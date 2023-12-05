Неделя конкурсов на «Клерке» продолжается! Дарим месячную подписку на Клерк.Премиум

На «Клерке» проходит неделя конкурсов для самых талантливых и творческих бухгалтеров страны. Каждый день победитель будет получать приз — месячную подписку на Клерк.Премиум!

Неделя конкурсов продолжается! Вчера наши талантливые пользователи писали стихи! Сегодня попробуем что-то новенькое! Будет весело!

Мы хотим, чтобы у каждого нашего пользователя к Новому году было праздничное настроение (и подарок!). Для этого мы будем проводить каждый день разные конкурсы! Чтобы всем активным участникам достался подарок — месячная подписка на Клерк.Премиум!

Клерк.Премиум — это сотни часов актуального обучающего контента. А еще мы отключаем подписчикам рекламные баннеры на «Клерке» и даем доступ к бухгалтерским сервисам.

Задания будут появляться в первой половине дня в моих постах.

Новое задание!

Отправляем телеграмму Деду Морозу! В ней не хватает слов: прилагательных и существительных! Они могут быть любыми!

«… Дедушка Мороз! Все … бухгалтеры с нетерпением ожидают твоего … прихода. Новый год это самый … праздник в году. Мы будем петь для тебя … песни, танцевать … танцы! Наконец-то наступит … Новый год! Как не хочется говорить о … . Мы обещаем, что будем вовремя сдавать … отчеты. Так что открывай поскорее свой … мешок и вручай нам … подарки. Я целый год мечтал(а) о .… ! Но если ты принес …., а не …., я буду …. очень сильно. Но, я знаю, что ты принес мне …., потому что я был(а) …. девочкой/мальчиком».

Посмотрим у кого получится самое смешное послание! Можно включить фантазию и дописать письмо дальше😂 Пусть Дед Мороз порадуется!

Участвовать могут все, но пользователи с подпиской Клерк.Премиум идут вне конкурса.