Округлять дни компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении можно только в пользу работника. Такой порядок скоро закрепят в ТК

Округлять дни компенсации за неиспользованный отпуск нужно не по правилам математики, а всегда в пользу работника. Пока это лишь мнение чиновников, которое они высказывали в своих письмах, но скоро это правило закрепят в законе.

Один из важных и довольно сложных моментов при увольнении сотрудника — верно определить количество дней, за которые ему полагается компенсация за неиспользованный отпуск. В жизни нередки ситуации, когда количество дней отпуска, за которые организация должна выплатить компенсацию, получается дробным. Возникает вопрос округлять — не округлять, а если округлять, то как?

Округлять дни отпуска — право, а не обязанность работодателя.

На этом настаивают чиновники Минздравсоцразвития , сообщив в своем письме от 07.12.2005 № 4334-17 что округление получившихся дней отпуска, за которые платят компенсацию, до целого числа не предусмотрено.

При этом чиновники из ведомств считают, что округлять нужно не по правилам математики, а всегда только в пользу сотрудника. Об этом сказано в том же письме Минздравсоцразвития от 07.12.2005 № 4334-17 и в письме Минтруда от 18.07.2023 № 14-6/ООГ-4763.

При стандартном ежегодном отпуске в 28 дней количество дней неиспользованного отпуска компания должна определять так:

28 дней / 12 месяцев х кол-во месяцев стажа, дающего право на отпуск.

В результате в среднем за каждый отработанный месяц выходит 2,33 дня отпуска. Но при этом компания при расчете не должна отбрасывать дробную часть, даже если она меньше половины дня, а наоборот должна округлить ее до целого. Например, у сотрудника накопилось 34,33 дня неиспользованного отпуска. Компания должна выдать компенсацию за 35 дней, а не за 34, иначе проверяющие сочтут, что работодатель занизил сумму компенсации. За что компанию могут оштрафовать на 50 000 руб. (ст. 5.27 КоАП РФ).

Чтобы не положить конец всем спорам по этому вопросу, чиновники внесли предложение закрепить такой порядок в ТК. И уже подготовили соответствующий законопроект.

Согласно ему в ст.120 ТК предлагают внести, что при определении количества календарных дней для оплаты отпуска округление производится в пользу работника. А в ст.121 ТК может появиться норма, что при исчислении стажа работы, дающего право на ежегодный оплачиваемый отпуск или на компенсацию при увольнении, остаток, составляющий менее календарного месяца,следует округлять до полного месяца.