В России предложили принять закон о счастье

С таким предложением выступила председатель Валентина Матвиенко. Председатель Совета Федерации добавила, что однажды в стране появится министерство счастья.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России необходимо принять закон о всеобщем счастье и верит, что однажды в стране появится министерство счастья, пишет ТАСС.

«Я мечтаю и даже предлагала: давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми», — ответила Матвиенко, выступая на марафоне «Знание. Первые» на вопрос о том, какой закон нужно принять в России прямо сейчас.

По словам спикера, пока что у нее в этом вопросе «группа поддержки маленькая». Она уверена, что придет время, когда в России такое министерство появится.

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