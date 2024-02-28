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Наталия Лукина
Обзоры новостей

Что случилось, пока мы спали. Дайджест новостей

Подготовили для вас дайджест главных событий, которые произошли вечером и ночью. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.
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Что случилось, пока мы спали. Дайджест новостей
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Доброе утро, коллеги! Давайте нальем чашечку (чертовски хорошего) кофе и узнаем, что обсуждали в мире пока мы отдыхали.

  • Роструд предупредил, что в России за использование мобильного на работе может грозить увольнение. Наказание грозит при условии, что запрет на использование мобильного телефона на рабочем месте предусмотрен коллективным договором

  • Госдума отклонила законопроект о предоставлении одиноким родителям с двумя и более детьми отпуска в удобное для них время. В отзыве отмечало, что в ТК для многодетных родителей несовершеннолетних детей, в том числе одиноких родителей, уже предусмотрены меры поддержки.

  • Казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил поступающие и исходящие переводы средств с или на карты российской платежной системы «Мир».

  • В Госдуме подтвердили, что вчерашнее падение интернета и ряда мессенджеров у многих провайдеров случилось из-за проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора.

  • Узбекский банк ужесточил обслуживание счетов россиян. Банк Ipak Yuli Bank массово разослал клиентам из России требование предоставить персональный номер физического лица (ПИНФЛ), иначе по карте и счёту введут ограничения.

  • Роскомнадзор одним днем внес геймерское сообщества Steam в реестр запрещенных сайтов. Но потом оперативно исключил сайт из реестра запрещенной информации.

  • В России начали закрываться оставшиеся специализированные магазины LG, Bosch и Sony.

  • Россияне в 2023 году купили 2,5 млрд таблеток от диареи.На эти препараты россияне потратили почти 36 млн рублей. Было куплено 129 млн упаковок, это 2,6 млрд таблеток.

  • Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Гефест».

  • Мошенники придумали новую схему обмана пользователей. От имени банков они рассылают письма о «новом налоге на специальную военную операцию» и предлагают отказаться от его уплаты. Перейдя по ссылке в письме, жертва оставляет злоумышленникам свои данные при входе в личный кабинет.

  • ЦБ спрогнозировал рост ставок по кредитам.

    ЦБ РФ предупредил о дальнейшем росте ставок по кредитам на фоне ужесточения денежно-кредитной политики регулятора, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки.

💥Приглашаем на самое яркое бухгалтерское событие весны IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Дарим минус 30% от билета! В обычные дни билет стоит дороже, но сейчас вы можете серьезно сэкономить. Событие состоится уже совсем скоро — 14 марта!!!

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Узнаете, про изменения в воинском учете, как бухгалтерам правильно работать с изменениями в области налогообложения, что именно будут проверять налоговики в 2024–2025 году, какие будут требования к оплате труда и как сдать годовую отчетность и отчеты за 1 квартал без проблем!

Какие новости понравились? А как началось ваше утро?

Комментарии

39
    • VadimBA

      Кто-нибудь пользовался банком Гефест? Уже проверяли свои Гефест-кошельки?

      Банк, названный в честь бога огня - прикольная ассоциация.

      На вопрос незадачливого держателя кошелька, куда подевались деньги, тамошний менеджер с пафосом ответил, что они сгорели в божественном огне. 😅

  • Ирина

    В Госдуме подтвердили, что вчерашнее падение интернета и ряда мессенджеров у многих провайдеров случилось из-за проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора.

    Скоро роскомнадзорские шлюзы можно будет переименовать во вьюшки.

    Россияне в 2023 году купили 2,5 млрд таблеток от диареи.На эти препараты россияне потратили почти 36 млн рублей. Было куплено 129 млн упаковок, это 2,6 млрд таблеток.

    А продажи антидепрессантов за это же время выросли на 35% к уровню 2022 года. Причём по данным, полученным в июле (!) 2023 года на них с начала года уже было потрачено россиянами 4,3 млрд рублей.

    • Татьяна

      Антидепрессанты просто стоят дороже противодиарейных))) Нужна статистика по количеству проданных упаковок

      • Ирина

        Вот тут некоторая информация от Честного знака по 2022 году. Далее можно подключить логику и простую математику. Но там данные вместе с успокоительными.

    • Крестик-нолик

      Россияне в 2023 году купили 2,5 млрд таблеток от диареи.На эти препараты россияне потратили почти 36 млн рублей. Было куплено 129 млн упаковок, это 2,6 млрд таблеток. А продажи антидепрессантов за это же время выросли на 35% к уровню 2022 года. Причём по данным, полученным в июле (!) 2023 года на них с начала года уже было потрачено россиянами 4,3 млрд рублей.

      Навеяло (из Жванецкого): "А вы не пробовали принять снотворное со слабительным одновременно? Интереснейший эффект..."

    • Наталия Лукина
      шеф-редактор

      на них с начала года уже было потрачено россиянами 4,3 млрд рублей.

      Вот даже не сомневаюсь! Сама вхожу в эту статистику. Если пачка на 28 дней стоит от 2.300р то сумма в 4,3 млрд наберется очень быстро

      • Владислав Савушкин
        Бизнес консультант

        Если пачка на 28 дней стоит от 2.300р

        День спокойствия стоит 82 рубля получается😏Почти тридцатка в год. Можно на три года абонементов в спортзал по скидосику урвать😀

          • Татьяна

            Эффект от спортзала должен быть даже лучше. Не только нервы в норму приходят, но и физическая форма.

            • Наталия Лукина
              шеф-редактор

              Согласна! Сходила на два занятия ММА)))) Уже смешно звучит, понимаю, но мне понравилось, буду заниматься)) Может и таблетки будут не нужны

              • Татьяна

                Ну почему смешно. В наше суровое время как раз то что надо, чтобы разряжаться! У меня племяшка мастер спорта международного класса по пауэр-лифтингу. Стройная, красивая девушка, молодая мама.

                • Владислав Савушкин
                  Бизнес консультант

                  мастер спорта международного класса по пауэр-лифтингу. Стройная, красивая девушка, молодая мама.

                  Вот это респект прям😎В свое время только до КМС дотягался😉

                  • Татьяна

                    Папа ее (тоже МСМК) хотел сына, но у него три дочки и теперь уже внучка))) Две из трех в пауэр-лифтинге вместе с папой. Старшая оказалась очень целеустремленной девушкой

                    • Владислав Савушкин
                      Бизнес консультант

                      Молодцы! Пауэрлифтинг закаляет характер😉Нужный жизненный навык🏆

                      но у него три дочки и теперь уже внучка))

                      🤩

                      До первых соревнований даже не задумывался над тем, что девушки занимаются пауэрлифтингом. Был приятно удивлен🤩

                      • Мирам

                        Молодцы! Пауэрлифтинг закаляет характер

                        да уж...😂

                • Ирина

                  Спортсменка, комсомолка, и просто красавица! :-)

                • Наталия Лукина
                  шеф-редактор

                  У меня племяшка мастер спорта международного класса по пауэр-лифтингу. Стройная, красивая девушка, молодая мама.

                  Какая молодец! Очень круто!

      • gnews spb

        Антидепрессанты

        пачка на 28 дней стоит от 2.300р

        Занимайтесь спортом, господа. Это дешевле, а то и вовсе бесплатно.

          • gnews spb

            особенно боксом или карате

            Можно и лыжами

          • Ирина

            особенно боксом или карате

            А этим в тёмном месте ещё и заработать можно

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