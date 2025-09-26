ЦОК КПП БСН 25.09 Мобильная
Страховые взносы
Предельная база по страховым взносам-2026: как ее считают, на что она влияет, примеры расчетов

Чем выше предельная база, тем больше взносов платит бизнес и меньше пенсионных баллов зарабатывают люди.

Автор

Что случилось

На федеральном портале опубликован проект постановления Правительства с размером предельной базы по страховым взносам на 2026 год.

Этот показатель влияет на:

  • расчет страховых взносов;

  • размер пособий (больничные, декретные);

  • размер необлагаемой суммы выходного пособия;

  • размер будущей пенсии (количество заработанных ИПК).

Предельная база-2026

На 2026 год предельная база будет установлена в сумме 2 979 000 рублей.

То есть, в общем случае при выплатах сотруднику с начала года до 2 979 000 рублей взносы нужно начислять по единому тарифу 30%, а выплаты свыше этой предельной базы будут по тарифу 15,1%.

Как считают предельную базу

Формула предельной базы по взносам такая:

ПБ = средняя зарплата в РФ х 12 х 2,3.

По прогнозам, средняя зарплата в 2026 году будет 107 949 рублей.

Расчет такой: 107 949 х 12 х 2,3 = 2 979 392, 4

Правила округления предельной базы, рассчитанной по формуле, прописаны в пункте 6 статьи 421 НК.

С учетом округления предельная база на 2026 год = 2 979 000 рублей.

Рост по сравнению с показателем 2025 года – на 8%.

Кстати, в 2025 году рост предельной базы составил 24%. Так что для 2026 года показатель роста— весьма скромный.

Параметры расчета и роста предельной базы за последние годы смотрите в нашей таблице.

Год

Средняя зарплата

Повышающий к-т

Предельная база

Прирост базы, %

2020

48 942

2,2

1 292 000

12,3 %

2021

53 096

2,3

1 465 000

13,4 %

2022

59 976

1 565 000

6,8 %

2023

69 452

2,3

1 917 000

22,5%

2024

80 618

2,3

2 225 000

16%

2025

99 952

2,3

2 759 000

24%

2026

107 949

2,3

2 979 000

8%

Предельная база-2026 и расчет страховых взносов в 2026 году

При общем тарифе взносы начисляют так:

  • с выплат до предельной базы – 30%;

  • с выплат свыше предельной базы – 15,1%.

Но есть еще пониженные тарифы взносов. И для разных категорий льготников предельная база при начислении взносов учитывается по-разному.

Например, для малого бизнеса с превышения предельной базы тариф 15,1% действует только для выплат до 1,5 МРОТ, с превышения 1,5 МРОТ применяется пониженный тариф 15%.

Для IT-компаний пониженный тариф 7,6% действует как до предельной базы, так и с превышения предельной базы.

Смотрите в нашей таблице, как учитывают предельную базу в разных ситуациях.

Страхователи

Тариф взносов до предельной базы

Тариф взносов свыше предельной базы

Общий случай

  • 30%

  • 15,1%

Малый и средний бизнес

  • 30% с выплат до 1,5 МРОТ

  • 15% с выплат свыше 1,5 МРОТ

  • 15,1% с выплат до 1,5 МРОТ

  • 15% с выплат свыше 1,5 МРОТ

Малый и средний бизнес обрабатывающей сферы

  • 30% с выплат до 1,5 МРОТ

  • 7,6% с выплат свыше 1,5 МРОТ

  • 15,1% с выплат до 1,5 МРОТ

  • 7,6% с выплат свыше 1,5 МРОТ

IT-компании и радиоэлектронные компании

  • 7,6%

  • 7,6%

Прочие льготники (благотворительные, религиозные организации, социальные НКО на УСН, резиденты СЭЗ, ТОР и т. д.)

  • 7,6%

  • 0%

Отметим, что с 2026 году изменится тариф взносов для малого бизнеса. Минфин запланировал поправки в НК РФ. Об этом мы рассказывали тут.

Предельная база-2026 и размер больничных и пособий-2027

Максимальный размер пособий зависит от размера предельной базы за последние 2 года.

Для расчета пособий в 2027 году будет учитываться предельная база за 2025 и 2026 годы: 2 759 000 + 2 979 000 = 5 738 000 руб.

Максимальный размер среднего дневного заработка при расчете больничных и пособия по беременности и родам в 2027 году:

СДЗ = 5 738 000 / 730 = 7 860,27 руб.

  • Соответственно за 140 дней больничного по БиР женщина максимально получит 7 860,27 х 140 = 1 100 437,80 руб.

  • Максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2027 году составит 7 860,27 х 30,4 х 40% = 95 580,88 руб.

Показатели на 2025 – 2027 годы смотрите в нашей таблице.

