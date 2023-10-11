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Маркетинг

Как боязнь нового и стремление к нему формируют наше требование к продукту? Пятничный демотиватор

У любого продукта, который появляется на рынке (от бургера, до художественного фильма) должно быть оптимальное, точно выверенное сочетание новизны и узнаваемости. Если пренебречь одним, то больших продаж можно не ждать. А про высокие чеки можно сразу забыть. Обсудим, какие незаметные факторы влияют на наш выбор покупок.
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Как боязнь нового и стремление к нему формируют наше требование к продукту? Пятничный демотиватор
Барт Симпсон и обложка Nirvana

Художник, мастер промышленного дизайна, автор логотипов Раймонд Лоуи сказал очень умную вещь про связь нового и старого:

Покупатель всегда разрывается между неофилией и неофобией.

Раймон Луи

Неофилия — это стремление к новому, а неофобия — боязнь этого самого нового. Эти два явления вступают в любопытный симбиоз, объясняющий требования к продукту. Мы, потребители разрываемся между этими двумя крайностями.

Еще одно знаменитое и очень верное высказывание:

«Чтобы продать что-то удивительное, сделайте его знакомым. А чтобы продать что-то уже знакомое, сделайте его удивительным», — сказал Лоуи.

Это значит, что внедрять изменения или новый продукт нужно крайне аккуратно, сохраняя у потребителей чувство узнаваемого.

Раймонд Лоуи

Именно поэтому в кинобизнесе прежде чем снимать отдельный фильм про нового супергероя, в кинотеатрах выйдут бесконечные сиквелы и спинофы, где новый герой засветится.

Вселенная Marvel

Или прежде чем выпустить новую модель машины автоконцерны сделают несколько рестайлингов. Обычно рестайлинг означает, что модель уже перевалила за экватор своего жизненного цикла, но при этом на ней вполне еще можно заработать, а главное — подготовить покупателей к дебюту марки следующего поколения.

Mercedes 124

А вот пример из общепита — Stars Кофе. Ничего не напоминает?

с официального сайта кофейни

В офисе «Клерк» есть вывеска Starbucks.

Офис «Клерк»

Вроде новое, но при этом такое узнаваемое и любимое.

Или еще пример удачного использования приема — музыкальные ремиксы. Особенно актуально для людей после 30, которые уже не так восприимчивы к новой музыке, как молодежь.

Кстати, на счет восприимчивости музыки — это научно-доказанный факт. Наши музыкальные вкусы формируются в 12-14 лет и к 20 годам уже полностью определены и практически заблокированы для изменений.

Поэтому ремиксы отлично заходят, а новый супермодный трек может вызвать ужас и недоумение: «Как такое можно слушать?».

Мое лицо, когда я слышу Клаву Коку

Кстати, под принцип Лоуи подходят и мемасики. Их секрет популярности в том, что одни и те же узнаваемые шаблоны наполняют новым смыслом. Всем сразу все понятно, все довольны.

Шон Бин и знаменитое нельзя просто…
стиль крестного отца

Интересный вывод сделал Вирджил Абло, креативный директор мужской линии Louis Vuitton, который рассчитал сколько именно процентов надо менять в старом продукте, чтобы его хорошо приняли потребители. Ответ — всего 3 процента!

Вирджил Абло и его кроссовки с изменениями на 3 %

Конечно, изменений может быть намного больше, чем 3%, главное — чтобы люди узнали в новом уже существующее и привычное.

Замечали ли вы за собой, что чувство знакомого влияет на ваш выбор?

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nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

102 подписчика

Комментарии

6
  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin 1 час назад

    Владислав Савушкин

    Дон Корлеоне😎

    Дон Бухгалтерионе🤓

    • Логотип nlukina
      nlukina
      1 час назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      да-да)) он самый 😁

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin 59 минут назад

        Владислав Савушкин

        Новое конечно пугает) Психология. Будь то новый продукт или какие-то новые методы работы.

        Поэтому такие новинки надо «подавать под соусом» чего-то знакомого/проверенного временем🙂

        • Логотип nlukina
          nlukina
          56 минут назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          именно, чтоб не спугнуть) Вчера сидела анализировала свои покупки. Поняла,  что принципиально нового  ничего не покупала уже сто лет. Либо что-то переосмысленное, либо хорошо забытое старое. Даже модель джинсов сейчас купила ту,  что мне нравилась в 90-е)) 

          • Логотип vladsavushkin
            vladsavushkin 51 минуту назад

            Владислав Савушкин

            Я в профессиональной деятельности это заметил.

            Говоришь людям в лоб - надо работать по-другому/по-новому (условно говоря).

            Это воспринимается как революция😜

            Надо подводить под то, что люди сами приняли такое решение, либо постараться подать это по соусом чего-то то знакомого. Не пугающее)))

            Психология🤓

            • Логотип nlukina
              nlukina
              49 минут назад

              Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

              точно! Если в лоб сказать, все будут ходить и страдать,  если мягко подвести к мысли, все отлично зайдет)) Психология👍

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