Родители будут брать займы на сборы детей в школу

На свои финансовые возможность рассчитывают только 31% родителей.

69% родителей собираются брать займы или оформлять кредиты, чтобы собрать детей в школу. Об этом говорится в исследовании цифрового финансового сервиса «Lime». Есть в распоряжении «Клерка».

Из них 44% хотят получить у банков или МФО больше 20 тыс. рублей, а 25% - меньше этой суммы.

Только 31% опрошенных признались, что рассчитывают на собственные финансовые возможности.

Почти половина (46%) уверена, что на сборы ребенка в школу нужно потратить от 20 до 30 тыс. рублей.

39% подсчитали, что на школьные товары уйдет больше 30 тыс. рублей, а 15% думают потратить меньше 20 тыс. рублей.

60% не претендуют на льготы, которые предоставляют власти регионов. Многодетным и малоимущим семьям положены компенсации затрат на школьную форму, канцелярию и выплаты для первоклассников. Большинство жителей страны просто не попадают в эти категории.

Однако 24% все же надеются получить государственную поддержку к новому учебному году, а 16% даже не знают, у них есть такие права.

Школьную форму обязали купить 72% родителей. При этом 18% не могут позволить себе траты на установленную форму и приобретут одежду в повседневно-деловом стиле. 10% опрошенных не будут покупать форму, а сошьют ее самостоятельно или на заказ.

37% родителей уверены, что школьникам в начальных классах не нужны гаджеты (телефон, планшет, умные часы и компьютер). 34% считают, что ребенку из этого списка нужен только телефон. 27% готовы купить для младшеклассника компьютер или планшет.