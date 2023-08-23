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Кадры

Врать или не врать, вот в чем вопрос! Стоит ли «накручивать» опыт в резюме?

На рынке труда гигантская конкуренция. Люди, окончив институт, курсы, открывают сайт с вакансиями — и везде нужны специалисты с опытом. Из серии: нам нужны сотрудники до 25 лет с 30-летним стажем. А что делать, если его нет или мало, а знакомых, которые помогли бы с устройством на работу нет? Может быть «накручивать» опыт в резюме?
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Врать или не врать, вот в чем вопрос! Стоит ли «накручивать» опыт в резюме?
Теория большого взрыва

Закончив факультет журналистики я вышла на рынок труда с короткой строкой в резюме про неоплачиваемые стажировки и выпуском студенческой газеты. Во всех изданиях, куда я пробовала устроиться, слышала одну и туже фразу — когда будет опыт, приходи. Примерно через 8 месяцев скитаний я плюнула на это дело и пошла работать менеджером по продажам какой-то фигни.

А вернулась к поиску профессии по специальности, когда дополнила свое резюме строками: «Стрессоустойчивость, ответственность, пунктуальность, обучаемость, стремление к развитию, умение быстро реагировать на изменения, аналитический склад ума, активная жизненная позиция, коммуникабельность». Кроме этого 3 недели стажировки превратились в год работы, еще приукрасила раздел об активном участии в студенческой жизни. В свое портфолио залила все статьи, которые написала за время учебы, — их было семь. Но, обосновала, что это лучшие мои работы, а не единственные. Конечно, половина перечисленного не имела и не имеет ко мне никакого отношения. Но, что-то написать было нужно?

Любые махинации с опытом происходят из желания получить работу.

Поэтому кандидат иногда вынужден приписать несуществующие скиллы и достижения — что угодно, лишь бы обойти службу HR, пробиться на собеседование и показать себя на все 100%. Логика проста — кто будет вспоминать маленькую ложь, если в итоге тебя примут на работу?

В конце концов работодатели тоже врут в описании вакансий. Фраза про дружный коллектив, интересные задачи и гибкий график почти всегда не иметь ничего общего с реальностью. Ага, видела я эти «дружные коллективы»🐍.

Недавно общалась с подругой HR-ом, обсуждали ситуацию на рынке и я ей рассказала, как пробилась в журналистику. На что она мне ответила, что скорее всего работодатель или HR все понял с самого начала, но чем-то я ему приглянулась. Также она мне назвала 3 основных сигналов, которые выдают врунишку:

  1. Во-первых, кандидат запинается, долго обдумывает ответы, отвечает чаще всего односложно.

  2. Во-вторых, кандидат не может подробно и внятно объяснить, чем занимался на прошлой работе, кто еще был в команде, про свой прямой функционал, про проблемы и пути их решения.

  3. В-третьих, в речи мало сути, много воды.

Кстати, после того своего «накрученного» резюме меня взяли в небольшое отраслевое издание. Так что, мне кажется, что небольшая ложь в резюме иногда оправдана, если понимаешь, что работа будет тебе по силам.

А как думаете вы? Вам приходилось приукрашивать свое портфолио, знания, опыт? Если да, то что из этого вышло?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

63 подписчика

Комментарии

23
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 51 минуту назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    чудесно))) так мило

    • Логотип nlukina
      nlukina 46 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      спасибо)) 

  • Логотип проза жизни
    проза жизни 39 минут назад

    ВитаЛукинична

    Не знаю даже, работа дураков любит, а не лгунов. У меня всю жизнь так получалось, что скорее меня работа находила, чем я её) Теперь вот, ближе к старости, я неожиданно поумнела, решила сама поискать и поняла - тухлое это дело. 

    • Логотип nlukina
      nlukina 35 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      а почему тухлое?

      • Логотип проза жизни
        проза жизни 32 минуты назад

        ВитаЛукинична

        Я не умею выбирать, во мне как будто алгоритм работает, следуя которому  всё равно возвращаюсь на то место, которое меня само нашло. Ибо некоторые положительные моменты своего креста не осознаешь. Однажды случай был - решила купить новую зубную щетку. Долго выбирала, рассматривала, приценивалась. Купила! Принесла домой, поставила в стакан. Утром чистить зубы - а там две абсолютно одинаковые щетки. Еле-еле определила какая из них новая.

