Лучший допрос в налоговой — это тот, который не состоялся. Интервью с Владиславом Каминским

Обязательно ли идти на допрос в налоговую, какие риски и ответственность за неявку ждут бухгалтеров, какие незаконные методики использую налоговики. Об этом рассказал Владислав Каминский, налоговый эксперт и спикер IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», которая пройдет 14 марта.

Владислав Каминский — управляющий партнер «Kaminskiy, Stepanov & Partners», налоговый юрист и схемотехник, ведущий налоговый юрист РФ по версии «Право 300». Лектор, который знает, все о претензиях ФНС и налоговых проверках. На прошлой конференции «Клерка» бухгалтеры так не хотели расставаться с Владиславом, что мы снова позвали его на наше мероприятие.

— Налоговики сейчас активно используют в своей работе допросы. На что обращать внимание во время допроса главбуху и предпринимателю?

В 90% случаев лучший допрос — это тот, который не состоялся. Идти на допрос нужно лишь на 100 % будучи уверенным и подготовленным, а еще лучше — в сопровождении налогового юриста.

— Обязательно ли на него идти? Какие риски и ответственность?

Ответственность за неявку минимальна — 1 тыс. руб.(ст. 128 НК). В тоже время, последствиями «плохого» допроса могут быть миллионные доначисления.

— Есть ли какие-то не вполне законные методы которые налоговики используют во время допросов?

Да, есть. Налоговики часто психологически давят, по нескольку раз спрашивают одно и то же в разное время, часто отражают формулировки в протоколе в свою пользу.

— Можно ли на допросе отвечать: «не помню, затрудняюсь ответить?» Или вообще не отвечать на вопрос?

Лучше ответить так: в силу прошествия времени мне необходимо дополнительное время, чтобы уточнить данную информацию, ознакомиться с документами, готов сообщить информацию дополнительно.

— Можно ли вести аудио-запись допроса главбуху для себя?

Можно. Но если это будет запись в открытую, то инспектор может применить контр-запись. Как правило, ценности в такой записи не будет, это лишь усложнит внесение корректировок в формулировки в протоколе до его подписания.

— Какие темы вы будете освещать 14 марта на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка?

Обсудим, кого будут проверять налоговики в 2024 году, какие схемы будут наиболее опасны и как защититься при проверке.

— Владислав, большое спасибо за беседу!

Вам спасибо. На Клерк.Конференции расскажу подробнее о каждом пункте. Приходите, буду рад вашим вопросам.

💥 Приглашаем всех 14 марта на самое яркое бухгалтерское событие весны — IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Узнаете, что будут проверять налоговики в 2024 и 2025 году, как пройти проверку с наименьшими доначислениями, как оспорить результаты проверки. А также узнаете список опасных и безопасных схем налогового планирования и какие отрасли сейчас под особым прицелом налоговиков! Лучшие спикеры-практики ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве в отеле Пальмира Бизнес Клуб. Сейчас мы дарим минус 30% от билета! Без специальной цены билет стоит дороже, но до конца недели вы можете серьезно сэкономить🔥 Не упустите выгоду! Купить билет Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов! Всех ждем!

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