Что должно быть в аптечке первой помощи для работников? Минтруд дополнил основные требования

Минтруд подготовил проект требований к размещению, хранению и использованию аптечки для оказания первой помощи работникам. Подготовили для вас табличку со всеми необходимыми медикаментами, которые обязательно должны быть в организации. Расскажем, какие штрафы грозят компании, если эти правила нарушить, а также про новые требования Минтруда.

Сразу хотим обратить ваше внимание, что укомплектовывать аптечку первой помощи медикаментами по своему разумению — запрещено. Не надо класть туда так любимый офисными работниками цитрамон и но-шпу. Выдавать любые препараты работникам запрещено, так как они могут вызвать у аллергическую реакцию. Но, никто не запрещает работнику иметь такие препараты в своем рабочем столе.

Чтобы избежать неприятностей при проверке, рекомендуем пользоваться едиными Требованиями к основной комплектации медицинских аптечек на предприятиях, которые утверждены приказом Минздрава России от 15.12.2020 № 1331н — они будут действовать до 01.09.2027 года.

❗️Обратите внимание. На стенах и на дверях помещений, где будет расположена аптечка для оказания первой медицинской помощи работникам, надо разместить знак — белый крест на зеленом фоне.

Знак «Аптечка первой медицинской помощи»

Что должно быть в аптечке для оказания первой помощи работникам

N п/п Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий (приказ Минздрава от 06.06.2012 № 4н) Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий Наименование медицинского изделия Требуемое количество 1. 182450 Маска хирургическая, одноразового использования Маска медицинская нестерильная одноразовая 10 шт. 367580 Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования 2. 122540 Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные Перчатки медицинские нестерильные, размер не менее M 2 пары 122560 Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные 139350 Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные 139360 Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные 185830 Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные 185850 Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные 205280 Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные 205290 Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные 298450 Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные 320790 Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные 321530 Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные 3. 327410 Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" 1 шт. 4. 210370 Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения 1 шт. 210380 Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования 5. 150130 Рулон марлевый тканый, нестерильный Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см 4 шт. 150140 Бинт марлевый тканый, стерильный 6. 150130 Рулон марлевый тканый, нестерильный Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см 4 шт. 150140 Бинт марлевый тканый, стерильный 7. 223580 Салфетка марлевая тканая, стерильная Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см N 10 2 уп. 8. 136010 Лейкопластырь кожный стандартный Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см 1 шт. 122900 Лейкопластырь кожный гипоаллергенный 141730 Лейкопластырь кожный силиконовый 269230 Лейкопластырь кожный водонепроницаемый 9. 142270 Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см 10 шт. 10. 142270 Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см 2 шт. 11. 293880 Одеяло спасательное Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см 2 шт. 12. 260590 Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования Ножницы для разрезания повязок 1 шт. 116910 Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования 103290 Ножницы для разрезания тонкой гипсовой повязки 151740 Ножницы диссекционные

Что решил изменить Минтруд

При этом недавно Минтруд подготовил проект, в котором прописал новые требований к размещению, хранению и использованию аптечки для оказания первой помощи работникам.

Согласно новым правилам будут регламентированы:

количество аптечек — минимально одна на 100 человек (без учета работающих дистанционно); требования к местам их размещения — беспрепятственный доступ, обозначение сигнальными цветами и спецзнаками, указание на планах эвакуации и ознакомление работников с местами хранения аптечек под роспись; требования к использованию аптечек — контроль сроков годности, списание по истечении этих сроков, утверждение порядка регистрации и форм для документирования использования аптечек.

В данный момент Проект проходит общественное обсуждение. Скорее всего, он вступит в силу 1 марта 2025 года.

Какое наказание грозит компании за отсутствие аптечек первой помощи работникам

Если у компании нет аптечки первой помощи, при проверке ей могут вынести санкции по части 1 статьи 5.27 КоАП.

Штраф за такое нарушение составит: для должностных лиц — от 1000 до 5000 рублей; для предпринимателей — от 1000 до 5000 рублей; для компаний — от 30 000 до 50 000 рублей.

При проведении проверки Роспотребнадзором работодателя могут оштрафовать по статье 6.3 КоАП.

Штрафы составят: для должностных лиц — от 500 до 1000 рублей; для предпринимателей — от 500 до 1000 рублей; для компаний — от 10 000 до 20 000 рублей.