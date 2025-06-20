От чего зависит размер вашей будущей пенсии и какую прибавку к будущей пенсии вы получите за 2025 год
Формула пенсии
Страховая пенсия формируется по такой формуле:
Пенсия = ИПК х СИПК + ФВ
ИПК – это количество пенсионных баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов);
СИПК – это стоимость 1 пенсионного балла;
ФВ – это размер фиксированной выплаты.
Стоимость пенсионного балла ежегодно индексируется, как и размер фиксированной выплаты. Смотрите в нашей таблице, как меняли эти показатели в последние 3 года.
2023
2024
2025
СИПК
123,77
133,05
145,69
ФВ
7 567,33
8 134,88
8 907,70
Формула пенсионного балла
В свою очередь, формула пенсионного балла такая:
ИПК = Взносы на ОПС с зарплаты за год (индивидуальная часть) / Взносы на ОПС с предельной базы х 10
Взносы на ОПС с зарплаты = Зарплата за год х 30% х 72,8%.
Эта формула действует независимо от того тарифа взносов, который применяет ваш работодатель. Он может платить взносы по тарифу 15% или 7,6%, но для вашей будущей пенсии СФР все пересчитает по тарифу 30%.
Но не все эти взносы (30% от зарплаты) отражаются на вашем индивидуальном лицевом счете (ИЛС). Для расчета пенсии учитывают только часть этих взносов (индивидуальная часть).
Индивидуальная часть тарифа = Взносы на ОПС с зарплаты за год/ 72,8% х 53,4% = Зарплата за год х 30% х 53,4%.
Упрощенная формула пенсионного балла:
ИПК = Зарплата за год/ Предельная база х 10.
Таким образом, количество пенсионных баллов зависит не только от вашей зарплаты, но и от размера предельной базы.
И если на размер зарплаты вы как-то еще можете повлиять (устроиться на другую более высокооплачиваемую работу), то в ситуации с предельной базой вы бессильны.
Этот показатель ежегодно устанавливают власти.
Предельная база
Смотрите в нашей таблице, как менялась предельная база в последние 3 года.
2023
2024
2025
Предельная база
1 917 000
2 225 000
2 759 000
Так как в формуле пенсионного балла предельная база находится в знаменателе, то чем она выше, тем меньше пенсионных баллов вы зарабатываете.
Чтобы из года в год зарабатывать неизменное количество пенсионных баллов, ваша зарплата должна ежегодно расти теми же темпами, что и предельная база.
Например, в 2025 году предельная база выросла на 24%. А ваша зарплата на сколько?
Если же ваша зарплата растет медленнее, чем предельная база, то с каждым годом вы будете зарабатывать все меньше и меньше пенсионных баллов.
Как же власти определяют предельную базу? Есть формула. Берут среднюю зарплату по стране, умножают ее на 12 месяцев и еще на повышающий коэффициент 2,3.
Например, на 2025 год средняя зарплата по России – около 100 тыс. рублей.
Смотрите в нашей таблице, как росла средняя зарплата, а вместе с ней и предельная база, за последние 3 года.
Средняя зарплата
Повышающий к-т
Предельная база
Прирост базы, %
2023
69 452
2,3
1 917 000
22,5%
2024
80 618
2,3
2 225 000
16%
2025
99 952
2,3
2 759 000
24%
Прибавка к пенсии-2025
Посчитаем, какую прибавку к своей будущей пенсии вы получите за 2025 год.
Пример
Ваша зарплата – 50 000 руб.
ИПК = (50 000 х 12) / 2 759 000 х 10 = 2,175
В пересчете на деньги (по ценам 2025 года) прибавка в пенсии будет 2,175 х 145,69 = 316,88 руб.
Напомним, что для права на пенсию нужно иметь как минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.
Комментарии2
Может, кто-нибудь объяснит, как власти ожидают, что мы будем "подгонять" свои зарплаты за этой несбыточной предельной базой, когда каждую неделю удивляешься, как бы просто не оказаться в минусе?
У какой части населения зарплата растёт так же как и предельная база?