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Наталия Лукина
Пользователи интернета

👀Что интересовало бухгалтеров на этой неделе. Самые интересные и обсуждаемые вопросы из КУБа

Как вы знаете, мы создали обмен сообщениями между «Клерком» и «Красным уголком бухгалтера» в Телеграме. И теперь в Трибуне появляются вопросы из КУБа. Собрали самые интересные, проблематичные и обсуждаемые вопросы на этой неделе.
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👀Что интересовало бухгалтеров на этой неделе. Самые интересные и обсуждаемые вопросы из КУБа
Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру

Неделя в Трибуне началась с обсуждения вопроса Как исправить дату отгрузки товара после подачи декларации НДС?

Ситуация: компания и клиент оба на ОСНО.И 02.12.2023 был отгружен товар клиенту. В УПД указана такая же дата, а клиент ошибся и отгрузил товар своему клиенту на день раньше: 01.12.2023. И просит исправить дату в УПД на 01.12.2023.

Вот, что посоветовали пользователи.

💣Вопрос-шок! Будет ли Минтруд заставлять самозанятых переходить на ИП?собрал много комментариев. Чиновники хотят усилить контроль за самозанятыми, чтобы выявить случаи уклонения от уплаты налогов и отчислений. То есть, хотят убедиться, что самозанятость не используют вместо трудового договора.

Реакция пользователей.

ой-ой

А вот еще скверная новость — депутаты предложили запретить самозанятым работать с юрлицами и ИП.

Полностью согласны

Интерес пользователей вызвал вопросКак правильно списывать МПЗ в бухгалтерском учете?Бухгалтер стоматологической клиники хотел узнать, списывать МПЗ надо постепенно по мере отпуска их в производство или сразу признать расходы в том периоде, в котором они были понесены.

Рекомендация от коллег.

Логично

Гаражный вопрос тоже вызвал интерес. Можно уменьшить налог на оплату гаража?

Ситуация: физик арендует гараж и производит там изделия, которые продает от своего ИП. Он хочет знать, можно ли принять в уменьшение налога оплату за гараж и электроэнергию? При условии оплаты со счета ИП.

«Гараж» 1979 г.

Вопрос вызвал дискуссию. Пользователи запутались, на кого оформлен договор аренды, но потом разобрались и пришли вот к такому выводу👇

Перечисление денег и обоснования действий — всегда актуально. Вопрос Как обосновать банку перечисления от ИП?был популярным. Пользователи порекомендовали действовать следующим образом.

Разумно!

Справки и обоснования — бухгалтерское все! Вопрос Какую справку предоставить директору, не получающему зарплату?вызвал недоумение. Как так: на работе числится, а зарплату не получает. Что за схематоз?

Ответ пользователя и нашего эксперта

Во время камералокналоговики запрашивают часто довольно ощутимый объем документов. Пользователь интересуется Должны ли налоговики в требованиях указывать конкретную сделку при запросе документов?В своем требовании инспекторы ссылаются на ст. 93 НК, что вызвало, в свою очередь, вопросы у отвечающих.

Поддерживаем.

❤️Мы понимаем, как для бухгалтеров важно получать ответы оперативно, поэтому просим вас помочь нашим экспертам и тоже активно отвечать на вопросы коллег из КУБа.

Если вы можете помочь, то оставляйте свой ответ под вопросом из Красного уголка бухгалтера, который публикуется у нас в Трибуне. Поделитесь опытом, обсудите узкие отраслевые вопросы, помогите найти ответ запутавшимся бухгалтерам!

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Дарим минус 30% от билета! В обычные дни билет стоит дороже, но до конца недели вы можете серьезно сэкономить🔥 Не упустите выгоду!

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Приходите! Узнаете, как бухгалтерам правильно работать с изменениями в области налогообложения, что именно будут проверять налоговики в 2024–2025 году, какие будут требования к оплате труда и как сдать годовую отчетность и отчеты за 1 квартал без проблем!

Вот такая была неделя в ленте Трибуны! Читайте «Клерк», пишите комментарии, заводите свой блог в Трибуне!

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Как вы знаете, мы создали обмен сообщениями между «Клерком» и «Красным уголком бухгалтера» в Телеграме. И теперь в Трибуне появляются вопросы из КУБа. Собрали самые интересные, проблематичные и обсуждаемые вопросы на этой неделе.

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