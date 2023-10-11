Как боязнь нового и стремление к нему формируют наше требование к продукту? Пятничный демотиватор

Художник, мастер промышленного дизайна, автор логотипов Раймонд Лоуи сказал очень умную вещь про связь нового и старого:
Покупатель всегда разрывается между неофилией и неофобией.
Раймон Луи
Неофилия — это стремление к новому, а неофобия — боязнь этого самого нового. Эти два явления вступают в любопытный симбиоз, объясняющий требования к продукту. Мы, потребители разрываемся между этими двумя крайностями.
Еще одно знаменитое и очень верное высказывание:
«Чтобы продать что-то удивительное, сделайте его знакомым. А чтобы продать что-то уже знакомое, сделайте его удивительным», — сказал Лоуи.
Это значит, что внедрять изменения или новый продукт нужно крайне аккуратно, сохраняя у потребителей чувство узнаваемого.
Именно поэтому в кинобизнесе прежде чем снимать отдельный фильм про нового супергероя, в кинотеатрах выйдут бесконечные сиквелы и спинофы, где новый герой засветится.
Или прежде чем выпустить новую модель машины автоконцерны сделают несколько рестайлингов. Обычно рестайлинг означает, что модель уже перевалила за экватор своего жизненного цикла, но при этом на ней вполне еще можно заработать, а главное — подготовить покупателей к дебюту марки следующего поколения.
А вот пример из общепита — Stars Кофе. Ничего не напоминает?
В офисе «Клерк» есть вывеска Starbucks.
Вроде новое, но при этом такое узнаваемое и любимое.
Или еще пример удачного использования приема — музыкальные ремиксы. Особенно актуально для людей после 30, которые уже не так восприимчивы к новой музыке, как молодежь.
Кстати, на счет восприимчивости музыки — это научно-доказанный факт. Наши музыкальные вкусы формируются в 12-14 лет и к 20 годам уже полностью определены и практически заблокированы для изменений.
Поэтому ремиксы отлично заходят, а новый супермодный трек может вызвать ужас и недоумение: «Как такое можно слушать?».
Кстати, под принцип Лоуи подходят и мемасики. Их секрет популярности в том, что одни и те же узнаваемые шаблоны наполняют новым смыслом. Всем сразу все понятно, все довольны.
Интересный вывод сделал Вирджил Абло, креативный директор мужской линии Louis Vuitton, который рассчитал сколько именно процентов надо менять в старом продукте, чтобы его хорошо приняли потребители. Ответ — всего 3 процента!
Конечно, изменений может быть намного больше, чем 3%, главное — чтобы люди узнали в новом уже существующее и привычное.
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Комментарии6
Владислав Савушкин
Дон Корлеоне😎
Дон Бухгалтерионе🤓
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
да-да)) он самый 😁
Владислав Савушкин
Новое конечно пугает) Психология. Будь то новый продукт или какие-то новые методы работы.
Поэтому такие новинки надо «подавать под соусом» чего-то знакомого/проверенного временем🙂
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
именно, чтоб не спугнуть) Вчера сидела анализировала свои покупки. Поняла, что принципиально нового ничего не покупала уже сто лет. Либо что-то переосмысленное, либо хорошо забытое старое. Даже модель джинсов сейчас купила ту, что мне нравилась в 90-е))
Владислав Савушкин
Я в профессиональной деятельности это заметил.
Говоришь людям в лоб - надо работать по-другому/по-новому (условно говоря).
Это воспринимается как революция😜
Надо подводить под то, что люди сами приняли такое решение, либо постараться подать это по соусом чего-то то знакомого. Не пугающее)))
Психология🤓
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
точно! Если в лоб сказать, все будут ходить и страдать, если мягко подвести к мысли, все отлично зайдет)) Психология👍