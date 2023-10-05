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Общество

А не жмет ли «белое пальто»? Большинство россиян осуждают покинувших страну соотечественников✈️

Социологи заметили преобладающее отстраненное отчуждение от уехавших. Опрос показал, что 58% россиян осуждают уехавших из РФ после февраля 2022 года. Эта белопальтовость тренд или самозащита?
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А не жмет ли «белое пальто»? Большинство россиян осуждают покинувших страну соотечественников✈️
фото freepik.com

Большинство опрошенных россиян (58%) критически относятся к соотечественникам, которые покинули страну после начала спецоперации, пишут «Ведомости». Об этом говорится в исследовании ЦСП «Платформа» и Центра социально-политических исследований и информационных технологий РГГУ. Опрос проводился онлайн среди 2300 респондентов старше 18 лет.

На вопрос «Лично вы скорее одобряете или осуждаете решение ряда жителей России покинуть страну после февраля 2022 года» 58 процентов респондентов ответили, что осуждают, 28 процентов — что им все равно, шесть процентов — что скорее одобряют решение об отъезде, четыре процента — одобряют.

Чем старше респонденты, тем более критически они настроены к уехавшим. И тем выше у них желание личным участием поддерживать государственные инициативы — 49 процентов среди опрошенных старше 55 лет и 25 процентов — среди молодежи от 18 до 24 лет. Среди тех, кто негативно настроен в отношении покинувших страну, эту позицию разделяют 55 процентов.

Участники фокус-групп в присутствии других чаще выражали скорее не осуждающее, а нейтрально-отстраненное отношение, говорят социологи.

Стандартная реакция большинства — «я их не всегда понимаю, но это их выбор».

Граждане, покинувшие страну после февраля 2022 года, неоднократно подвергались критике со стороны чиновников.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «подавляющая» часть общества считает уехавших «предателями». 10 октября спикер нижней палаты также заявлял, что релокант, который уехал из страны и «совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ», должен осознавать, что его в России не ждут. «Но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен», А сегодня появилась новость, что правительство предложило лишать адвокатов, которые уехали из России более чем на год, их адвокатского статуса.

Почему в многие люди осуждают тех, кто уехал жить в другую страну? Зачем говорить об отрезанных ломтях? Ну, уехал человек и ладно, имеет на это право. Может быть у нас такой менталитет, имеющий склонность к осуждению других? Мы не любим «выскочек»? Или такая реакция это своего рода защита от излишнего внимания властей?

Давайте обсудим?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

100 подписчиков

Комментарии

8
  • Логотип nlukina
    nlukina
    13 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Если китаец живет в США - его в Китае не осуждает. Или немец переехал жить в Англию - тоже ок. А с нами что такое?

    • Логотип Bopohac
      Bopohac 10 минут назад

      Джон Вокер

      Перманентная конфронтация с половиной мира. Если переезжает в стан врага - осуждение. Если в Монголию или Венесуэлу - слово никто не скажет.

      • Логотип nlukina
        nlukina
        8 минут назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        Сейчас уже нет такой привязки,  уехал - все,  ты умер 

        • Логотип Мирам
          Мирам 6 минут назад

          а может быть смотря как переезжать? с шумом-пылью или без....

          • Логотип nlukina
            nlukina
            5 минут назад

            Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

            вы про некоторых представителей шоубиза? Ну, пыль, шум и гам в принципе недалекие люди поднимают, умные сваливают тихо 

        • Логотип Bopohac
          Bopohac 4 минуты назад

          Джон Вокер

          Уточню немного. Сейчас стало больше тех, кто считают, что если уехал - все, ты умер. Если раньше их было условно два человека, то сейчас стало условно тысяча. Просто их больше показывают. И кажется что вся страна такая.

          • Логотип nlukina
            nlukina
            3 минуты назад

            Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

            очень может быть. Раньше действительно не так явно бросалась в глаза такая позиция 

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    nlukina
    6 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    недавно увидела комментарий в сети своей родственницы из солнечного скобаристана. Не знаю, что у человека случилось, но у нее все уехавшие не просто гады,  а настоящие враги😲

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