Предельная база по страховым взносам-2026: как ее считают, на что она влияет, примеры расчетов

Что случилось
На федеральном портале опубликован проект постановления Правительства с размером предельной базы по страховым взносам на 2026 год.
Этот показатель влияет на:
расчет страховых взносов;
размер пособий (больничные, декретные);
размер необлагаемой суммы выходного пособия;
размер будущей пенсии (количество заработанных ИПК).
Предельная база-2026
На 2026 год предельная база будет установлена в сумме 2 979 000 рублей.
То есть, в общем случае при выплатах сотруднику с начала года до 2 979 000 рублей взносы нужно начислять по единому тарифу 30%, а выплаты свыше этой предельной базы будут по тарифу 15,1%.
Как считают предельную базу
Формула предельной базы по взносам такая:
ПБ = средняя зарплата в РФ х 12 х 2,3.
По прогнозам, средняя зарплата в 2026 году будет 107 949 рублей.
Расчет такой: 107 949 х 12 х 2,3 = 2 979 392, 4
Правила округления предельной базы, рассчитанной по формуле, прописаны в пункте 6 статьи 421 НК.
С учетом округления предельная база на 2026 год = 2 979 000 рублей.
Рост по сравнению с показателем 2025 года – на 8%.
Кстати, в 2025 году рост предельной базы составил 24%. Так что для 2026 года показатель роста— весьма скромный.
Параметры расчета и роста предельной базы за последние годы смотрите в нашей таблице.
Год
Средняя зарплата
Повышающий к-т
Предельная база
Прирост базы, %
2020
48 942
2,2
1 292 000
12,3 %
2021
53 096
2,3
1 465 000
13,4 %
2022
59 976
–
1 565 000
6,8 %
2023
69 452
2,3
1 917 000
22,5%
2024
80 618
2,3
2 225 000
16%
2025
99 952
2,3
2 759 000
24%
2026
107 949
2,3
2 979 000
8%
Предельная база-2026 и расчет страховых взносов в 2026 году
При общем тарифе взносы начисляют так:
с выплат до предельной базы – 30%;
с выплат свыше предельной базы – 15,1%.
Но есть еще пониженные тарифы взносов. И для разных категорий льготников предельная база при начислении взносов учитывается по-разному.
Например, для малого бизнеса с превышения предельной базы тариф 15,1% действует только для выплат до 1,5 МРОТ, с превышения 1,5 МРОТ применяется пониженный тариф 15%.
Для IT-компаний пониженный тариф 7,6% действует как до предельной базы, так и с превышения предельной базы.
Смотрите в нашей таблице, как учитывают предельную базу в разных ситуациях.
Страхователи
Тариф взносов до предельной базы
Тариф взносов свыше предельной базы
Общий случай
Малый и средний бизнес
Малый и средний бизнес обрабатывающей сферы
IT-компании и радиоэлектронные компании
Прочие льготники (благотворительные, религиозные организации, социальные НКО на УСН, резиденты СЭЗ, ТОР и т. д.)
Отметим, что с 2026 году изменится тариф взносов для малого бизнеса. Минфин запланировал поправки в НК РФ. Об этом мы рассказывали тут.
Предельная база-2026 и размер больничных и пособий-2027
Максимальный размер пособий зависит от размера предельной базы за последние 2 года.
Для расчета пособий в 2027 году будет учитываться предельная база за 2025 и 2026 годы: 2 759 000 + 2 979 000 = 5 738 000 руб.
Максимальный размер среднего дневного заработка при расчете больничных и пособия по беременности и родам в 2027 году:
СДЗ = 5 738 000 / 730 = 7 860,27 руб.
Соответственно за 140 дней больничного по БиР женщина максимально получит 7 860,27 х 140 = 1 100 437,80 руб.
Максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2027 году составит 7 860,27 х 30,4 х 40% = 95 580,88 руб.
Показатели на 2025 – 2027 годы смотрите в нашей таблице.
2025
2026
2027
Предельная база
2 759 000
2 979 000
Сумма предельных баз за 2 предыдущих года
1 917 000 + 2 225 000 = 4 142 000
2 225 000 + 2 759 000 = 4 984 000
2 759 000 + 2 979 000 = 5 738 000
Максимальный СДЗ
4 4142 000 / 730 = 5 673,97
4 984 000 / 730 = 6 827,40
5 738 000 / 730 = 7 860,27
Максимальные декретные на 140 дней
5 673,97 х 140 = 794 355,80
6 827,40 х 140 = 955 836,00
7 860,27 х 140 = 1 100 437,80
Максимальное пособие по уходу за ребенком
5 673,97 х 30,4 х 40% = 68 995,48
6 827,40 х 30,4 х 40% = 83 021,18
7 860,27 х 30,4 х 40% = 95 580,88
Предельная база-2026 и размер выходного пособия-2027
Выходные пособия при увольнении, в том числе по соглашению сторон (так называемый «золотой парашют») не облагаются НДФЛ в пределах 3 средних зарплат, а для Крайнего Севера – 6 средних зарплат.
