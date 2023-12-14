❤️Началась «Бухгалтерская Клерк.Конференция»! О чем прямо сейчас говорят спикеры

В Краснодаре началась «Бухгалтерская Клерк.Конференция». Сегодня мы узнаем, как подготовиться к новым правилам, избежать налоговых проверок и штрафов, предотвратить критические ошибки и неверные решения. Редакция будет дополнять этот пост, следите за обновлениями!

В Краснодаре началась «Бухгалтерская Клерк.Конференция»! Лучшие спикеры страны будут рассказывать о том, как закрыть год без ошибок и что учесть в работе в 2024 году.

❌Открыл нашу конференцию Дмитрий Костальгин, управляющий партнер Taxadvisor. Начал он с того, что декларация с ошибками в КС зависает и попадает в некое чистилище, а не на ЕНС. Не формируется совокупная обязанность на ЕНС и начисления налога не происходит. Это происходит при любой ошибке: и в 1 млн, и в 50 коп.

Дмитрий Костальгин

Также он рассказал, что в 2024 году году чиновники планируют ввести новые правила возбуждения дел по налоговым преступлениям. Власти хотят устранить пробел, который не позволяет налоговикам при выявлении признаков преступления оперативно направлять материалы следователям.

Речь идет о Законопроекте № 409982-8, если его примут, что власти внесут изменения в ст. 82 НК.

Сейчас налоговики могут отправлять документы следователям только на стадии судебного процесса. Из-за этого по завершении проверки инспекторы иногда отказывают в привлечении к ответственности нарушителей из-за истечения сроков давности, которые устанавливает НК. Если примут закон, то документы в СК смогут передавать еще на стадии предпроверки.

Мнение из чата онлайн-трансляции

✅Следующим слово взял Николай Шевчишин, эксперт проекта Контур.Экстерн.

Он рассказал, что такое МЧД и где ее можно использовать. Он обратил особое внимание бухгалтеров, чтомашиночитаемую доверенность создают в специальных сервисах, а только в формате XML. Это не то же самое, что скан бумажной доверенности. Будьте внимательны💡 Также он напомнил, что с 1 сентября начали действовать единый формат МЧД: для B2B и внутреннего документооборота, для отчетности ФНС, для нотариальных доверенностей.

С 4 августа 2023 года приняты поправки, по которым сертификаты сотрудников будут действовать после 1 сентября 2023 года, но не дольше, чем до 31 августа 2024 года. 1 сентября 2023 года вступили в силу изменения в 63-ФЗ «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 года. С 1 сентября 2023 года сотрудник может получить только сертификат физлица и использовать его с МЧД.

Бухгалтеры и другие уполномоченные смогут продолжить подписывать документы от лица компании с помощью сертификата сотрудника, если он был получен до 1 сентября 2023 года, — напомнил Николай Шевчишин.

Николаю Шевчишину задают вопросы из зала и в чате

🌺С 11:30 — 12:00 выступала Светлана Беляева, руководитель УКЦ «Разобраться в налогах», на «Бухгалтерской Клерк.Конференции» рассказала, как исключить налоговые риски до заключения договора займа. Особое внимание налоговики в договорах займа уделяют срокам, возврату денежных средств, а также взаимозависимости кредитора и должника.

Светлана Беляева постоянный спикер «Клерка»

❗️Не вызовет подозрений сделка, которая заключена от 3 до 10 лет, но слишком большой срок может стать причиной переквалификации займа в инвестиции.

Еще один важный момент — отсутствие работы по возврату просроченных займов. Этот момент вызовет подозрения у инспекторов и если кредитор не предпринимает попыток взыскать долг, ФНС может признать экономически необоснованными расходы в виде списанного долга.

Также Светлана обратила внимание на беспроцентные займы. Договор займа может быть процентным или беспроцентным. Однако, по договору беспроцентного займа возникают риски доначисления налога на прибыль и НДФЛ.

Отзыв о выступлении Светланы Беляевой

Сделки по предоставлению беспроцентного займа между взаимозависимыми лицами могут являться примером создания или установления коммерческих или финансовых условий, отличных от тех, которые имели бы место в сделках, признаваемых в соответствии с разделом 1 НК сопоставимыми, между лицами, не являющимися взаимозависимыми. В этой связи любые доходы, которые могли бы быть получены одним из взаимозависимых лиц по таким сделкам, но вследствие указанного отличия не были им получены, должны учитываться для целей налогообложения у этого лица.

Важные НО, про которые стоит помнить!

Светлана как всегда элегантна

Прямо сейчас участники пошли передохнуть и попить кофе. А мы публикуем первые отзывы клерков.

Отзывы о Клерк.Конференции:

Я первый раз на Клерк.Конференции и очень довольна мероприятием. Нам бухгалтерам важно понимать, какие изменение сейчас происходят в законодательстве: по сдачи отчетности, по проверкам, про налоговому администрированию. Посещать надо как можно больше подобные образовательные мероприятия, чтобы быть готовым к изменениям в работе.

Главный бухгалтер — человек который ведет все предприятие как систему, поэтому очень важно держать руку на пульсе. Нужно знать все и лучше заранее, чтобы чувствовать себя уверено и быть готовым к изменениям. Такой превентивный подход дает возможность избежать штрафов и санкций. Такую возможно дает посещение конференций.

Я уже второй раз на Клерк.Конференции. Очень грамотная организация, прекрасные спикеры. Очень довольна, что пришла. Уже получила ответы на ряд вопросов. Жду продолжения конференции. Спасибо организаторам и спикерам!

💥После перерыва конференцию продолжил Сергей Верещагин. Эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Член Комитета по бухгалтерскому учету Института профессиональных бухгалтеров Московского региона. Начал он выступления с разбора Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010).

Сергей Верещагин

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Существенность ошибки организация определяет самостоятельно, исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности, — рассказал Сергей Верещагин.

Дальше он перешел к ПБУ 5/2019.

Организация может принять решение не применять настоящий Стандарт в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками, установленными пунктом 4 настоящего Стандарта, но имеющих стоимость ниже лимита, установленного организацией с учетом существенности информации о таких активах. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Указанное решение раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности с указанием лимита стоимости, установленного организацией. Организация должна обеспечить надлежащий контроль наличия и движения таких активов, — рассказал Сергей.

Дальше он рассказал, что в налоговом и бухгалтерском учете могут быть разные лимиты стоимости ОС. В бухучете стоимость ОС можно устанавливать самостоятельно. В НУ стоимость ОС — от 100 тыс. рублей.

Клерки внимательно слушают Сергея

Продолжение следует.