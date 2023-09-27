На маркетплейсе теперь можно купить автомобиль. Ozon запустил продажу машин онлайн

Продолжение автомобильной темы. Интернет-ретейлер Ozon запустил продажу автомобилей на своем маркетплейсе. Пока услуга доступна в Москве и Московской области. Отгадайте какие машины будут продавать? Правильно, китайские.

Ozon запускает в РФ пилотный проект по онлайн-продаже автомобилей на своей площадке — в начале покупателям будут доступны машины китайской марки Chery. В дальнейшем Ozon планирует сотрудничать и с другими игроками рынка, пишут «Ведомости».

«Компания Chery и маркетплейс Ozon запускают пилотный проект по онлайн-продаже автомобилей. К покупке будет доступен весь бензиновый модельный ряд марки Chery, а именно: кроссоверы Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8 Pro, Tiggo 8 Pro Max и седан бизнес-класса Arrizо 8», — сообщили представители маркетплейса.

Это не первая попытка маркетплейс запустить продажу машин. В 2020 году Ozon даже создал в каталоге категорию «Автомобили», но тогда покупатель мог на маркетплейсе лишь забронировать товар, оплачивать его надо было у дилера в салоне. Теперь же машина полностью оплачивается онлайн, а договор купли-продажи подписывается при доставке, заявил представитель интернет-ритейлера.

Отмечается, что процесс приобретения машины не будет отличаться от покупки товаров других категорий. Менеджер дилерского центра, после того как клиент выбрал удобное ему время и место доставки, доставит автомобиль покупателю, подпишет с ним необходимый пакет документов и передаст ключи. На первом этапе доставка на дом будет доступна жителям Москвы и Московской области.

Выдавать кредиты на покупку автомобилей через свой банк Ozon не планирует.

Эксперты уже скептически оценили перспективы продаж автомобилей через маркетплейсы. По их мнению покупать машины не глядя пока готовы только «исключительные люди».