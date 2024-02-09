Итоги конкурса «Клерк из скрепок». Кто сегодня получит билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»?

💥Подводим итоги конкурса «Клерк из скрепок»! На этой неделе мы разыгрываем 1 офлайн и 4 онлайн билета на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»!
🔥IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» состоится уже 14 марта в Москве в отеле Пальмира Бизнес Клуб. На конференции выступят топ-эксперты по НДС, воинскому учету, отчетности, РСВ и ЕФС-1, оплате труда и проверкам!
«Клерк из скрепок»
Условия конкурса были простые: нужно было из обычных канцелярских скрепок сложить слово «Клерк.Конференция», сфотографировать и прислать фото в комментарии к посту с конкурсом. Никаких других требований не было, все на усмотрение
художника бухгалтера!
Вся редакция Клерка сегодня будет выбирать лучшие работы! Результаты будут объявлены ровно в 17:00 в моем блоге, следите за событиями!
А пока покажу вам креативные работы, которые присылали наши пользователи. Все они были великолепны!
Работы наших пользователей
Многие наши пользователи приняли участие в конкурсе! Конечно, приз билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» — серьезная мотивация, но редакции показалось, что бухгалтерам просто было «по фану» участвовать в конкурсе! Ведь, все бухгалтеры — творческие личности!
Итак, фотографии!
№ 1
№ 2
№ 3
Кстати, у Олега было две попытки. Какая лучше?
№ 4
№ 5
№ 6
Даже главный редактор не устояла и приняла участие в нашем конкурсе! Елена будет на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» работать, так что ее вариант вне конкурса. Но работа отличная!
№ 7
А это мой позорный вариант. Коллеги, мне очень стыдно, простите))) Я тоже буду работать на Клерк.Конференции, так что моя позорная работа вне конкурса.
№ 8
Следующий вариант — бомба! Золотой 3D Клерк!
№ 9
Все вариант — огонь! У редакции будет сегодня очень сложная задача — выбрать четыре лучшие работы. Мы будем беспристрастны, обещаем! Победителей объявим в 17:00!
А для тех, кто не участвовал в конкурсе, но хочет попасть на нашу IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» напомним, что регистрация уже началась! Всего у нас четыре тарифа на билеты:
Базовый билет стоит 8500 руб. В него входит: участие, кофе-брейк, розыгрыши призов, нетворкинг, фотоотчет, раздаточные материалы, электронный сертификат участника конференции.
Стандартный билет стоит сейчас 12000 руб. В него входит тоже самое, что и в базовый + запись конференции, а также презентации и материалы от спикеров. Бумажный сертификат участника конференции.
Премиум билет стоит 15000 руб. В него входит тоже самое, что и в стандартный + обед и индивидуальные консультации спикеров. Бумажный сертификат участника конференции.
💻Для тех, кто не сможет приехать, мы открыли запись на онлайн-трансляцию! Билет прямо сейчас стоит всего 1499 руб. 👍 В него входит: доступ к трансляции, онлайн вопросы в чате и запись конференции.
Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов! Будет очень круто!
Комментарии8
какой вариант больше всего нравится вам, коллеги?
нам надо побольше девочек скрепок!)) Они классные!
Шаблоны
Первая, прошу заметить😀Задал стандарт. Установил планку крутости😎
Как голосовать?)
Да, да! Вы, как амбассадор Клерка всегда задаете тон))
Можете выбрать номер картинки которая вам понравилась больше всего. Но, призеров выбирать будет редакция