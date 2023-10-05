Бой с тенью. Минтруд обнаружил более 663 тыс неформально работающих россиян

С учетом трудности выяснения таких обстоятельств это довольно значительная цифра, полагают эксперты. Министерство планирует разработать новые стимулы для компаний с высоким риском теневого трудоустройства. А также законодательно определить понятие теневой занятости и создать «черный реестр» работодателей, у которых обнаружены подобные факты.

Министерство труда выявило 663 882 россиян, которые в прошлом году были заняты в теневом секторе экономики. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на доклад ведомства.

Для решения проблемы чиновники планирует разработать различные варианты, стимулы которые побудят компании снизить количество неформальных трудовых отношений. В первую очередь речь идет о компаниях в отраслях с высоким риском теневого трудоустройства — торговля, ресторанный и гостиничный бизнес, а также строительство.

Кроме того, нужно законодательно определить понятия теневой и платформенной занятости, говорится в документе. А также создать и вести общедоступный реестр работодателей, у которых были обнаружены факты нелегальной занятости. Это поможет ускорить легализацию трудовых отношений в России.

Эксперты настроены скептически. Создание реестра работодателей вряд ли сможет кардинально изменить ситуацию, поскольку зачастую неформальные трудовые отношения устанавливаются с участием малого бизнеса или между физическими лицами, отметил старший научный сотрудник института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Виктор Ляшок.

Если по сравнению с лихими 1990-ми годами теневой сектор и сократился, то в последние пару лет он снова начал расти. Из-за отсутствия четких правил грань между легальной платформенной занятостью и теневой часто стирается. По данным Росстата, в июле уровень безработицы составил рекордно низкие 3%. Численность безработных насчитывала 2,3 млн человек, а количество зарегистрированных безработных, составило в первом полугодии 2023 г. около 509 000 человек.

Неформальную занятость выявить сложно, и найденные Минтруда почти 700 тысяч человек представляют собой большие цифры.

Полностью избавиться от неформальных трудовых отношений не может ни одна страна в мире. Традиционно локализуются теневые отношения в малом и микробизнесе в сфере услуг. Поэтому какая-то доля серой занятости, особенно в области частных услуг, будет всегда, — полагает Екатерина Папченкова из ЦСР.

В планах Минтруда за три года обелить 30% нелегально работающих граждан.

Какие меры позволят сократить теневой рынок труда? Возможно, следует повысить социальные гарантии? Или снизить административные барьеры разного рода, облегчая вход в бизнес? Что думаете, коллеги?