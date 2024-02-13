😂Мне 35, у меня ипотека на четверть века! Жестокая реальность

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Кстати, среднестатистический житель России тратит почти 25 лет жизни на покупку квартиры. Отдавать на оплату ипотечного кредита приходится больше половины зарплаты.

По мнению экспертов, расходы на ипотеку можно считать комфортными для заемщика, если их размер не превышает 30% от общего дохода. В среднем платеж по ипотеке в 2023 году находился на уровне 27-30 тыс. рублей в месяц.

В 2023 году ставки по ипотеке выросли в 93% регионов. Самая высокая ставка в Свердловской области: 6,03%. На втором месте Карелия со ставкой в 5,91%. Тройку замыкает Красноярский край — там ставка достигла 5,73%.

Самый большой размер ипотечного кредита по итогам декабря 2023 года был зафиксирован в Москве — 7,7 млн руб. На втором месте Московская область, где чек составил 6,2 млн руб. На третьем — Санкт-Петербург с 5,9 млн руб. На четвертом — Якутия (5,1 млн руб.), а также Чукотский автономный округ (5,1 млн руб.). Пятерку лидеров замыкает Ленинградская область (5 млн руб.).

Меньше всего денег в кредит на покупку жилья берут жители Кавказа и Алтая. Минимальный размер ипотечного кредита в декабре был в Чечне — 1,1 млн руб. На втором месте Ингушетия (1,3 млн руб.), третье место у Республики Алтай (в 2,8 млн руб.). В топ-5 регионов с самым низким чеком по ипотеке также попали Курганская область (2,9 млн руб.) и Дагестан (3 млн руб.).

А у вас есть долгосрочный кредит? Брали когда-нибудь? Или планируете брать? И на что?

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