🔥Пенсии отменят, а накопления «сгорят». Готовы к такому сценарию? «Клерк» проводит опрос!

Почему пенсионеры ждут чего-то хорошего в марте? Дело в том, что люди помнят сентябрь 2021 года, когда президент выплатил всем без исключения пенсионерам по 10 тысяч рублей в качестве единоразовой выплаты. Поддержу получили и малоимущие семьи.
Возможно и марте история повторится. И все наши пенсионеры получат доплату. Но, у нас есть более острый вопрос. А не схлопнется ли сам фонд вот-вот?
Разумеется, все мы планируем жить долго и по мере возможности счастливо, а чтобы это счастье было бы на что реализовывать, мы рассчитываем на поддержку СФР. И свято верим, что Правительство нас опять «не кинет».
Однако, пенсионный фонд и выплаты построены по типичной модели финансовой пирамиды. Пенсионеров будет становится все больше, а молодежи (способной платить в фонд) меньше. Рано или поздно эта система рухнет или государство просто ликвидирует пенсионный фонд. Денег уже не хватает.
Поэтому своей пенсии стоит начинать заботиться сегодня, как и о своем здоровье. На государство рассчитывать не стоит.
Комментарии1
Не знаю )