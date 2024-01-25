🔥Пенсии отменят, а накопления «сгорят». Готовы к такому сценарию? «Клерк» проводит опрос!

В интернете уже пару месяцев идут обсуждения на тему: «что нам готовят выборы». Все чаще звучит вопрос, а ждать ли чего-то хорошего (или плохого) пенсионерам? Судя по складывающейся ситуации: в будущем пенсионный возраст либо еще поднимут, либо пенсию вообще отменят. А вы, что думаете?

Почему пенсионеры ждут чего-то хорошего в марте? Дело в том, что люди помнят сентябрь 2021 года, когда президент выплатил всем без исключения пенсионерам по 10 тысяч рублей в качестве единоразовой выплаты. Поддержу получили и малоимущие семьи.

Возможно и марте история повторится. И все наши пенсионеры получат доплату. Но, у нас есть более острый вопрос. А не схлопнется ли сам фонд вот-вот?

Разумеется, все мы планируем жить долго и по мере возможности счастливо, а чтобы это счастье было бы на что реализовывать, мы рассчитываем на поддержку СФР. И свято верим, что Правительство нас опять «не кинет».

Однако, пенсионный фонд и выплаты построены по типичной модели финансовой пирамиды. Пенсионеров будет становится все больше, а молодежи (способной платить в фонд) меньше. Рано или поздно эта система рухнет или государство просто ликвидирует пенсионный фонд. Денег уже не хватает.

Поэтому своей пенсии стоит начинать заботиться сегодня, как и о своем здоровье. На государство рассчитывать не стоит.

«Клерк» проводит опрос!