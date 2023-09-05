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Законопроекты

Депутаты предложили закрыть все микрофинансовые организации и начать выдавать социальные займы под 5%

Законопроект о ликвидации микрофинансовых организаций будет внесен в Госдуму на этой неделе. Об этом сообщил Сергей Миронов. Вместо МФО банки с госучастием будут выдавать социальные займы под минимальный процент.
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Депутаты предложили закрыть все микрофинансовые организации и начать выдавать социальные займы под 5%

Микрофинансовые организации частенько загоняют людей в долги, так как выдают деньги под грабительские проценты. Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что подобные организации занимаются «хищническим ростовщичеством» и загоняют людей в долговую яму.

«Около 15 млн наших граждан – в безнадежных долгах перед кредитными организациями, в том числе микрофинансовыми. И именно МФО занимаются беспощадным, хищническим ростовщичеством, загоняя людей в беспросветную долговую кабалу. Их грабительские проценты на протяжении последних лет понемногу ограничивают, с 1 июля максимальная накрутка — уже не 365%, а 292%», — цитируют слова парламентария Газета.Ru.

Нужно остановить этот конвейер долгов и упразднить микрофинансовые организации в нынешнем виде. При этом Миронов не говорит о полном отказе от микрофинансирования. Согласно проекту, микрозаймы могут существовать в виде меры социальной поддержки под эгидой государства. То есть когда на базе банков с госучастием запускается линия социальных микрозаймов по ставке не выше 5% — для малоимущих, пенсионеров, семей с детьми. Государство может и обязано предложить альтернативу всем тем людям, которые сегодня попадают в тиски МФО, подытожил Миронов.

Как вам такая инициатива? Вы сами пользовались когда-нибудь микрозаймами?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

72 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 11 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    разве можно запретить коммерцию?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип nlukina
nlukina
Законопроекты

Депутаты предложили закрыть все микрофинансовые организации и начать выдавать социальные займы под 5%

Законопроект о ликвидации микрофинансовых организаций будет внесен в Госдуму на этой неделе. Об этом сообщил Сергей Миронов. Вместо МФО банки с госучастием будут выдавать социальные займы под минимальный процент.

Депутаты предложили закрыть все микрофинансовые организации и начать выдавать социальные займы под 5%
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