При расчете средней зарплаты для НДФЛ-лимита надо ориентироваться на правила расчета среднего заработка для пособия по уходу за ребенком, которые утверждены постановлением Правительства от 11.09.2021 № 1540.
Для расчета СДЗ облагаемую взносами зарплату за 2 года делят на 730 (за минусом дней отпуска по БиР и отпуска ухода за ребенком).
При этом у СДЗ есть максимум: сумма предельных баз за 2 года / 730.
Необлагаемый лимит выходного пособия: СДЗ х 30,4.
Разъяснения по этому поводу Минфин давал в письмах от 17.06.2025 № 03-04-06/58889, от 03.06.2025 № 03-04-05/54415, от 20.05.2025 № 03-04-06/49109, от 16.04.2025 № 03-04-06/38209.
На 2027 год максимальный СДЗ для выходного пособия: (2 759 000 + 2 979 000) / 730 = 7 860,27 руб.
Максимальный размер необлагаемого НДФЛ выходного пособия в 2027 году: 7 860,27 х 30,4 х 3 = 716 856,62 руб.
Смотрите в нашей таблице необлагаемый лимит выходного пособия в 2025 – 2027 годах.
2025
2026
2027
Предельная база
2 759 000
2 979 000
Сумма предельных баз за 2 предыдущих года
1 917 000 + 2 225 000 = 4 142 000
2 225 000 + 2 759 000 = 4 984 000
2 759 000 + 2 979 000 = 5 738 000
Максимальный СДЗ
4 4142 000 / 730 = 5 673,97
4 984 000 / 730 = 6 827,40
5 738 000 / 730 = 7 860,27
Максимальный 3-кратный размер выходного пособия
5 673,97 х 30,4 х 3 = 517 466,07
6 827,40 х 30,4 х 3 = 622 658,88
7 860,27 х 30,4 х3 = 716 856,62
Напомним, выходное пособие при увольнении по сокращению штата считают так: СДЗ х среднее количество рабочих дней в году.
Как считать средний заработок для выходных пособий с 1 сентября 2025 года, читайте тут.
Предельная база-2026 и размер будущей пенсии
От размера предельной базы зависит количество пенсионных баллов, которые будут отражены на индивидуальных лицевых счетах граждан.
Формула пенсионного балла такая:
ИПК = Зарплата х 30% х 53,4% / Предельная база х 30% х 53,4% х 10.
В сокращенном виде формула пенсионного балла:
ИПК = Зарплата / Предельная база.
Предельная база находится в знаменателе формулы, а значит чем она больше, тем меньше результат (количество пенсионных баллов).
Пример
Зарплата сотрудника 50 000 рублей и в 2026 году ее повышать не будут.
ИПК-2025 = 50 000 х 12 / 2 759 000 х 10 = 2,175
ИПК-2026 = 50 000 х 12 / 2 979 000 х 10 = 2,014
Если же зарплата в 2026 году вырастет более чем на 8%, то сотрудники в 2026 году заработают больше пенсионных баллов, чем в 2025.
В частности, с 2026 года МРОТ планируют повысить на 20% до 27 093 руб.
Пример
Зарплата сотрудника – МРОТ.
ИПК-2025 = 22 440 х 12 / 2 759 000 х 10 = 0,976
ИПК-2026 = 27 093 х 12 / 2 979 000 х 10 = 1,091.
Таким образом, благодаря тому, что МРОТ в относительной величине вырастет больше, чем предельная база, в 2026 году люди с зарплатой в размере МРОТ заработают больше пенсионных баллов, чем в 2025 году.
В 2026 году зарплата в размере МРОТ обеспечит 1 пенсионный балл к будущей пенсии.
Все про пенсионные баллы читайте тут.
Рассчитывать страховые взносы, научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы также научитесь начислять зарплату, все виды выплат и пособий, формировать любую отчетность за работников, работать в 1С:ЗУП, а также принимать и увольнять сотрудников, оформлять и оплачивать командировки, совместительство и другие ситуации.
Сейчас вы можете записаться на курс с выгодой до 71% за 8 900 рублей.
После прохождения вы получите официальный красный диплом на 256 ак. часов, который внесем в ФИС ФРДО.
Начать дискуссию