Мемы виноваты в нежелании рожать детей. Ноу-хау из Госдумы

Из Госдумы подвезли дровишек. И снова про детородную функцию. В Госдуме назвали мемы и «веселые картинки» причиной детоненавистничества у молодежи, которые «не видят проблемы в том, чтобы жить без детей». Обсудим, коллеги.

Продвижение деторождения, преуменьшение важности образования для женщин и прочая, простите, ересь — тренд года. Стабильно, раз в месяц кто-то из властей, по всей видимости по разнарядке, советует выбирать рождение и воспитание детей, а не какие-то радости жизни.

Этим летом Министр здравоохранения Мурашко заявил, что женщины не должны выбирать карьеру, а прямо со школьной скамьи должна идти в роддом. Потому что лучше для здоровья, а кроме того, останется время на рождение третьего и четвертого ребенка.

Затем член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что надо перестать ориентировать девушек на высшее образование. Мне сегодня внезапно по этому посту «прилетело».

Я, разумеется, от своих слов не отказываюсь.

Следом директор Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н.И. Лобачевского Мария Ведунова сообщила, что человечество сделало огромную ошибку, когда дало женщине возможность получать образование

Теперь депутат Аиткулова назвала мемы и «веселые картинки» причиной детоненавистничества у молодежи, по ее словам, в соцсетях юноши и девушки становятся жертвами пропаганды идеологов чайлдфри. По ее словам, мемы активно распространяются в российских социальных сетях и формируют общественное мнение.

«Посмотрев эти сайты, я понимаю, что действительно формирование общественного мнения ребенка, подростков идет через мемы, какие-то веселые картинки», — пояснила депутат.

А колокол уже зазвенел. Депутат Аиткулова заявила, что подавляющее большинство российских регионов поддерживает запрет пропаганды идеологии чайлдфри. Согласно тексту законопроекта, предлагается запретить распространение среди несовершеннолетних информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей.

По всей видимости скоро в России запретят мемы, а чайлдфри признают экстремизмом.

Я позволю себе прокомментировать. Мне кажется подобными выступлениями и запретами (я про аборты) проблему с рождаемостью можно только усугубить. Современные думающие люди не будут рожать по 10 детей, пока не обеспечат себя материальной базой. Хотя бы приличным жильем и стабильным заработком, на который можно жить, а не существовать. И никакие запреты и выступления властей это уже не изменят.

Что думаете, коллеги? Интересно послушать ваше мнение.