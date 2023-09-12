❗️Важные изменения в воинском учете: с 1 октября всем обязательно. Забирайте образцы документов

Всем компаниям срочно подготовиться к изменениям в воинском учете. Некоторые штрафы отменят, зато введут другие. Например появится статья 19.38 — в случае неоказание содействия военным комиссариатам в мобилизационной работе компании буду грозить штрафы до 500 тыс. рублей.

Подготовиться к изменениям в законодательстве помогут вебинары от «Клерка».

💣Воинский учет

💥Мы ждем вас на вебинаре «Воинский учет в организации + образцы документов для работодателей», дадим образцы всех документов по воинскому учету. Вебинар состоится 3 октября в 15:00 по Москве.

Спикер вебинара Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра разберет:

Новые правила воинского учета с 1 октября 2023 года. Реестр воинского учета. Обязанности по ведению воинского учета в организации. Заполнение карточки гражданина, подлежащего воинскому учету. Информирование военкоматов. Штрафы за нарушение порядка ведения воинского учета.

Плюс Бонус от спикера:

Образцы документов.

Конспект вебинара.

Купить вебинар с выгодой до до 60 % всего за 1999 ₽ вместо ₽ 4 999 ₽ можно прямо тут. 👇👇👇

Купить вебинар

🔥Важно

👍Узнайте, как переманивать ключевых сотрудников на вебинаре «HR мастер-класс от известного рекрутера». Вебинар состоится уже 14 сентября в 15:00 по Москве.

Спикер вебинара Кристина Мартусевич, руководитель направления рекрутмента компании «Сотер». Executive Search консультант, специализируется на поиске и подборе топ-менеджеров, а также редких кросс-функциональных спец-ов для коммерческих организаций и государственного сектора расскажет:

Как изменились требования к топ-менеджерам за последние несколько лет.

На какие компетенции бизнес делает ставку сегодня.

Как «переманивать» топов.

Что нужно сделать, чтобы хантинг был эффективен, и почему он может не сработать.

Купить вебинар с выгодой до до 79 % всего за 399 ₽ вместо ₽ 1 959 ₽ можно прямо тут. 👇👇👇

Купить вебинар

🙀Отчетность

💣Обо всех изменениях в учете и налогах 2023-2024 поговорим на вебинаре «Подготовка к отчетности за 9 месяцев. Все изменения в учете и налогах 2023-2024. Мастер-класс от топ-лектора». Вебинар состоится 14 сентября в 11:00 по Москве.

Спикер вебинара Эльвира Митюкова, к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям), эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар» расскажет про:

1. новые ФСБУ и бухгалтерская отчетность организации.

2. Как работать с сальдо на ЕНС. Как вернуть переплату по налогам в 2023-2024 гг.

3. Изменения в расчете:

НДС;

налога на прибыль;

НДФЛ;

страховых взносов.

4. Изменения законодательства и практики проверок со стороны налоговой инспекции в 2023-2024 гг.

Купить вебинар с выгодой до до 79 % всего за 399₽ вместо ₽ 1 950 ₽ можно прямо тут. 👇👇👇

Купить вебинар

⏰Патент

💡Патент — одна из самых простых систем налогообложения для ИП. Разберитесь в правилах ее применения. На вебинаре «Все о работе на патенте: типичные ошибки бухгалтеров и ИП» расскажем все про патентную систему налогообложения. Вебинар пройдет 20 сентября в 11:00 по Москве.

Спикер вебинара Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ расскажет:

Кто может применять патент. Как подобрать. Какие есть ограничения

Какую отчетность ведут на патентной системе.

Можно ли отказаться от патента.

Как сэкономить на оплате патента.

Совмещении режимов при одном виде деятельности.

Особенности применения патента в общественном питании и грузоперевозках.

Как закрыть 9 месяцев без ошибок.

Бонус от спикера: Чек лист «Как закрыть 9 месяцев без ошибок».

Купить вебинар с выгодой до до 79 % всего за 399₽ вместо ₽ 1 950 ₽ можно прямо тут. 👇👇👇

Купить вебинар