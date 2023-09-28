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  • Минтруд оценит разницу в доходах бюджетников на одинаковых должностях. Для этого министерство хочет получить доступ к персучету
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Зарплата

Минтруд оценит разницу в доходах бюджетников на одинаковых должностях. Для этого министерство хочет получить доступ к персучету

Минтруда решил оценить, как отличаются доходы бюджетников в различных организациях и в пределах одного региона на одинаковых должностях. Для этого ведомству нужно получить доступ к данным персонифицированного учета работников бюджетной сферы.
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Минтруд оценит разницу в доходах бюджетников на одинаковых должностях. Для этого министерство хочет получить доступ к персучету
фото freepik.com

Минтруд поставил задачу узнать больше о зарплатах в бюджетной сфере и влияющих на них показателях. Ведомство разработало законопроект «О внесении изменений в статью 16 федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования», сообщает РБК.

Законопроектом предлагается дать право «заинтересованным федеральным органам исполнительной власти» получать доступ к первичным сведениям персонифицированного учета работников бюджетной сферы, которые в том числе содержат персональные данные (при условии их обезличивания перед передачей). Это позволит властям мониторить информацию о реальном уровне зарплат бюджетников, а также оценивать различие доходов сотрудников на одинаковых должностях, следует из материалов к законопроекту.

В Минтруда сообщили, что проект закона носит технический характер и разработан для упрощения системы межведомственного взаимодействия. Сейчас первичные сведения о выплатах, входящих в зарплаты сотрудников, в Социальный фонд (СФР) ежемесячно предоставляют государственные и муниципальные учреждения, указано в пояснительной записке к законопроекту. В предоставляемые сведения входят информация о величине тарифных ставок, должностных окладов, доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера, премий и других выплат по каждому работнику.

Данные передаются в СФР только по работникам из определенных приказом Минтруда сфер (образование, спорт, наука, медицина, социальные услуги, культура, искусства, телевещание, кино). Доступ к первоначальному массиву индивидуальных данных остается закрытым для всех ведомств, кроме СФР.

Законопроект направлен на снятие этого запрета. Необходимость предоставления федеральным органам власти обезличенных персональных данных о зарплатах бюджетников обусловлена тем, что они позволят установить «количественную и качественную характеристику заработной платы, а также их получателей». А именно:

  • проведение более полного анализа и оценки структуры зарплаты бюджетников и влияющих на нее показателей;

  • получение сведений о реальном уровне зарплаты каждого работника;

  • «сквозной» мониторинг выплат сотрудникам вузов и научных организаций.

Сейчас около 60% дохода бюджетников — стимулирующие выплаты различного характера, которые распределяются зачастую по формальному принципу и не связанные с конкретными результатами. Это делает оплату труда в бюджетной сфере непрозрачной. Например, в одной организации могут работать два профессора с зарплатой 80 000 рублей и 800 000 рублей

Если Минтруд получит доступ к данным, то мониторинг позволит лучше понимать реальные размеры зарплат и может дать импульс для корректировки общей ситуации.

Кто-нибудь у нас работает в бюджетной сфере? Как обстоят дела с зарплатами? Нужно ли давать Минтруду доступ к персданным?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

85 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип nlukina
    nlukina
    Зарплата

    Минтруд оценит разницу в доходах бюджетников на одинаковых должностях. Для этого министерство хочет получить доступ к персучету

    Минтруда решил оценить, как отличаются доходы бюджетников в различных организациях и в пределах одного региона на одинаковых должностях. Для этого ведомству нужно получить доступ к данным персонифицированного учета работников бюджетной сферы.

    Минтруд оценит разницу в доходах бюджетников на одинаковых должностях. Для этого министерство хочет получить доступ к персучету
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