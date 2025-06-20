От чего зависит размер вашей будущей пенсии и какую прибавку к будущей пенсии вы получите за 2025 год

В свою очередь, формула пенсионного балла такая:

ИПК = Взносы на ОПС с зарплаты за год (индивидуальная часть) / Взносы на ОПС с предельной базы х 10

Взносы на ОПС с зарплаты = Зарплата за год х 30% х 72,8%.

Эта формула действует независимо от того тарифа взносов, который применяет ваш работодатель. Он может платить взносы по тарифу 15% или 7,6%, но для вашей будущей пенсии СФР все пересчитает по тарифу 30%.

Но не все эти взносы (30% от зарплаты) отражаются на вашем индивидуальном лицевом счете (ИЛС). Для расчета пенсии учитывают только часть этих взносов (индивидуальная часть).

Индивидуальная часть тарифа = Взносы на ОПС с зарплаты за год/ 72,8% х 53,4% = Зарплата за год х 30% х 53,4%.

Упрощенная формула пенсионного балла:

ИПК = Зарплата за год/ Предельная база х 10.