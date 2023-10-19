💥Спрашивать сотрудников, когда они хотели бы взять отпуск, компания не обязана. Но есть исключения

Работодатели не обязаны спрашивать у работников, когда бы они хотели пойти в отпуск. Но существует список сотрудников, которые могут выбирать время и идти отдыхать в удобное для них время письмо Минтруда от 09.12.2020 № 14-2/ООГ-17854. ✅Список таких сотрудников в конце поста.
Но, чтобы избежать конфликтов на работе, мы рекомендуем учесть мнение и остальных работников. Например, можно разослать сотрудникам уведомления с просьбой предоставить пожелания в виде заявления в отдел кадров. В заявлениях попросите указывать точные даты, а не только месяц, это позволит минимизировать накладку с отпусками письмо Роструда от 24.12.2020 № ПГ-59141-6-1.
Если сотрудник не написал заявление и не сообщил о желаемых датах или выбрал даты, которые не устраивают руководителя, тогда распределяйте время его отпуска по своему усмотрению с учетом производственной деятельности компании.
Порядок и сроки передачи пожеланий работников по отпускам, пропишите в локальном акте или издайте приказ о подготовке графика отпусков.
Сотрудники из письма Минтруда могут выбирать дни отпуска независимо от особенностей работы предприятия. Компания не может влиять на их решение, кроме того, эти работники могут изменить даты по своему усмотрению. Забирайте список льготников👇
Каким работникам компания обязана предоставить отпуск в удобное для них время
Категория сотрудников
Документ, который подтверждает льготу
Основание
Женщины перед отпуском по беременности и родам или после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком
Справка о беременности/ Листок нетрудоспособности по беременности и родам, свидетельство о рождении ребенка/ Приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком
Сотрудники, усыновившие ребенка, детей в возрасте до трех месяцев
Документы об усыновлении ребенка/Свидетельство о рождении ребенка
Несовершеннолетние
Паспорт/свидетельство о рождении сотрудника
Супруг, который хочет воспользоваться отпуском во время отпуска по беременности и родам жены
Свидетельство о браке/ Справка с места работы супруги/Копия приказа о том, что она находится в отпуске по беременности и родам
Один из родителей, в том числе приемный, опекун или попечитель, который воспитывает ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет
Свидетельство о рождении ребенка/Справка об инвалидности ребенка/ Документ об установлении опеки или попечительства/Справка с места работы другого родителя, о том, что он не использовал право на отпуск в удобное время
Работники, у которых трое и более детей в возрасте до 18 лет, если младшему из них не исполнилось 14 лет
Свидетельства о рождении детей
❗️Сотрудники, призванные на военную службу по мобилизации или поступившие на службу по контракту, в течение шести месяцев после возобновления действия трудового договора
Заявление работника о возобновлении трудового договора/Приказ о возобновлении трудового договора
❗️Сотрудник в первый год работы через шесть месяцев непрерывной работы в компании
Приказ о приеме на работу
Совместитель одновременно с отпуском по основному месту работы
Справка с основной работы
Сотрудники, которые награждены знаками «Почетный донор России»
Удостоверение к нагрудному знаку почетного донора
Ветераны боевых действий, в том числе получившие инвалидность, участники ВОВ, инвалиды войны
Удостоверение ветерана
❗️Супруг военнослужащего, который хочет уйти в отпуск одновременно с отпуском другого супруга
Свидетельство о браке/Справка с места службы
Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы
Удостоверение
Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы
Удостоверение
Сотрудники — участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
Удостоверение участника ликвидации
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