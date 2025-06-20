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 Пенсии

От чего зависит размер вашей будущей пенсии и какую прибавку к будущей пенсии вы получите за 2025 год

Безусловно, чем выше ваша зарплата, тем больше будет у вас пенсия. Но не только от зарплаты все зависит. На размер будущей пенсии влияют и другие показатели, регулирование которых вам не подвластно.
От чего зависит размер вашей будущей пенсии и какую прибавку к будущей пенсии вы получите за 2025 год
freepik/freepik

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Формула пенсии

Страховая пенсия формируется по такой формуле:

Пенсия = ИПК х СИПК + ФВ

  • ИПК – это количество пенсионных баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов);

  • СИПК – это стоимость 1 пенсионного балла;

  • ФВ – это размер фиксированной выплаты.

Стоимость пенсионного балла ежегодно индексируется, как и размер фиксированной выплаты. Смотрите в нашей таблице, как меняли эти показатели в последние 3 года.

 

2023

2024

2025

СИПК

123,77

133,05

145,69

ФВ

7 567,33

8 134,88

8 907,70

Формула пенсионного балла

В свою очередь, формула пенсионного балла такая:

ИПК = Взносы на ОПС с зарплаты за год (индивидуальная часть) / Взносы на ОПС с предельной базы х 10

Взносы на ОПС с зарплаты = Зарплата за год х 30% х 72,8%.

Эта формула действует независимо от того тарифа взносов, который применяет ваш работодатель. Он может платить взносы по тарифу 15% или 7,6%, но для вашей будущей пенсии СФР все пересчитает по тарифу 30%.

Но не все эти взносы (30% от зарплаты) отражаются на вашем индивидуальном лицевом счете (ИЛС). Для расчета пенсии учитывают только часть этих взносов (индивидуальная часть).

Индивидуальная часть тарифа = Взносы на ОПС с зарплаты за год/ 72,8% х 53,4% = Зарплата за год х 30% х 53,4%.

Упрощенная формула пенсионного балла:

ИПК = Зарплата за год/ Предельная база х 10.

Таким образом, количество пенсионных баллов зависит не только от вашей зарплаты, но и от размера предельной базы.

И если на размер зарплаты вы как-то еще можете повлиять (устроиться на другую более высокооплачиваемую работу), то в ситуации с предельной базой вы бессильны.

Этот показатель ежегодно устанавливают власти.

Предельная база

Смотрите в нашей таблице, как менялась предельная база в последние 3 года.

 

2023

2024

2025

Предельная база

1 917 000

2 225 000

2 759 000

Так как в формуле пенсионного балла предельная база находится в знаменателе, то чем она выше, тем меньше пенсионных баллов вы зарабатываете.

Чтобы из года в год зарабатывать неизменное количество пенсионных баллов, ваша зарплата должна ежегодно расти теми же темпами, что и предельная база.

Например, в 2025 году предельная база выросла на 24%. А ваша зарплата на сколько?

Если же ваша зарплата растет медленнее, чем предельная база, то с каждым годом вы будете зарабатывать все меньше и меньше пенсионных баллов.

Как же власти определяют предельную базу? Есть формула. Берут среднюю зарплату по стране, умножают ее на 12 месяцев и еще на повышающий коэффициент 2,3.

Например, на 2025 год средняя зарплата по России – около 100 тыс. рублей.

Смотрите в нашей таблице, как росла средняя зарплата, а вместе с ней и предельная база, за последние 3 года.

Средняя зарплата

Повышающий к-т

Предельная база

Прирост базы, %

2023

69 452

2,3

1 917 000

22,5%

2024

80 618

2,3

2 225 000

16%

2025

99 952

2,3

2 759 000

24%

Прибавка к пенсии-2025

Посчитаем, какую прибавку к своей будущей пенсии вы получите за 2025 год.

Пример

Ваша зарплата – 50 000 руб.

  • ИПК = (50 000 х 12) / 2 759 000 х 10 = 2,175

В пересчете на деньги (по ценам 2025 года) прибавка в пенсии будет 2,175 х 145,69 = 316,88 руб.

Напомним, что для права на пенсию нужно иметь как минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.

Комментарии

2
  • Татьяна Сорокина
    Генеральный директор

    Может, кто-нибудь объяснит, как власти ожидают, что мы будем "подгонять" свои зарплаты за этой несбыточной предельной базой, когда каждую неделю удивляешься, как бы просто не оказаться в минусе?

  • Ирина Е
    Специалист

    У какой части населения зарплата растёт так же как и предельная база?

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