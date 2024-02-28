Что случилось, пока мы спали. Дайджест новостей

Доброе утро, коллеги! Давайте нальем чашечку (чертовски хорошего) кофе и узнаем, что обсуждали в мире пока мы отдыхали.
Роструд предупредил, что в России за использование мобильного на работе может грозить увольнение. Наказание грозит при условии, что запрет на использование мобильного телефона на рабочем месте предусмотрен коллективным договором
Госдума отклонила законопроект о предоставлении одиноким родителям с двумя и более детьми отпуска в удобное для них время. В отзыве отмечало, что в ТК для многодетных родителей несовершеннолетних детей, в том числе одиноких родителей, уже предусмотрены меры поддержки.
Казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил поступающие и исходящие переводы средств с или на карты российской платежной системы «Мир».
В Госдуме подтвердили, что вчерашнее падение интернета и ряда мессенджеров у многих провайдеров случилось из-за проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора.
Узбекский банк ужесточил обслуживание счетов россиян. Банк Ipak Yuli Bank массово разослал клиентам из России требование предоставить персональный номер физического лица (ПИНФЛ), иначе по карте и счёту введут ограничения.
Роскомнадзор одним днем внес геймерское сообщества Steam в реестр запрещенных сайтов. Но потом оперативно исключил сайт из реестра запрещенной информации.
В России начали закрываться оставшиеся специализированные магазины LG, Bosch и Sony.
Россияне в 2023 году купили 2,5 млрд таблеток от диареи.На эти препараты россияне потратили почти 36 млн рублей. Было куплено 129 млн упаковок, это 2,6 млрд таблеток.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Гефест».
Мошенники придумали новую схему обмана пользователей. От имени банков они рассылают письма о «новом налоге на специальную военную операцию» и предлагают отказаться от его уплаты. Перейдя по ссылке в письме, жертва оставляет злоумышленникам свои данные при входе в личный кабинет.
ЦБ спрогнозировал рост ставок по кредитам.
ЦБ РФ предупредил о дальнейшем росте ставок по кредитам на фоне ужесточения денежно-кредитной политики регулятора, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки.
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Узнаете, про изменения в воинском учете, как бухгалтерам правильно работать с изменениями в области налогообложения, что именно будут проверять налоговики в 2024–2025 году, какие будут требования к оплате труда и как сдать годовую отчетность и отчеты за 1 квартал без проблем!
Какие новости понравились? А как началось ваше утро?
Комментарии39
#Хэштег?😉
этислипалкиужедостали
Кто-нибудь пользовался банком Гефест? Уже проверяли свои Гефест-кошельки?
Банк, названный в честь бога огня - прикольная ассоциация.
На вопрос незадачливого держателя кошелька, куда подевались деньги, тамошний менеджер с пафосом ответил, что они сгорели в божественном огне. 😅
шикарно)))
как говорила Тарасова "шедеврально!"
Кар! Кар! Кар! https://www.klerk.ru/buh/news/598529/
Скоро роскомнадзорские шлюзы можно будет переименовать во вьюшки.
А продажи антидепрессантов за это же время выросли на 35% к уровню 2022 года. Причём по данным, полученным в июле (!) 2023 года на них с начала года уже было потрачено россиянами 4,3 млрд рублей.
Антидепрессанты просто стоят дороже противодиарейных))) Нужна статистика по количеству проданных упаковок
Вот тут некоторая информация от Честного знака по 2022 году. Далее можно подключить логику и простую математику. Но там данные вместе с успокоительными.
Навеяло:
100 процентов!!! Когда раз в 6 мес перетряхиваю аптечку, каждый раз удивляюсь, что за холерой мы болели и откуда такие препараты)))
Навеяло (из Жванецкого): "А вы не пробовали принять снотворное со слабительным одновременно? Интереснейший эффект..."
да-да, мне тоже этот монолог вспомнился))
там до конца ещё не определено:
то ли дерьмовый сон, то ли сонное дерьмо.
Вот даже не сомневаюсь! Сама вхожу в эту статистику. Если пачка на 28 дней стоит от 2.300р то сумма в 4,3 млрд наберется очень быстро
День спокойствия стоит 82 рубля получается😏Почти тридцатка в год. Можно на три года абонементов в спортзал по скидосику урвать😀
эффект будет такой же?))
Эффект от спортзала должен быть даже лучше. Не только нервы в норму приходят, но и физическая форма.
Согласна! Сходила на два занятия ММА)))) Уже смешно звучит, понимаю, но мне понравилось, буду заниматься)) Может и таблетки будут не нужны
Ну почему смешно. В наше суровое время как раз то что надо, чтобы разряжаться! У меня племяшка мастер спорта международного класса по пауэр-лифтингу. Стройная, красивая девушка, молодая мама.
Вот это респект прям😎В свое время только до КМС дотягался😉
Папа ее (тоже МСМК) хотел сына, но у него три дочки и теперь уже внучка))) Две из трех в пауэр-лифтинге вместе с папой. Старшая оказалась очень целеустремленной девушкой
Молодцы! Пауэрлифтинг закаляет характер😉Нужный жизненный навык🏆
🤩
До первых соревнований даже не задумывался над тем, что девушки занимаются пауэрлифтингом. Был приятно удивлен🤩
да уж...😂
Спортсменка, комсомолка, и просто красавица! :-)
Какая молодец! Очень круто!
Антидепрессанты
Занимайтесь спортом, господа. Это дешевле, а то и вовсе бесплатно.
особенно боксом или карате
Можно и лыжами
А этим в тёмном месте ещё и заработать можно