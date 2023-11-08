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Общество

Валентина Матвиенко предложила Роспотребнадзору сменить название на более современное

Название Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия (Роспотребнадзор) слишком несовременное и выглядит по-советски, его надо осовременить, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Валентина Матвиенко предложила Роспотребнадзору сменить название на более современное

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила изменить «совковое» название Роспотребнадзора. И при этом отметила, что Роспотребнадзор является важнейшей службой, и поблагодарила сотрудников ведомства и его руководство за проделанную работу, пишут РИА Новости.

Анна Юрьевна (глава Роспотребнадзора Анна Попова — прим. ред.), только название надо поменять, не выговорить. И даже нам, сенаторам, сбиваешься — и потом, какое-то совковое немножко уже такое название, несовременное. Давайте его осовременим и сделаем короче, потому что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — ну точно не выговорить. Все сокращенно называют, — сказала Матвиенко по итогам правительственного часа с участием Поповой.

Ранее Матвиенко предложила создать в России «Министерство счастья».

А давайте заодно и Роскомнадзор переназовем? Тоже сложно выговорить! Ну, и остальные надзоры, чтобы они не обиделись.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

108 подписчиков

Комментарии

6
  • Логотип nlukina
    nlukina
    23 минуты назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Какие варианты могут быть с названиями? Лига нормальных покупок?

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      19 минут назад

      Владислав Савушкин

      ВсегдаПравНадзор (VPN)

      Точно не запретят по стране😏

  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    19 минут назад

    Владислав Савушкин

    Этот комментарий удален.

  • Логотип IriEro
    IriEro 17 минут назад

    Ирина

    название надо поменять, не выговорить.

    Это всё возраст!

    • Логотип nlukina
      nlukina
      15 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      ей всего 74 годика, нормальный возраст 

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 12 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    а мне почему-то "Собачье сердце" вспомнилось😀

    • Логотип nlukina
      nlukina
      10 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      Начальник подотдела очистки коммунхоза))

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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