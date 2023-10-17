ЦБ поднял ставку с 13 до 15%: что это значит для нас?

ЦБ в четвертый раз за полгода повысил ключевую ставку — за это время она поднялась с 7,5% до 15%. По мнению экспертов такой рост может привести к повышению цен и падению производства в России.

Хронология роста ставки

Динамика ключевой ставки

На что влияет ключевая ставка

Размер ключевой ставки напрямую влияет на расчет налогов и на доходы по банковским вкладам.

Также ключевая ставка участвует в формулах расчета пеней по налогам и сборам, коммунальным услугам, а также при расчете компенсаций за несвоевременную выплату заработной платы. На самом деле здесь применяется ставка рефинансирования, но с 2016 года ее значение приравнено к значению ключевой ставки. Пени рассчитывают исходя из 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки (ст. 75 НК). Увеличатся и компенсации работникам за задержку зарплаты. Компенсацию считают по 1/150 ключевой ставки за каждый день задержки денег (ст. 236 ТК).

Конечно, ставка влияет на банковские кредиты. Ведь, ЦБ РФ предоставляет кредиты банкам по ставке, равной или выше ключевой. Соответственно, чем ниже ставка, тем дешевле кредиты для нас, граждан. И наоборот.

Мнение экспертов

Если Центробанк РФ повысит ключевую ставку на заседании 27 октября, это будет «безумием».

«Надо оставить процентную ставку, пока меры Минфина по продаже валютной выручки своё отработают, увеличатся ставки по вкладам, потребительскому кредитованию. Держать её в таком состоянии до конца лета. Тогда сберегательная модель у населения возобновится. После снижать, иначе мы просто угробим весь бизнес. Мы отрезаем от долгосрочного кредитования наши предприятия, обрабатывающие отрасли, сужается производство, добавленная стоимость перестаёт расти, немонетарные факторы инфляции преобладают над монетарными. А они у нас и так достаточно высокие — производство падает и цены растут. Повышать дальше — это безумие», — заявил доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Петр Арефьев.

В ВТБ сравнили заседание ЦБ по ставке с битвой при Ватерлоо.

«Как Ватерлоо определяло судьбу Европы, так и это заседание (27 окт.) определит во многом развитие и финансового, и банковского рынков в оставшемся 2023, и прежде всего, в 2024 году», — поделился своими мыслями зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Мнение клерков

На этой недели мы проводилиопрос клерковна сколько ЦБ повысит в этот раз ставку. Вот результаты. 7 человек проголосовало за повышение до 14%, 1 — за 15%, 1 — за 16% (кто у нас в глубокой депрессии?) и у нас целых два оптимиста, которые верили, что Банк России не будет менять ставку сегодня.

Результаты опроса

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