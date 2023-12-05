❤️Выбираем имя Роботу и получаем годовую подписку на Клерк.Премиум. Голосование началось!

Приступаем к следующему этапу выбора имени нашему Роботу — голосованию. Тому, за чье имя отдадут больше всего голосов мы подарим годовую подписку на Клерк.Премиум.

Коллеги, наступил долгожданный момент! Мы приступаем к выбору имени!

Напомню, наши продукты продают менеджеры, но часть продуктов пользователи могут приобрести самостоятельно на сайте. Такие продажи мы называем «продажами Роботом». Наша команда настолько привыкла к нему за эти несколько месяцев, что каждый из нас иногда разговаривает с ним, к некоторым Робот приходит по ночам во снах. И мы поняли, что хотим дать ему имя.

Борис Мальцев создал пост, в котором пользователи всю рабочую неделю писали свои варианты имени Роботу. Под постом 166 комментариев! И вариантов очень много, все интересные, выбор сложный.

Мы выбрали 5 вариантов, которые добавили в голосование. И так, начинаем!

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