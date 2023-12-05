Какие нормы Трудового кодекса признали частично неконституционными

В 2023 году конституционный суд признал несколько статей частично неконституционными. Об этом на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
Сейчас работодатель обязан опровергнуть информацию о проступке работника, если приказ о наказании признали незаконным.
Работодатели больше не могут отказать сотрудникам в выплате выходного пособия при увольнении по соглашению сторон.
Уволить можно любого, предложив сотруднику определенную денежную сумму. Компания может пообещать выплаты, но не произвести их. Тогда работник идет в суд, который либо принимает его сторону, либо нет т.к. Трудовой кодекс не предусматривает дополнительную выплату. После решения КС судебная практика изменится, а выплаты по соглашению будут обязательными, — сказала Елена Пономарева.
Оплату за сверхурочную работу надо считать с учетом компенсационных и стимулирующих выплат, а не только платить окладную часть.
Нельзя лишать премии весь период действия дисциплинарного взыскания. Например, если сотрудник не выполнил свои обязанности в сентябре, то и бонусные выплаты нужно урезать только за этот период.
Также зарплата с уменьшенной премией не должна сокращаться более чем на 20%.
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