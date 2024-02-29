Сосункам тут не рады! Депутаты хотят ввести штраф за запрет на кормление грудью в общественных местах

Кормление ребенка грудью в кафе и в фитнес-центре привело к скандалу поистине государственных масштабов. Депутаты решили положить этому конец и скоро внесут законопроект, который защитит кормящих в общественных местах матерей. За ущемление их прав законодатели хотят ввести штрафы.

В Госдуму планируют внести законопроект о введении штрафов за запрет на кормление грудью в общественных местах. Инцидент в московском фитнес-клубеWorld Class в Кунцеве, а также летний скандал в тульском кафе, когда оттуда выгнали женщин, кормивших грудью ребенка, дошел до Госдумы. В итоге в России могут ввести штрафы за запрет на кормление грудью в общественных местах. Кроме этого депутаты обсудят другие меры поддержки матерей с детьми.

На заседании рабочей группы в Госдуме 5 марта планируется обсудить разработку федеральной программы поддержки грудного вскармливания. Речь пойдет о развитие института молочной кухни и банка грудного «донорского» молока, а также разработки профстандарта для консультантов по грудному вскармливанию. Тогда же будут обсуждать и возможные штрафы за запрет на кормление грудью в общественных местах.

Помимо штрафов проект предполагает, что кормление грудью должно проходить с «соблюдением этических норм», т. е. женщина должна быть прикрыта либо ей должны предоставить отдельное место для кормления.

Напомним, в августе 2023 года тулячке не дали покормить ребенка на территории кафе. Дело было утром, будний день, людей было немного. Девушка выбрала самую отдаленную лавочку на заднем дворе одного из ресторанов и села покормить ребенка. Но это не понравилось персоналу. И тулячку попросили. По ее словам прогнали в грубой форме. Второй скандал произошел на днях в столичном фитнес-клубеWorld Class в Кунцеве. Молодая мама привезла ребенка на грудничковое плавание в бассейн, а после занятия села покормить малыша в женской раздевалке. На ресепшен прибежала посетительница и пожаловалась на кормящую. Сообщив, что неприятно смотреть, как та кормит ребенка грудью «при всех». Администратор сообщила об этом маме и та быстро ушла.

Мы писали об этом в нашем новостной дайджесте и некоторые наши пользователи прокомментировали ситуацию. Мнения, как всегда разделились. Кому-то прилюдное кормление неприятно, и вообще это интимная история. А кто-то считает, что кормление в относительно уединенном месте — нормальная практика.

Мнение 1

Мнение 2

В действующем законодательстве нет запрета на кормление ребенка грудью в общественном месте. Поэтому сейчас владелец частных территорий самостоятельно устанавливает режим работы заведений и правила их посещения. Сейчас там может быть прописан и запрет на кормление. Но, если депутаты примут законопроект, защищающий кормящих в общественных местах матерей, то выгонять их будет незаконно и чревато последствиями.

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Как считаете, нужно ли как-то регламентировать всю эту молочную историю? Нужен ли подобный законопроект?