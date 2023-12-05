Неделя конкурсов на «Клерке» продолжается! Дарим месячную подписку на Клерк.Премиум

Неделя конкурсов продолжается! Вчера наши талантливые пользователи писали стихи! Сегодня попробуем что-то новенькое! Будет весело!
Мы хотим, чтобы у каждого нашего пользователя к Новому году было праздничное настроение (и подарок!). Для этого мы будем проводить каждый день разные конкурсы! Чтобы всем активным участникам достался подарок — месячная подписка на Клерк.Премиум!
Клерк.Премиум — это сотни часов актуального обучающего контента. А еще мы отключаем подписчикам рекламные баннеры на «Клерке» и даем доступ к бухгалтерским сервисам.
Задания будут появляться в первой половине дня в моих постах.
Новое задание!
Отправляем телеграмму Деду Морозу! В ней не хватает слов: прилагательных и существительных! Они могут быть любыми!
«… Дедушка Мороз! Все … бухгалтеры с нетерпением ожидают твоего … прихода. Новый год это самый … праздник в году. Мы будем петь для тебя … песни, танцевать … танцы! Наконец-то наступит … Новый год! Как не хочется говорить о … . Мы обещаем, что будем вовремя сдавать … отчеты. Так что открывай поскорее свой … мешок и вручай нам … подарки. Я целый год мечтал(а) о .… ! Но если ты принес …., а не …., я буду …. очень сильно. Но, я знаю, что ты принес мне …., потому что я был(а) …. девочкой/мальчиком».
Посмотрим у кого получится самое смешное послание! Можно включить фантазию и дописать письмо дальше😂 Пусть Дед Мороз порадуется!
Участвовать могут все, но пользователи с подпиской Клерк.Премиум идут вне конкурса.
Комментарии2
Ирина
Эта телеграмма выглядит так, будто кто-то подверг цензуре матерные слова))))
Владислав
«Клерканутый Дедушка Мороз😉
Все измученные бухгалтеры с нетерпением ожидают твоего скорейшего прихода.
Новый год это самый корпоративистый праздник в году. Мы будем петь для тебя пьяные песни😜, танцевать грязные танцы👯! Наконец-то наступит дебетовый Новый год!
Как не хочется говорить о работе. Мы обещаем, что будем вовремя сдавать никому не нужные отчеты😏
Так что открывай поскорее свой огромный мешок и вручай нам самые лучшие подарки🎄
Я целый год мечтал о Клерк.Премиум🤓
Но если ты принес 🤔БМВ Х7 в М-обвесе, а не 🚀самую нужную подписку🚀, я буду реветь очень сильно. Но, я знаю, что ты принес мне Премиум, потому что я был самым клеркоориентированным мальчиком»😀