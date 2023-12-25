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Пенсии

💰Как рассчитывается пенсия за советский стаж работы. С примером расчета

Сегодня разобраться, как рассчитывается пенсия достаточно сложно. Особенно все запутано с назначением части пенсии до 2002 года с учетом советского стажа до 1991 года. Давайте разберемся.
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💰Как рассчитывается пенсия за советский стаж работы. С примером расчета
Изображение: Вера Ревина

Современная пенсионная система заработала в 2002 году, но большинство российских пенсионеров сегодня все же те, кто долгое время работал до первой большой реформы в этой области. Так что, сейчас оформлять пенсию идут те, кто основной трудовой стаж получил еще в бытность СССР.

В страховой стаж включается только период работы с 2002 года.

В СССР понятия пенсионный балл и страховой стаж не существовали. Тем не менее при начислении пенсий старый трудовой стаж учитывается, но со своими особенностями. Сразу обратим внимание, что для современной пенсионной системы трудовой и страховой стаж — это не одно и то же. Под первым обычно понимаются все годы, в течение которых человек работал. Однако для будущей пенсии этот подсчет ничего не значит, так как при назначении выплаты учитывается страховой стаж.

При подсчете общей продолжительности трудового стажа все время можно разделить на 4 группы:

1. До 1991 г. — советский стаж.
2. С 1991 г. по 2001 г. — постсоветский стаж.
3. С 2002 по 2014 г. — добалльный период.
4. С 2015 г. и далее — действующий балльный период.

До 2014 г. при расчете величины трудовой пенсии брались суммы страховых отчислений работодателя. С 2015 г. вместо трудовых появились страховые пенсии, для которых важно количество накопленных пенсионных баллов. Но расчет пенсионных баллов за советский стаж и постсоветский выполняется в соответствии с положениями № 173-ФЗ.

Таким образом, при начислении величины пенсии учитывается доплата за советский период и постсоветский. Чтобы рассчитать значение накопленных пенсионных баллов, сначала нужно оценить размер пенсии человека на 1-ое января 2002 г. При этом советский (до 1991 г.) и постсоветский (1992-2001 гг.) объединяются, так как нормативного разделения на них нет. А после этого надо сделать повышение в баллы по состоянию на 2015 г.

В страховой стаж попадает не только время работы

При назначении пенсии соцфонд учитывает и значимые периоды в жизни. Они включаются в страховой стаж, а также за них назначаются индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) (пенсионные баллы). В таблице приведены все нетрудовые периоды, которые включают при расчете пенсии.

Период жизни

Количество ИПК

Срочная служба в армии

1,8

Уход за ребенком до 1,5

1,8

Уход за вторым ребенком до 1,5

3,6

Уход за третьим и последующими детьми до полутора лет

5,4

Уход за человеком с инвалидностью первой группы, ребенком с инвалидностью или пожилым человеком, которому больше 80 лет

1,8

Переезд вместе с военнослужащим супругом или супругой в местность, где нет возможности трудоустройства (не больше 5 лет)

1,8

Жизнь за границей с супругой или супругом, которые работают в дипмиссиях или консульствах России (не больше 5 лет)

1,8

Необоснованно привлеченные к уголовной ответственности и впоследствии реабилитированные

1,8

Период получения пособия по безработице, период участия в оплачиваемых общественных работах и период переезда или переселения по направлению государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства

Пошаговая инструкция, как рассчитать пенсионные баллы за советский период

Как мы уже говорили, в страховой стаж включается только период работы с 2002 года. Поэтому из этой системы выпадают два периода работы — советский до 1991 года и постсоветский с 1991 по 2001 год. Этот стаж считается по-другому.

Как считать:

  • Определите коэффициент общего стажа. Если он 20-летний у женщин и 25-летний у мужчин, то их стажевый коэффициент (СК) — 0,55. За каждый год свыше этих значений к СК прибавляется 0,1. Но у коэффициента есть верхний предел. Его значение не может быть выше 0,75.

  • Рассчитайте соотношение учитываемого заработка пенсионера к средней зарплате по стране за тот же период. Это любые 5 лет либо до 2002 года, либо за 2-летний период 2000—2001 годов. Максимально возможное значение — 1,2. Более высокие коэффициенты только у тех, кто трудился на Крайнем Севере или в районах, приравненных к нему.

