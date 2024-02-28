Что случилось, пока мы спали. Дайджест новостей

Доброе утро, коллеги! Давайте нальем чашечку (чертовски хорошего) кофе и узнаем, что обсуждали в мире пока мы отдыхали.

В Госдуме подтвердили, что вчерашнее падение интернета и ряда мессенджеров у многих провайдеров случилось из-за проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора.

Казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил поступающие и исходящие переводы средств с или на карты российской платежной системы «Мир».

Госдума отклонила законопроект о предоставлении одиноким родителям с двумя и более детьми отпуска в удобное для них время. В отзыве отмечало, что в ТК для многодетных родителей несовершеннолетних детей, в том числе одиноких родителей, уже предусмотрены меры поддержки.

Роструд предупредил, что в России за использование мобильного на работе может грозить увольнение. Наказание грозит при условии, что запрет на использование мобильного телефона на рабочем месте предусмотрен коллективным договором

ЦБ РФ предупредил о дальнейшем росте ставок по кредитам на фоне ужесточения денежно-кредитной политики регулятора, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки.

Мошенники придумали новую схему обмана пользователей. От имени банков они рассылают письма о «новом налоге на специальную военную операцию» и предлагают отказаться от его уплаты. Перейдя по ссылке в письме, жертва оставляет злоумышленникам свои данные при входе в личный кабинет.

Россияне в 2023 году купили 2,5 млрд таблеток от диареи. На эти препараты россияне потратили почти 36 млн рублей. Было куплено 129 млн упаковок, это 2,6 млрд таблеток.

Роскомнадзор одним днем внес геймерское сообщества Steam в реестр запрещенных сайтов. Но потом оперативно исключил сайт из реестра запрещенной информации.

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