😂Мне 35, у меня ипотека на четверть века! Жестокая реальность

Скажете, на видео мы?
Кстати, среднестатистический житель России тратит почти 25 лет жизни на покупку квартиры. Отдавать на оплату ипотечного кредита приходится больше половины зарплаты.
По мнению экспертов, расходы на ипотеку можно считать комфортными для заемщика, если их размер не превышает 30% от общего дохода. В среднем платеж по ипотеке в 2023 году находился на уровне 27-30 тыс. рублей в месяц.
В 2023 году ставки по ипотеке выросли в 93% регионов. Самая высокая ставка в Свердловской области: 6,03%. На втором месте Карелия со ставкой в 5,91%. Тройку замыкает Красноярский край — там ставка достигла 5,73%.
Самый большой размер ипотечного кредита по итогам декабря 2023 года был зафиксирован в Москве — 7,7 млн руб. На втором месте Московская область, где чек составил 6,2 млн руб. На третьем — Санкт-Петербург с 5,9 млн руб. На четвертом — Якутия (5,1 млн руб.), а также Чукотский автономный округ (5,1 млн руб.). Пятерку лидеров замыкает Ленинградская область (5 млн руб.).
Меньше всего денег в кредит на покупку жилья берут жители Кавказа и Алтая. Минимальный размер ипотечного кредита в декабре был в Чечне — 1,1 млн руб. На втором месте Ингушетия (1,3 млн руб.), третье место у Республики Алтай (в 2,8 млн руб.). В топ-5 регионов с самым низким чеком по ипотеке также попали Курганская область (2,9 млн руб.) и Дагестан (3 млн руб.).
А у вас есть долгосрочный кредит? Брали когда-нибудь? Или планируете брать? И на что?
Комментарии10
Так се пятилетка😏
едем в дагестан!
думаешь там жилья много бесплатного?))
бесплатновый только сыр у родителей дома)
факт! И то, могут заставить отработать на дачной прополке))
копать картошку - хоррор детства
Там зарплаты низкие, на ипотеку не хватит)))
а котик-то мутант!
в смысле самая высокая? Таких ставок по обычной ипотеке в природе не существует))
У меня есть возможность оформить ИТ-ипотеку, там ставка ок. 5%. Но только на новостройку, а там цены - не подступиться))) Еще есть семейная ипотека с низкой ставкой, но я под нее не попадаю. Если рожу еще одного ребенка, ипотеку точно не потяну!