 

2025

2026

2027

Предельная база

2 759 000

2 979 000

 

Сумма предельных баз за 2 предыдущих года

1 917 000 + 2 225 000 = 4 142 000

2 225 000 + 2 759 000 = 4 984 000

2 759 000 + 2 979 000 = 5 738 000

Максимальный СДЗ

4 4142 000 / 730 = 5 673,97

4 984 000 / 730 = 6 827,40

5 738 000 / 730 = 7 860,27

Максимальные декретные на 140 дней

5 673,97 х 140 = 794 355,80

6 827,40 х 140 = 955 836,00

7 860,27 х 140 = 1 100 437,80

Максимальное пособие по уходу за ребенком

5 673,97 х 30,4 х 40% = 68 995,48

6 827,40 х 30,4 х 40% = 83 021,18

7 860,27 х 30,4 х 40% = 95 580,88

Предельная база-2026 и размер выходного пособия-2027

Выходные пособия при увольнении, в том числе по соглашению сторон (так называемый «золотой парашют») не облагаются НДФЛ в пределах 3 средних зарплат, а для Крайнего Севера – 6 средних зарплат.

При расчете средней зарплаты для НДФЛ-лимита надо ориентироваться на правила расчета среднего заработка для пособия по уходу за ребенком, которые утверждены постановлением Правительства от 11.09.2021 № 1540.

Для расчета СДЗ облагаемую взносами зарплату за 2 года делят на 730 (за минусом дней отпуска по БиР и отпуска ухода за ребенком).

При этом у СДЗ есть максимум: сумма предельных баз за 2 года / 730.

Необлагаемый лимит выходного пособия: СДЗ х 30,4.

Разъяснения по этому поводу Минфин давал в письмах от 17.06.2025 № 03-04-06/58889, от 03.06.2025 № 03-04-05/54415, от 20.05.2025 № 03-04-06/49109, от 16.04.2025 № 03-04-06/38209.

На 2027 год максимальный СДЗ для выходного пособия: (2 759 000 + 2 979 000) / 730 = 7 860,27 руб.

Максимальный размер необлагаемого НДФЛ выходного пособия в 2027 году: 7 860,27 х 30,4 х 3 = 716 856,62 руб.

Смотрите в нашей таблице необлагаемый лимит выходного пособия в 2025 – 2027 годах.

 

2025

2026

2027

Предельная база

2 759 000

2 979 000

 

Сумма предельных баз за 2 предыдущих года

1 917 000 + 2 225 000 = 4 142 000

2 225 000 + 2 759 000 = 4 984 000

2 759 000 + 2 979 000 = 5 738 000

Максимальный СДЗ

4 4142 000 / 730 = 5 673,97

4 984 000 / 730 = 6 827,40

5 738 000 / 730 = 7 860,27

Максимальный 3-кратный размер выходного пособия

5 673,97 х 30,4 х 3 = 517 466,07

6 827,40 х 30,4 х 3 = 622 658,88

7 860,27 х 30,4 х3 = 716 856,62

Напомним, выходное пособие при увольнении по сокращению штата считают так: СДЗ х среднее количество рабочих дней в году.

Как считать средний заработок для выходных пособий с 1 сентября 2025 года, читайте тут.

Предельная база-2026 и размер будущей пенсии

От размера предельной базы зависит количество пенсионных баллов, которые будут отражены на индивидуальных лицевых счетах граждан.

Формула пенсионного балла такая:

ИПК = Зарплата х 30% х 53,4% / Предельная база х 30% х 53,4% х 10.

В сокращенном виде формула пенсионного балла:

ИПК = Зарплата / Предельная база.

Предельная база находится в знаменателе формулы, а значит чем она больше, тем меньше результат (количество пенсионных баллов).

Пример

Зарплата сотрудника 50 000 рублей и в 2026 году ее повышать не будут.

ИПК-2025 = 50 000 х 12 / 2 759 000 х 10 = 2,175

ИПК-2026 = 50 000 х 12 / 2 979 000 х 10 = 2,014

Если же зарплата в 2026 году вырастет более чем на 8%, то сотрудники в 2026 году заработают больше пенсионных баллов, чем в 2025.

В частности, с 2026 года МРОТ планируют повысить на 20% до 27 093 руб.

Пример

Зарплата сотрудника – МРОТ.

ИПК-2025 = 22 440 х 12 / 2 759 000 х 10 = 0,976

ИПК-2026 = 27 093 х 12 / 2 979 000 х 10 = 1,091.

Таким образом, благодаря тому, что МРОТ в относительной величине вырастет больше, чем предельная база, в 2026 году люди с зарплатой в размере МРОТ заработают больше пенсионных баллов, чем в 2025 году.

В 2026 году зарплата в размере МРОТ обеспечит 1 пенсионный балл к будущей пенсии.

Все про пенсионные баллы читайте тут.

