А не жмет ли «белое пальто»? Большинство россиян осуждают покинувших страну соотечественников✈️

Социологи заметили преобладающее отстраненное отчуждение от уехавших. Опрос показал, что 58% россиян осуждают уехавших из РФ после февраля 2022 года. Эта белопальтовость тренд или самозащита?

Большинство опрошенных россиян (58%) критически относятся к соотечественникам, которые покинули страну после начала спецоперации, пишут «Ведомости». Об этом говорится в исследовании ЦСП «Платформа» и Центра социально-политических исследований и информационных технологий РГГУ. Опрос проводился онлайн среди 2300 респондентов старше 18 лет.

На вопрос «Лично вы скорее одобряете или осуждаете решение ряда жителей России покинуть страну после февраля 2022 года» 58 процентов респондентов ответили, что осуждают, 28 процентов — что им все равно, шесть процентов — что скорее одобряют решение об отъезде, четыре процента — одобряют.

Чем старше респонденты, тем более критически они настроены к уехавшим. И тем выше у них желание личным участием поддерживать государственные инициативы — 49 процентов среди опрошенных старше 55 лет и 25 процентов — среди молодежи от 18 до 24 лет. Среди тех, кто негативно настроен в отношении покинувших страну, эту позицию разделяют 55 процентов.

Участники фокус-групп в присутствии других чаще выражали скорее не осуждающее, а нейтрально-отстраненное отношение, говорят социологи.

Стандартная реакция большинства — «я их не всегда понимаю, но это их выбор».

Граждане, покинувшие страну после февраля 2022 года, неоднократно подвергались критике со стороны чиновников.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «подавляющая» часть общества считает уехавших «предателями». 10 октября спикер нижней палаты также заявлял, что релокант, который уехал из страны и «совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ», должен осознавать, что его в России не ждут. «Но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен», А сегодня появилась новость, что правительство предложило лишать адвокатов, которые уехали из России более чем на год, их адвокатского статуса.

Почему в многие люди осуждают тех, кто уехал жить в другую страну? Зачем говорить об отрезанных ломтях? Ну, уехал человек и ладно, имеет на это право. Может быть у нас такой менталитет, имеющий склонность к осуждению других? Мы не любим «выскочек»? Или такая реакция это своего рода защита от излишнего внимания властей?

Давайте обсудим?