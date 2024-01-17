Наши стикерпаки установили уже 161 раз! Придумайте свою картинку для Клерка и получите Клерк.Премиум в подарок

Наши стикерпаки появились всего неделю назад, но их установили уже 161 раз! Наши дизайнеры уже отрисовали парочку идей, предложенных вами, их уже можно использовать в переписках. А мы ждем от вас новых идей!

На прошлой неделе мы создали в ТГ-канале нового забавного персонажа — нашу красную скрепку. Ей можно заменять эмоции или фразы на наклейки. Новый персонаж — красная скрепка живет в ТГ-канале, но его можно забрать в другие мессенджеры.

А вот тут написали пост, в котором предложили придумать пользователям идеи для новых скрепок. Самые прикольные идем наши дизайнеры нарисуют, а за лучшую идею мы подарим месячную подписку на Клерк.Премиум!

И вот, у нас уже появились первые варианты! Добавили их в набор. Забирайте себе в мессенджеры!

Скрепка крутой!

Нашли Фрая скрепку?

А вот еще новые стикерпаки, отрисованные по вашим задумкам и предложениями.

Класс!

Ждем от вас новых идей и предложений! Придумайте веселый стикерпак и забирайте подарок! Мы хотим создать стикеры, которые найдут отклик у любого бухгалтера. От нас подарок — Клерк.Премиум!

Клерк.Премиум — это сотни часов актуального обучающего контента. А еще мы отключаем подписчикам рекламные баннеры на «Клерке» и даем доступ к бухгалтерским сервисам.

Давайте сделаем наши рабочие чаты веселее!