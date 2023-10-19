💥Спрашивать сотрудников, когда они хотели бы взять отпуск, компания не обязана. Но есть исключения

Есть, сотрудники, которые могут уйти в отпуск в удобное для них время. Подготовили для вас список-подсказку с перечнем таких сотрудников, который поможет вам утвердить график отпусков в конце года. Забирайте список для работы.

Работодатели не обязаны спрашивать у работников, когда бы они хотели пойти в отпуск. Но существует список сотрудников, которые могут выбирать время и идти отдыхать в удобное для них время письмо Минтруда от 09.12.2020 № 14-2/ООГ-17854. ✅Список таких сотрудников в конце поста.

Но, чтобы избежать конфликтов на работе, мы рекомендуем учесть мнение и остальных работников. Например, можно разослать сотрудникам уведомления с просьбой предоставить пожелания в виде заявления в отдел кадров. В заявлениях попросите указывать точные даты, а не только месяц, это позволит минимизировать накладку с отпусками письмо Роструда от 24.12.2020 № ПГ-59141-6-1.

Если сотрудник не написал заявление и не сообщил о желаемых датах или выбрал даты, которые не устраивают руководителя, тогда распределяйте время его отпуска по своему усмотрению с учетом производственной деятельности компании.

Порядок и сроки передачи пожеланий работников по отпускам, пропишите в локальном акте или издайте приказ о подготовке графика отпусков.

Сотрудники из письма Минтруда могут выбирать дни отпуска независимо от особенностей работы предприятия. Компания не может влиять на их решение, кроме того, эти работники могут изменить даты по своему усмотрению. Забирайте список льготников👇

Каким работникам компания обязана предоставить отпуск в удобное для них время