  • СК и получившееся соотношение заработка перемножьте между собой, а затем умножьте на 1 671 рубль (это средняя зарплата по стране в период с июля по сентябрь 2001 года). Вы получите расчетный размер трудовой пенсии (РРТП), одно из значений, позволяющее рассчитать, сколько дают пенсионных баллов за советский стаж.

  • Вычислите величину валоризации. Это 10% плюс по 1% за каждый год, отработанный до 1991 года.

  • Определите величину пенсионного капитала (по состоянию на 2002 год) по формуле: ПК = (РРТП — 450 рублей) × 228 месяцев.

  • Пенсионный капитал умножьте на проценты, рассчитанные при валоризации, а затем поделите на 228 месяцев.

  • Умножьте полученную сумму на произведение всех коэффициентов индексации, которые СФР применял с 2003 по 2014 год,— 5,6148. Вы получите размер вашей пенсии за советский и постсоветский стаж.

  • Поделите полученное произведение на 64,10. Это и будут пенсионные баллы, накопленные за работу до 2002 года.

Пример расчета

В 2024 г. Иванов И.И. выходит на пенсию. К моменту выхода у него заработано стажа 38 лет. Из них с 1983 г. по 2001 г. он трудился инженером на заводе. Зарплата в советские годы составляла 350 руб. То есть, у Иванова берется максимальный КЗ = 1,2. А стажевый коэффициент = 0,68 (0,55 + (38-25) х 0,01).

Вычисляем РРТП:

  • РРТП = (1,2 х 0,68) х 1671 = 1363,54 руб.

Так как подсчитать пенсионные баллы за советский стаж можно, если есть значение величины пенсионного капитала, определяем ВПК:

  • ВПК = (1363,54 – 450) х 228 = 208287,12 руб.

Учитываем валоризацию. Процент повышения = 10 % + 8 % = 18 %:

  • 208287,12 руб. + 18 % = 245778,80 руб.

Определяем количество пенсионных баллов за советский период:

  • (245778,80 / 228 х 5,6148) / 64,10 = 94,42 балла.

Таким образом, при выходе на пенсию в 2024 г. Иванову И. И. полагается доплата:

  • 94,42 х 133,05 руб. (стоимость 1 балла в 2024 г.) = 12 562,58 руб.

Как получить доплату за советский стаж работы

За «советский» стаж специалисты фонда делают расчет самостоятельно. Идти в СФР не нужно.

Но, если вам кажется, что расчеты сотрудников фонда не верные, то стоит обратиться в отделение фонда по месту жительства и предоставить документы о трудовом стаже. Это могут быть любые документы, которые подтверждают выслугу лет в СССР, а также после распада. Главное — чтобы документы были датированы не позднее 1 января 2002 года.

💡Специалисты СФР рекомендуют подтверждать стаж до 2002 года на основании оригинала трудовой книжки, а также справок с места работы.

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При обнаружении ошибки в СФР сделают перерасчет, если какой-либо период советского стажа не учтен при назначении пенсии. Сотрудники фонда включат этот период в стаж и пересчитают величину пенсионного капитала с учетом валоризации.

Комментарии

4
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 18 дек. в 12:37

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    Наталья, обожаю читать Ваши статьи (потом более детально изучу)

    • Логотип nlukina
      nlukina
      18 дек. в 12:38

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      Большое спасибо! Мне очень приятно!😍

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 18 дек. в 13:56

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    дополню, сумма пенсии считается двумя способами (формулами). ПФР сам производит расчет и определяет более выгодную сумму для пенсионера. Обращаю внимание, что получить мксимальную сумму пенсии практически невозможно, т.к. большинство граждан, постсоветский стаж подтвердить не могут, а если и могут подтвердить ТК, не факт, что не придерутся к этому периоду. Насколько я помнюв 2016 году, количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости 252. Вроде оно увеличивается

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 18 дек. в 14:09

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    Самое ужасное (смотрим пример) что на эти деньги только остается влачить жалкое существование: фикс. часть 8134,88 + то что заработал 8237,20 = сумма пенсии 16372,08

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