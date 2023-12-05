Какие нормы Трудового кодекса признали частично неконституционными

Работодателям нужно изменить свои локальные нормативные акты, чтобы они соответствовали решениям Конституционного суда. В ближайшее время эти изменения будут в самом ТК.

В 2023 году конституционный суд признал несколько статей частично неконституционными. Об этом на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Сейчас работодатель обязан опровергнуть информацию о проступке работника, если приказ о наказании признали незаконным.

Работодатели больше не могут отказать сотрудникам в выплате выходного пособия при увольнении по соглашению сторон.

Уволить можно любого, предложив сотруднику определенную денежную сумму. Компания может пообещать выплаты, но не произвести их. Тогда работник идет в суд, который либо принимает его сторону, либо нет т.к. Трудовой кодекс не предусматривает дополнительную выплату. После решения КС судебная практика изменится, а выплаты по соглашению будут обязательными, — сказала Елена Пономарева.

Оплату за сверхурочную работу надо считать с учетом компенсационных и стимулирующих выплат, а не только платить окладную часть.

Нельзя лишать премии весь период действия дисциплинарного взыскания. Например, если сотрудник не выполнил свои обязанности в сентябре, то и бонусные выплаты нужно урезать только за этот период.

Также зарплата с уменьшенной премией не должна сокращаться более чем на 20%.