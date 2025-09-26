Предельная база по страховым взносам-2026: как ее считают, на что она влияет, примеры расчетов

Предельная база-2026 и расчет страховых взносов в 2026 году

При общем тарифе взносы начисляют так:

с выплат до предельной базы – 30%;

с выплат свыше предельной базы – 15,1%.

Но есть еще пониженные тарифы взносов. И для разных категорий льготников предельная база при начислении взносов учитывается по-разному.

Например, для малого бизнеса с превышения предельной базы тариф 15,1% действует только для выплат до 1,5 МРОТ, с превышения 1,5 МРОТ применяется пониженный тариф 15%.

Для IT-компаний пониженный тариф 7,6% действует как до предельной базы, так и с превышения предельной базы.

Смотрите в нашей таблице, как учитывают предельную базу в разных ситуациях.

Страхователи Тариф взносов до предельной базы Тариф взносов свыше предельной базы Общий случай 30% 15,1% Малый и средний бизнес 30% с выплат до 1,5 МРОТ

15% с выплат свыше 1,5 МРОТ 15,1% с выплат до 1,5 МРОТ

15% с выплат свыше 1,5 МРОТ Малый и средний бизнес обрабатывающей сферы 30% с выплат до 1,5 МРОТ

7,6% с выплат свыше 1,5 МРОТ 15,1% с выплат до 1,5 МРОТ

7,6% с выплат свыше 1,5 МРОТ IT-компании и радиоэлектронные компании 7,6% 7,6% Прочие льготники (благотворительные, религиозные организации, социальные НКО на УСН, резиденты СЭЗ, ТОР и т. д.) 7,6% 0%