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Наталия Лукина
Бухгалтеры

Итоги конкурса «Клерк из скрепок». Кто сегодня получит билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»?

🔥Подводим итоги конкурса «Клерк из скрепок», который мы проводили всю рабочую неделю! Сегодня в 17:00 победители получат билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Напомним, разыгрываем 1 офлайн и 4 онлайн билета! Давайте посмотрим все варианты участников. Какие победят, как думаете?
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Итоги конкурса «Клерк из скрепок». Кто сегодня получит билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»?
Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру

💥Подводим итоги конкурса «Клерк из скрепок»! На этой неделе мы разыгрываем 1 офлайн и 4 онлайн билета на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»!

🔥IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» состоится уже 14 марта в Москве в отеле Пальмира Бизнес Клуб. На конференции выступят топ-эксперты по НДС, воинскому учету, отчетности, РСВ и ЕФС-1, оплате труда и проверкам!

Смотреть программу

«Клерк из скрепок»

Условия конкурса были простые: нужно было из обычных канцелярских скрепок сложить слово «Клерк.Конференция», сфотографировать и прислать фото в комментарии к посту с конкурсом. Никаких других требований не было, все на усмотрение художника бухгалтера!

Вся редакция Клерка сегодня будет выбирать лучшие работы! Результаты будут объявлены ровно в 17:00 в моем блоге, следите за событиями!

А пока покажу вам креативные работы, которые присылали наши пользователи. Все они были великолепны!

Работы наших пользователей

Многие наши пользователи приняли участие в конкурсе! Конечно, приз билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» — серьезная мотивация, но редакции показалось, что бухгалтерам просто было «по фану» участвовать в конкурсе! Ведь, все бухгалтеры — творческие личности!

Итак, фотографии!

№ 1

Владислав почему-то вне конкурса, а работа отличная!

№ 2

Конференция убежала, но это пустяки!

№ 3

Как я вас, Олег, понимаю! Скрепки они такие!

Кстати, у Олега было две попытки. Какая лучше?

№ 4

Попытка 2

№ 5

А у Ирины скрепок много!
Ооочень много!

№ 6

Калькулятор в режиме F😏Хардкор😉

Даже главный редактор не устояла и приняла участие в нашем конкурсе! Елена будет на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» работать, так что ее вариант вне конкурса. Но работа отличная!

№ 7

А это мой позорный вариант. Коллеги, мне очень стыдно, простите))) Я тоже буду работать на Клерк.Конференции, так что моя позорная работа вне конкурса.

№ 8

Позор шеф-редактору!

Следующий вариант — бомба! Золотой 3D Клерк!

№ 9

Наш фаундер — Борис Мальцев вместе с ИИ тоже принял участие😀
Котик хочет на Клерк.Конференцию

Все вариант — огонь! У редакции будет сегодня очень сложная задача — выбрать четыре лучшие работы. Мы будем беспристрастны, обещаем! Победителей объявим в 17:00!

А для тех, кто не участвовал в конкурсе, но хочет попасть на нашу IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» напомним, что регистрация уже началась! Всего у нас четыре тарифа на билеты:

  • Базовый билет стоит 8500 руб. В него входит: участие, кофе-брейк, розыгрыши призов, нетворкинг, фотоотчет, раздаточные материалы, электронный сертификат участника конференции.

  • Стандартный билет стоит сейчас 12000 руб. В него входит тоже самое, что и в базовый + запись конференции, а также презентации и материалы от спикеров. Бумажный сертификат участника конференции.

  • Премиум билет стоит 15000 руб. В него входит тоже самое, что и в стандартный + обед и индивидуальные консультации спикеров. Бумажный сертификат участника конференции.

  • 💻Для тех, кто не сможет приехать, мы открыли запись на онлайн-трансляцию! Билет прямо сейчас стоит всего 1499 руб. 👍 В него входит: доступ к трансляции, онлайн вопросы в чате и запись конференции.

Купить билет

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Комментарии

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