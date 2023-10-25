В России предложили принять закон о счастье

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России необходимо принять закон о всеобщем счастье и верит, что однажды в стране появится министерство счастья, пишет ТАСС.
«Я мечтаю и даже предлагала: давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми», — ответила Матвиенко, выступая на марафоне «Знание. Первые» на вопрос о том, какой закон нужно принять в России прямо сейчас.
По словам спикера, пока что у нее в этом вопросе «группа поддержки маленькая». Она уверена, что придет время, когда в России такое министерство появится.
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Комментарии27
А что такое счастье? Счастье чиновника и простого гражданина это не одно и то же. Вообще бабульке пора на пенсию..
Главный бухгалтер
Это даже не смешно!
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
а еще нужен реестр счастливых и каждому маркировка
Главный бухгалтер
и еженедельный отчёт!
но это если всё идёт как и шло. В тех случаях, если что-то случается - срок сдачи отчёта не позднее следующего дня!
Нет
Угу.
Министерство любви и министерство правды у нас есть, для полного счастья нам только министерства счастья не хватает.
А потом штрафовать всех, кто посмел не быть счастливым!