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Обзоры для бухгалтера

✅Что важно проверить в декабре. Список дел для бухгалтера. Забирайте чек-лист

Завершите текущие дела в декабре, чтобы новый год начать без хвостов. Используйте наши подсказки, они помогут вам распланировать важные задачи в декабре. Сверьтесь с нашим чек-листом.
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✅Что важно проверить в декабре. Список дел для бухгалтера. Забирайте чек-лист

Проверьте зарплаты. Проверьте, есть ли в компании сотрудники, которые получают за полный месяц меньше 19 242 руб. С 2024 года МРОТ вырастет до этой цифры. Если такие работники есть, поднимите им зарплаты. Сейчас минималка составляет 16 242 руб. Если в регионе действует собственный МРОТ, ориентируйтесь на него. Повысить зарплаты нужно с 1 января 2024 года. Если компания платить меньше положенной суммы, трудинспекторы оштрафуют на 50 тыс. руб. (ч. 6 ст. 5.27 КоАП). Кроме того, у налоговых инспекторов возникнут вопросы на камералках по взносам.

Сверьте сумму взносов с лимитами. Сумма взносов зависит от того, сколько заработал сотрудник с начала года. Компании малого и среднего сектора платят взносы с выплат сверх МРОТ по общему тарифу в 15 процентов вместо 30. Причем МРОТ берут на начало года, для 2023 года — 16 242 руб.

Проверьте вычеты. Вычет на ребенка работник получает, пока его доход с начала года не превысит 350 000 руб. (п. 1 ст. 218 НК). Если завысить вычет, организация недоплатит НДФЛ. В итоге придется заплатить штраф — 20 процентов от неудержанного налога. ❗️ Важный момент. Если деньги вы выплатите до 29 декабря, то вычеты, предоставьте в обычном порядке. Если перенесете выплату на январь, она будет доходом 2023 года.

Приведите в порядок график отпусков. Крайний срок для утверждения графика отпусков — 18 декабря. Не все работники используют свои отпуска по графику. Это нормальная ситуация — кто-то из переносит свой отпуск, кто-то не хочет брать. Поэтому сейчас, в декабре, самое время привести график отпусков в порядок.

Выдайте отпускные. Если первый день отпуска приходится на период с 9 по 12 января 2024 года, отпускные работнику нужно выдать не позднее 30 декабря. НДФЛ удержите при выплате и перечислите не позднее 9 января. А еще лучше сделать это 29 декабря.

Подготовьтесь к переходу на уведомления. ФНС не будет продлевать возможность представлять платежки со статусом 02 взамен уведомлений. С 2024 года все платежи ЕНП, направляйте на КБК — 182 01 06 12 01 01 0000 510. Чтобы инспекторы смогли разнести деньги по конкретным платежам, представляйте уведомления, но только по тем налогам и взносам, по которым дата уплаты идет раньше даты в декларации.

Подайте уведомление о переходе на упрощенку. Если решите перейти на упрощенную систему налогообложения подайте соответствующее уведомление в ФНС. Сделать это нужно до 31 декабря (п. 1 ст. 346.13 НК). Но, в этом году 31 декабря выпадает на воскресенье, поэтому срок подачи уведомления переносится на 9 января 2024 года. Мы рекомендуем не тянуть и уведомить налоговиков еще в этом году.

Сдайте отчеты в военкомат. Вам надо сдать приказ об организации воинского учета и план работы по ведению воинского учета. А также Форму 19 по воинскому учету — со сведениями об обеспеченности трудовыми ресурсами в военное время. Сдавать ее должны все компании обычно до 1 января. Но в разных регионах свои сроки. Рекомендуем уточнить точный срок в военкомате и комиссии по бронированию по месту регистрации вашей компании.

Про воинский учет более подробно расскажет Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра. Узнайте все про воинский учет на Новогодней «Бухгалтерской Клерк.Конференции», которая пройдет в Краснодаре 14 декабря! Сейчас второй билет идет за полцены.

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Внесите изменения в учетную политику. Большинство организацийс 2024 года будут обязаны использовать новый стандарт ФСБУ 14/2022. После этого ваша бухгалтерскую программу, которую вы учитывали в расходах, станет нематериальными активами.

Проверьте количество иностранных работников. Власти утвердили новые лимиты численности иностранных сотрудников на 2024 год (постановление от 16.09.2023 № 1511). Размер доли, как и раньше, будет зависеть от отрасли бизнеса. В большинстве отраслей квота сохранится на уровне 50% от общей численности персонала. В сфере строительства численность иностранцев, как и раньше, не должна превышать 80% от общего числа работников. Данное ограничение не будет действовать в Москве, Республике Бурятия, Краснодарском крае и в Амурской области. В Республике Дагестан квота составит 50%. Если компания нарушит допустимую долю, то ее руководителя оштрафуют до 50 тыс руб., а саму организацию до 1 млн руб.

Компаниям нужно успеть подготовиться к этим изменениям, чтобы не нарушать закон и не получать штрафы. Узнайте, как это сделать на Новогодней «Бухгалтерской Клерк.Конференции»! Она пройдет 14 декабря в Краснодаре.

Вас ждут эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров, живое общение, кофе-брейки и фотосессии.

Приходите на мероприятие вдвоем с коллегой! Мы сделали специальный тариф, куда добавили второй билет за полцены.

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Проведите этот день вместе с нами!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    ПСН

    Заявление на патент в 2024 году нужно подать до 15 декабря

    В ФНС разъяснили, чтобы с начала 2024 года вести предпринимательскую деятельность на основании патента, ИП должен подать заявление не позднее 15 декабря 2023 года.

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    УСН

    Компания с доходом в 20 млн рублей не может применять кассовый метод на ОСНО, но может применять УСН

    Сейчас при выручке до 1 млн рублей в квартал можно применят кассовый метод в налоговом учете. Этот лимит предложили увеличить до 20 млн рублей. Но Минфин против.

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