        • Логотип nlukina
          nlukina 29 минут назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          с щеткой забавная история) А бывало, что возвращались на прежнее место работы? 

          • Логотип проза жизни
            проза жизни 27 минут назад

            ВитаЛукинична

            Постоянно возвращаюсь, даже если не сама, то путём централизации. Не знаю как остальные, но я точно бот и точно живу в матрице событий) Даже когда с мужем разводились в последний раз, он попросил больше к нему не возвращаться. 🤕 Такое ощущение, что я вращаюсь, как минимум развиваюсь по спирали.

            • Логотип nlukina
              nlukina 20 минут назад

              Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

              Больше? А сколько,  если не секрет,  было возвращений? 

              • Логотип проза жизни
                проза жизни 18 минут назад

                ВитаЛукинична

                А сколько,  если не секрет,  было возвращений?

                Это не суть, мы ведь против полной цифровизации, было и было.

                • Логотип nlukina
                  nlukina 17 минут назад

                  Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

                  у меня есть знакомая,  которая выходила дважды замуж за одного и того же мужчину. И кажется,  скоро будет 3-й заход

                  • Логотип VadimBA
                    VadimBA 9 минут назад

                    - Смотри, какой мальчик!! Я пошла знакомиться! - Сядь, пьяная идиотка, это твой бывший! (с)

                    • Логотип nlukina
                      nlukina 7 минут назад

                      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

                      да, примерно из этой серии. Они расходятся, забывают из-за чего разошлись, влюбляются снова. лента Мебиуса

          • Логотип Мирам
            Мирам 20 минут назад

            А бывало, что возвращались на прежнее место работы? 

            не благодарное и плохое это занятие. в одну реку дважды не вступишь.

            у меня были несколько раз ситуации.

            от работы с предприятиями отказывалась работать сама. невозможно долго терпеть маловменяемый, не обучаемый и зачастую не видящий берегов формат. не то что терпеть... невозможно выполнять полноценно свою работу, которая не зависит от чьих то когда захочу и как захочу...

            через какое то время возвращались и просились назад. с заверениями, что все осознали и исправились. да, самолюбию льстило, с одной стороны

            но во всех случаях -ложь.

            и повторно получалось поработать менее длительный срок, чем при первом заходе.

            больше волокиты с приемками-передачами-исправлениями.

            больше этим не промышляю.

  • Логотип Buh Lo
    Buh Lo
    26 минут назад

    Светлана Вейс

    Если я вдруг решу снова менять работу, буду сокращать/объединять места работы в резюме. Уж очень часто я работу меняю))) Возможно, буду уменьшать возраст, если откликов не будет. Правда, для бухгалтера возраст менее критичен, чем для других профессий... Как говорится, на войне все средства хороши😁

    • Логотип nlukina
      nlukina 21 минуту назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      уже спрашивали почему вы часто меняете работу?

  • Логотип id189457568
    id189457568 21 минуту назад

    - Вы хотите здесь работать?

    - Да.

    - У Вас есть опыт работы?

    - Да.

    - Почему вы отвечаете односложно?

    - Таков путь.

    - Ясно-понятно, ООО "Мир шпингалетов" перезвонит вам.

    • Логотип nlukina
      nlukina 18 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      332155b22a884a1f748ac3bbd8eedfa7.jpegпросто на работу устраивался **********

      • Логотип Мирам
        Мирам 16 минут назад

        **********

        хочется перевода.. моей фантазии хватило только на вариант ********* :)

        • Логотип nlukina
          nlukina 15 минут назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          это почему-то слово ********** так запикалось 😲 ой,  и опять. напишу через дефис ман-далорец

          • Логотип проза жизни
            проза жизни 12 минут назад

            ВитаЛукинична

            😂😂😂😂😂😂 современный ИИ во всей красе

            • Логотип nlukina
              nlukina 10 минут назад

              Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

              нервный ИИ какой-то))

        • Логотип nlukina
          nlukina 2 минуты назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          ваш вариант видимо тоже был с веселым началом)))

          • Логотип Мирам
            Мирам 19 секунд назад

            хех, мой вариант даже через дефис выдать не получиться.....

            цензура закопает 😂

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