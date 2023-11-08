Валентина Матвиенко предложила Роспотребнадзору сменить название на более современное

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила изменить «совковое» название Роспотребнадзора. И при этом отметила, что Роспотребнадзор является важнейшей службой, и поблагодарила сотрудников ведомства и его руководство за проделанную работу, пишут РИА Новости.
Анна Юрьевна (глава Роспотребнадзора Анна Попова — прим. ред.), только название надо поменять, не выговорить. И даже нам, сенаторам, сбиваешься — и потом, какое-то совковое немножко уже такое название, несовременное. Давайте его осовременим и сделаем короче, потому что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — ну точно не выговорить. Все сокращенно называют, — сказала Матвиенко по итогам правительственного часа с участием Поповой.
Ранее Матвиенко предложила создать в России «Министерство счастья».
А давайте заодно и Роскомнадзор переназовем? Тоже сложно выговорить! Ну, и остальные надзоры, чтобы они не обиделись.
Комментарии6
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Какие варианты могут быть с названиями? Лига нормальных покупок?
Владислав Савушкин
ВсегдаПравНадзор (VPN)
Точно не запретят по стране😏
Владислав Савушкин
Этот комментарий удален.
Ирина
Это всё возраст!
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
ей всего 74 годика, нормальный возраст
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
а мне почему-то "Собачье сердце" вспомнилось😀
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Начальник подотдела очистки коммунхоза))