Валентина Матвиенко предложила Роспотребнадзору сменить название на более современное

Название Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия (Роспотребнадзор) слишком несовременное и выглядит по-советски, его надо осовременить, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила изменить «совковое» название Роспотребнадзора. И при этом отметила, что Роспотребнадзор является важнейшей службой, и поблагодарила сотрудников ведомства и его руководство за проделанную работу, пишут РИА Новости.

Анна Юрьевна (глава Роспотребнадзора Анна Попова — прим. ред.), только название надо поменять, не выговорить. И даже нам, сенаторам, сбиваешься — и потом, какое-то совковое немножко уже такое название, несовременное. Давайте его осовременим и сделаем короче, потому что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — ну точно не выговорить. Все сокращенно называют, — сказала Матвиенко по итогам правительственного часа с участием Поповой.

Ранее Матвиенко предложила создать в России «Министерство счастья».

А давайте заодно и Роскомнадзор переназовем? Тоже сложно выговорить! Ну, и остальные надзоры, чтобы они не обиделись.