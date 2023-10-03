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  • 💥План действий бухгалтера на октябрь. И полезная табличка с кодами периодов для платежки по налогу на прибыль
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Налог на прибыль

💥План действий бухгалтера на октябрь. И полезная табличка с кодами периодов для платежки по налогу на прибыль

Налоговики напомнили о сроках представления налоговой отчетности и уплаты налогов в октябре 2023 года. А мы подготовили полезную табличку, которая поможет вам заполнить платежку по налогу за прибыль за 3 квартал.
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💥План действий бухгалтера на октябрь. И полезная табличка с кодами периодов для платежки по налогу на прибыль
фото freepik.com

Налоговики напомнили о сроках представления налоговой отчетности и уплаты налогов в октябре 2023 года.

По сроку 25 октября 2023 года следующую отчетность:

  • Декларация по НДС за 3 кв.

  • Декларация по налогу на прибыль за 3 кв.

  • РСВ за 3 кв.

  • 6-НДФЛ за 3 кв.

  • Уведомление об НДФЛ, удержанном с 23 сентября по 22 октября

  • Уведомление о налоге на имущество, транспортном и земельном налогах за 3 кв.

  • Уведомление об авансовом платеже по УСН за 3 кв.

Уплатить по сроку 30 октября 2023 года необходимо следующие налоги:

  • НДС — 1-й платеж за 3 кв.

  • Налог на прибыль за 3 кв. и 1-й платеж за 4 кв.

  • Земельный налог за 3 кв.

  • Транспортный налог за 3 кв.

  • Налог на имущество за 3 кв.

  • УСН за 3 кв.

  • Страховые взносы за сентябрь

  • НДФЛ, удержанный с выплат с 23 сентября по 22 октября.

В октябре платежи нужно перечислить в новый срок — не позднее 30 октября 2023 года. Перенос связан с тем, что 28 октября выпадает на субботу.

Чтобы правильно перечислить налог на прибыль 3 квартал, нужно правильно указать код периода в платежном поручение. Подготовили для вас полезную табличку.

Коды периодов для платежки по налогу на прибыль в октябре

Код

Когда указывать

КВ.03.2023

При ежеквартальных авансовых платежах

МС.07.2023

При ежемесячных авансовых платежах с доплатой по итогам квартала, внесение платежа за июль

МС.08.2023

При ежемесячных авансовых платежах за с доплатой по итогам квартала, внесение платежа за август

МС.09.2023

При ежемесячных авансовых платежах с доплатой по итогам квартала, внесение платежа за сентябрь

КВ.03.2023

При ежемесячных авансовых платежах с доплатой по итогам квартала, внесение доплаты за 3 квартал

МС.07.2023

При уплате авансовых платежей исходя из фактической прибыли, внесение платежа за июль

МС.08.2023

При уплате авансовых платежей исходя из фактической прибыли, внесение платежа за август

МС.09.2023

При уплате авансовых платежей исходя из фактической прибыли, внесение платежа за сентябрь

Чтобы не ошибиться, когда и какой отчет сдавать, воспользуйтесь нашим «Календарем бухгалтера на 2023 год» со сроками сдачи основных отчетов и уплаты налогов и взносов. Он сделан на сервисе «Google Календарь». Вы сможете добавить этот календарь в свои календари на Google, либо подписаться на уведомления о нужных событиях.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

86 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип nlukina
    nlukina
    Налог на прибыль

    💥План действий бухгалтера на октябрь. И полезная табличка с кодами периодов для платежки по налогу на прибыль

    Налоговики напомнили о сроках представления налоговой отчетности и уплаты налогов в октябре 2023 года. А мы подготовили полезную табличку, которая поможет вам заполнить платежку по налогу за прибыль за 3 квартал.

    💥План действий бухгалтера на октябрь. И полезная табличка с кодами периодов для платежки по налогу на прибыль
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