⚡️Какие изменения начали действовать для упрощенцев с 2024 года. Забирайте таблички в закладки!

Главные изменений для компаний на упрощенке. Подготовили для вас удобные таблички с подсказками, как применять изменения, вступившие в силу с этого года. Добавляйте в избранное, пригодится.

Как известно, дьявол кроется в деталях — одна ошибка (например, ошиблись с лимитом или пропустили срок уплаты налога по УСН) и ваша компания уже несет потери. А ФНС не дремлет, более того, делает работу бухгалтера все сложнее и сложнее, внося постоянные изменения в правила. Из-за этого главбухи стали чаще допускатьбольше ошибок в учете на УСН, а уж про предпринимателей, которые работают без без бухгалтера и говорить нечего.

Сейчас как раз идет декларационная кампания, ИП и компании сдают декларации по упрощенке.Напомним, если упрощенец пораньше сдаст декларацию по УСН, это не обяжет его также досрочно платить налог. Это видно из таблички👇

Налогоплательщик Срок сдачи декларации Срок уплаты налога Организация 25.03.2024 28.03.2024 ИП 25.04.2024 29.04.2024

💡Внимание! Если предприниматель сейчас сдаст декларацию, то уплатить годовой налог, отраженный в строке 100 раздела 1, надо будет до 29 апреля. Его можно уплатить и досрочно, но с ЕНС он спишется ровно в установленный срок. После подачи декларации не нужно подавать уведомление на налог. Упрощенка не так проста, как кажется, поэтому мы посвятили декларации отдельный блок на курсе «Главный бухгалтер на УСН» и подробно разбираемся с заполнением, сроками и другими важными нюансами.

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Собрали для вас все основные изменения, которые затрагивают работу упрощенцев в удобную табличку👇

Изменение Как применять Документ Увеличился лимит для повышенных ставок Надо платить налог по повышенным ставкам в 8/20 процентов с квартала, в котором доходы превысили 199,35 млн руб. Порог для 2023 года — 188,55 млн руб. Приказ Минэкономразвития от 23.10.2023 № 730 Увеличился лимит доходов Надо применять УСН, пока доходы с начала года не превысят 265,8 млн руб. В 2023 году лимит — 251,4 млн руб. Увеличился лимит для перехода компаний Перейти на УСН с 2024 года могут компании, чьи доходы за 9 месяцев 2023 года не превысили 149,51 млн руб. В 2023 году — 141,41 млн руб. Новая форма декларации Компаниям на УСН надо отчитаться за 2023 год по новой форме. Во всех строках разделов 1.1 и 1.2 по авансовым платежам 25 число заменили на 28. Приказы ФНС от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036 Обновили книгу учета Заполнять книгу надо по новой форме. Из книги убрали раздел для взносов, который заполняли при объекте «доходы». Приказ ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816 Прописали порядок уплаты налога при переезде в другой регион Если компания на УСН переезжает в другой регион, то платить налог надо по ставке нового региона. С 1 января данный вопрос закреплен в п.2 ст.346.21 НК

С какими трудностями на упрощенке вы сталкивались? На что надо обращать особое внимание? Поделитесь своими мыслями и наблюдениями в комментариях!