Врать или не врать, вот в чем вопрос! Стоит ли «накручивать» опыт в резюме?

На рынке труда гигантская конкуренция. Люди, окончив институт, курсы, открывают сайт с вакансиями — и везде нужны специалисты с опытом. Из серии: нам нужны сотрудники до 25 лет с 30-летним стажем. А что делать, если его нет или мало, а знакомых, которые помогли бы с устройством на работу нет? Может быть «накручивать» опыт в резюме?

Закончив факультет журналистики я вышла на рынок труда с короткой строкой в резюме про неоплачиваемые стажировки и выпуском студенческой газеты. Во всех изданиях, куда я пробовала устроиться, слышала одну и туже фразу — когда будет опыт, приходи. Примерно через 8 месяцев скитаний я плюнула на это дело и пошла работать менеджером по продажам какой-то фигни.

А вернулась к поиску профессии по специальности, когда дополнила свое резюме строками: «Стрессоустойчивость, ответственность, пунктуальность, обучаемость, стремление к развитию, умение быстро реагировать на изменения, аналитический склад ума, активная жизненная позиция, коммуникабельность». Кроме этого 3 недели стажировки превратились в год работы, еще приукрасила раздел об активном участии в студенческой жизни. В свое портфолио залила все статьи, которые написала за время учебы, — их было семь. Но, обосновала, что это лучшие мои работы, а не единственные. Конечно, половина перечисленного не имела и не имеет ко мне никакого отношения. Но, что-то написать было нужно?

Любые махинации с опытом происходят из желания получить работу.

Поэтому кандидат иногда вынужден приписать несуществующие скиллы и достижения — что угодно, лишь бы обойти службу HR, пробиться на собеседование и показать себя на все 100%. Логика проста — кто будет вспоминать маленькую ложь, если в итоге тебя примут на работу?

В конце концов работодатели тоже врут в описании вакансий. Фраза про дружный коллектив, интересные задачи и гибкий график почти всегда не иметь ничего общего с реальностью. Ага, видела я эти «дружные коллективы»🐍.

Недавно общалась с подругой HR-ом, обсуждали ситуацию на рынке и я ей рассказала, как пробилась в журналистику. На что она мне ответила, что скорее всего работодатель или HR все понял с самого начала, но чем-то я ему приглянулась. Также она мне назвала 3 основных сигналов, которые выдают врунишку:

Во-первых, кандидат запинается, долго обдумывает ответы, отвечает чаще всего односложно. Во-вторых, кандидат не может подробно и внятно объяснить, чем занимался на прошлой работе, кто еще был в команде, про свой прямой функционал, про проблемы и пути их решения. В-третьих, в речи мало сути, много воды.

Кстати, после того своего «накрученного» резюме меня взяли в небольшое отраслевое издание. Так что, мне кажется, что небольшая ложь в резюме иногда оправдана, если понимаешь, что работа будет тебе по силам.