💥План действий бухгалтера на октябрь. И полезная табличка с кодами периодов для платежки по налогу на прибыль

Налоговики напомнили о сроках представления налоговой отчетности и уплаты налогов в октябре 2023 года.
По сроку 25 октября 2023 года следующую отчетность:
Декларация по НДС за 3 кв.
Декларация по налогу на прибыль за 3 кв.
РСВ за 3 кв.
6-НДФЛ за 3 кв.
Уведомление об НДФЛ, удержанном с 23 сентября по 22 октября
Уведомление о налоге на имущество, транспортном и земельном налогах за 3 кв.
Уведомление об авансовом платеже по УСН за 3 кв.
Уплатить по сроку 30 октября 2023 года необходимо следующие налоги:
НДС — 1-й платеж за 3 кв.
Налог на прибыль за 3 кв. и 1-й платеж за 4 кв.
Земельный налог за 3 кв.
Транспортный налог за 3 кв.
Налог на имущество за 3 кв.
УСН за 3 кв.
Страховые взносы за сентябрь
НДФЛ, удержанный с выплат с 23 сентября по 22 октября.
В октябре платежи нужно перечислить в новый срок — не позднее 30 октября 2023 года. Перенос связан с тем, что 28 октября выпадает на субботу.
Чтобы правильно перечислить налог на прибыль 3 квартал, нужно правильно указать код периода в платежном поручение. Подготовили для вас полезную табличку.
Коды периодов для платежки по налогу на прибыль в октябре
Код
Когда указывать
КВ.03.2023
При ежеквартальных авансовых платежах
МС.07.2023
При ежемесячных авансовых платежах с доплатой по итогам квартала, внесение платежа за июль
МС.08.2023
При ежемесячных авансовых платежах за с доплатой по итогам квартала, внесение платежа за август
МС.09.2023
При ежемесячных авансовых платежах с доплатой по итогам квартала, внесение платежа за сентябрь
КВ.03.2023
При ежемесячных авансовых платежах с доплатой по итогам квартала, внесение доплаты за 3 квартал
МС.07.2023
При уплате авансовых платежей исходя из фактической прибыли, внесение платежа за июль
МС.08.2023
При уплате авансовых платежей исходя из фактической прибыли, внесение платежа за август
МС.09.2023
При уплате авансовых платежей исходя из фактической прибыли, внесение платежа за сентябрь
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