнять полноценно свою работу, которая не зависит от чьих то когда захочу и как захочу...
через какое то время возвращались и просились назад. с заверениями, что все осознали и исправились. да, самолюбию льстило, с одной стороны
но во всех случаях -ложь.
и повторно получалось поработать менее длительный срок, чем при первом заходе.
больше волокиты с приемками-передачами-исправлениями.
больше этим не промышляю.
Светлана Вейс
Если я вдруг решу снова менять работу, буду сокращать/объединять места работы в резюме. Уж очень часто я работу меняю))) Возможно, буду уменьшать возраст, если откликов не будет. Правда, для бухгалтера возраст менее критичен, чем для других профессий... Как говорится, на войне все средства хороши😁
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
уже спрашивали почему вы часто меняете работу?
- Вы хотите здесь работать?
- Да.
- У Вас есть опыт работы?
- Да.
- Почему вы отвечаете односложно?
- Таков путь.
- Ясно-понятно, ООО "Мир шпингалетов" перезвонит вам.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
просто на работу устраивался **********
хочется перевода.. моей фантазии хватило только на вариант ********* :)
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
это почему-то слово ********** так запикалось 😲 ой, и опять. напишу через дефис ман-далорец
ВитаЛукинична
😂😂😂😂😂😂 современный ИИ во всей красе
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
нервный ИИ какой-то))
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
ваш вариант видимо тоже был с веселым началом)))
хех, мой вариант даже через дефис выдать не получиться.....
цензура закопает 😂