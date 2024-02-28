Лучший допрос в налоговой — это тот, который не состоялся. Интервью с Владиславом Каминским

Владислав Каминский — управляющий партнер «Kaminskiy, Stepanov & Partners», налоговый юрист и схемотехник, ведущий налоговый юрист РФ по версии «Право 300». Лектор, который знает, все о претензиях ФНС и налоговых проверках. На прошлой конференции «Клерка» бухгалтеры так не хотели расставаться с Владиславом, что мы снова позвали его на наше мероприятие.
— Налоговики сейчас активно используют в своей работе допросы. На что обращать внимание во время допроса главбуху и предпринимателю?
В 90% случаев лучший допрос — это тот, который не состоялся. Идти на допрос нужно лишь на 100 % будучи уверенным и подготовленным, а еще лучше — в сопровождении налогового юриста.
— Обязательно ли на него идти? Какие риски и ответственность?
Ответственность за неявку минимальна — 1 тыс. руб.(ст. 128 НК). В тоже время, последствиями «плохого» допроса могут быть миллионные доначисления.
— Есть ли какие-то не вполне законные методы которые налоговики используют во время допросов?
Да, есть. Налоговики часто психологически давят, по нескольку раз спрашивают одно и то же в разное время, часто отражают формулировки в протоколе в свою пользу.
— Можно ли на допросе отвечать: «не помню, затрудняюсь ответить?» Или вообще не отвечать на вопрос?
Лучше ответить так: в силу прошествия времени мне необходимо дополнительное время, чтобы уточнить данную информацию, ознакомиться с документами, готов сообщить информацию дополнительно.
— Можно ли вести аудио-запись допроса главбуху для себя?
Можно. Но если это будет запись в открытую, то инспектор может применить контр-запись. Как правило, ценности в такой записи не будет, это лишь усложнит внесение корректировок в формулировки в протоколе до его подписания.
— Какие темы вы будете освещать 14 марта на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка?
Обсудим, кого будут проверять налоговики в 2024 году, какие схемы будут наиболее опасны и как защититься при проверке.
— Владислав, большое спасибо за беседу!
Вам спасибо. На Клерк.Конференции расскажу подробнее о каждом пункте. Приходите, буду рад вашим вопросам.
💥 Приглашаем всех 14 марта на самое яркое бухгалтерское событие весны — IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Узнаете, что будут проверять налоговики в 2024 и 2025 году, как пройти проверку с наименьшими доначислениями, как оспорить результаты проверки. А также узнаете список опасных и безопасных схем налогового планирования и какие отрасли сейчас под особым прицелом налоговиков!
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