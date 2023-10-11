Что ест бухгалтер. Воскресный обед

Коллеги, с первым снегом вас! Мы продолжаем рубрику «Что ест бухгалтер». Напоминаю, что написать такой пост может любой пользователь, а не только я. Создавайте посты, пишите в заголовке «Что ест бухгалтер» и делитесь своими рецептами и красивыми фотографиями.

Всем привет! У меня сегодня меню — кислые щи, овощи (кабачки, брокколи, цветная капуста, зеленая фасоль и брюссельская капуста) на пару и запеченная баранина. Дом благоухает листьями розмарина, тимьяна и мяты. Авиньонский «Шатанеф дю Пап» — темно-пурпурный, ароматный, терпкий, прекрасно бы дополнил мясное блюдо. Но, 6 тыс за бутылку жалко, особенно если сделаешь всего один глоток. Так что запью минералкой. На десерт опять шарлотка.

Вопрос: когда уже закончатся кабачки? Или хотя бы сократятся промышленные объемы?

А что у вас сегодня в меню? Поделитесь своими фотографиями и рецептами, что собираетесь готовить на этой неделе. Присылайте рецепты, фотографии и задумки!

Событие дня: в Москве пошел снег!