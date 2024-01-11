✅Как учитывать МРОТ при расчете больничных, декретных и детских пособий в 2024 году. Забирайте формулы

МРОТ в России с 1 января 2024 года составит 19 242 руб. в месяц. Расскажем, как учитывать новый МРОТ при расчете разных пособий в этом году.

МРОТ влияет: на больничные, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком. С учетом МРОТ считают минимальный размер пособия. По всем пособиям также есть максимум.

❗️ Обратите внимание на одну важную деталь. Максимальный средний дневной заработок для пособий в 2024 году равен 4 039,73 руб. Его надо использовать, когда считаете пособие из МРОТ. Минимальный средний дневной заработок рассчитывается исходя из МРОТ с учетом районного коэффициента (Закон от 08.06.2020 № 175-ФЗ).

Если фактический средний дневной заработок работника окажется больше максимального размера, рассчитать пособие надо исходя из максимума.

Каким будет максимальный размер пособия

Пособия считают исходя из заработка за два года, который был до страхового случая. То есть если больничный открыт либо БИР начался в 2024 году, надо брать заработок за 2022—2023 годы.

В расчет следует брать только выплаты, на которые начислены страховые взносы. За каждый год есть свой лимит, сверх которого взносы не начисляют. Так что если заработок будет больше лимита, нужно брать именно верхний предел. В 2024 году лимит — 2 млн 225 тыс. руб., в 2023 году — 1 млн 917 тыс. руб., в 2022 году — 1 032 000 рублей.

Сложите два лимита и поделите на 730. Так вы узнаете максимальный средний дневной заработок для расчета пособий.

Когда МРОТ применять для расчета пособий

Обычно пособия рассчитываются исходя из выплат работнику за 2 календарных года, предшествующих страховому случаю. Но есть случаи, когда пособие по временной нетрудоспособности считают исходя из МРОТ.

Расчет пособия из МРОТ производится в следующих случаях:

если работник на протяжении последних двух лет не работал и не имел фактического заработка;

если среднедневной заработок работника меньше того, который рассчитан исходя из минимального размера оплаты труда.

Больничные

Больничное пособие считайте так. Федеральный МРОТ на дату открытия больничного листа x 24 месяца : 730 = Минимальный размер среднего дневного заработка.

❗️Если стаж меньше пяти лет, учитывайте только 60 процентов заработка. Если стаж от 5 до 8 лет — 80 процентов. Если стаж больше 8 лет — берите 100 процентов заработка.

Пособие по БиР

Чтобы верно рассчитать пособие по беременности и родам определите:

количество дней расчетного периода,

средний заработок за расчетный период. Формула : Заработок сотрудницы в расчетном периоду : кол-во календарный дней в расчетном периоде = средний дневной заработок.

среднедневной заработок,

сравните среднедневной заработок с максимальным и минимальным значениями.

Обычно отпуск по беременности и родам — 140 дней, но в некоторых случая (например при многоплодной беременности или осложненных родов) может быть больше.

Расчетный период — два предшествующих года (2022-й и 2023-й). Однако, расчетный период можно изменить по заявлению беременной сотрудницы. Если работница попросила о замене, то просмотрите, сколько в итоге получается дней. Из расчетного периода надо убрать:

периоды нетрудоспособности по болезни или предыдущему декрету, отпуск по уходу за предыдущим ребенком.

Минимальный среднедневной заработок рассчитывается так: МРОТ на дату начала декретного отпуска х районный коэффициент х 24 месяца : 730 = Минимальный среднедневной заработок.

Пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет

Пособие по уходу за ребенком положено до того дня, как младенцу исполнится 1,5 года. Обратите внимание, что в отличие от пособия по беременности и родам, которое выплачивается только маме, пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет могут получать: отец, бабушка, усыновитель, опекун или иное лицо, фактически осуществляющее уход за ребенком (Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ).

Размер пособия по уходу за ребенком составляет 40 % от среднего заработка. Сумма ежемесячного пособия, определяемая исходяиз МРОТ, для отпуска, начавшегося в 2024 г., не может быть меньше 7 696,80 руб. И не может превышать 49 123,12 руб.

Берем: средний заработок за два предыдущих календарных года : на число календарных дней в этом же периоде (получаем средний дневной заработок) х на 30,4. Далее среднемесячный заработок умножьте на 40 процентов, так вы получите ежемесячный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.

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