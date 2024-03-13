🔎Советы для бухгалтеров, которые ведут учет торговли через маркетплейсы. Забирайте в закладки

Ведение бухгалтерского учета маркетплейсов имеет много нюансов.
Обращайте внимание на виды договоров с маркетплейсами
Существуют разные виды договоров с маркетплейсами:
договор комиссии(ст. 990 ГК). Так работают Озон и Wildberries. В сделках с покупателями права и обязанности — у маркетплейса, даже если продавец назван и вступил в отношения с покупателем (абз. 2 п. 1 ст. 990 ГК).
договор на оказание услуг (ст. 779 ГК). Так работает Сбер МегаМаркет, Яндекс Маркет и AliExpress. Маркетплейс не участвует в сделке купли-продажи, а оказывает услуги продавцу.
Считайте доходы с учетом агентских комиссий
Как вы выяснили по вопросам из нашего ТГ-канала КУБ многие бухгалтеры путаются в учете доходов. Например, некоторые включают в базу по УСН только суммы, которые поступили на их счет. А на комиссию маркетплейса не обращают внимания. Это не правильно! Компания должна включить в доходы по УСН всю сумму, которую покупатель оплатил за товар, даже если маркетплейс удержал с нее вознаграждение (письмо ФНС от 05.05.2023 № СД-4-3/5762).
💡Как считать. Если УСН «доходы», то считаете налог даже с неполученной выручки. В этом случае агентское вознаграждение базу не уменьшает. Если у вас УСН «доходы минус расходы», то также считаете налог даже с неполученной выручки. Но при этом комиссии отражаете в расходах (ст. 346.16 НК).
Используйте следующие бухгалтерские проводки
Бухгалтерские проводки — сложная тема. Вроде, их использую все, но у многих они вызывают вопросы. Как отражаем:
Дебет 76.02 или 62.01 Кредит 90.01 — выручка от продажи товара.
Дебет 90.03 Кредит 68.02 — если есть НДС.
Дебет 90.02 Кредит 45 — фиксируем списание себестоимости проданного и ранее переданного товара.
Дебет 45 Кредит 41(счет 43) — если вы продаете товар собственного производства.
Отражайте доход по дате его поступления
Дата дохода — еще один волнующий бухгалтеров момент. Когда отражать доход? Бывает, что маркетплейс не сразу перечисляет выручку продавцу. В итоге бухгалтеры путаются, когда отражать доходы при УСН: когда выручку получил МП или когда средства поступили от МП на счет организации. Правильно учитывать доходы на дату, когда компания получит деньги от маркетплейса (письма Минфина от 03.04.2020 № 03-11-11/26872).
Не списывайте в расходы товары сразу после отгрузки
Не стоит сразу после отгрузки маркетплейсу товаров считать их реализованными. Учитывать из в расходах можно только после того, как товары передали покупателю (ст. 346.16, ст. 346.17 НК). До этого момента компания не имеет права включить расходы в базу по УСН.
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Отражайте возврат товара следующими проводками
Если маркетплейс не смог реализовать товары, то делайте проводку:
Дебет 41 Кредит 45 — приняты на учет товары, возвращенные маркетплейсом.
Если товар вернул покупатель, например, по причине брака, то делайте проводку:
Дебет 76.02 или 62.01 Кредит 90.01 — сумма будет со знаком «минус», то есть проводим «сторно» и корректируем выручку по возвращенным товарам.
Дебет 90.03 Кредит 68.02 — проводка со знаком «минус», если был НДС.
Дебет 90.02 Кредит 45 — для корректировки себестоимости.
Дебет 41 Кредит 45 — для отражения «перемещения» со склада маркетплейса на ваш склад.
Дебет 76.02 Кредит 51 — так отразите, что перечислили МП деньги за возвращенные товары.
Кто из вас ведет маркетплейс? С какими сложностями сталкиваетесь в работе? Поделитесь опытом!
Комментарии1
По старой дружбе как-то таблички помогал сварганить по УУ😏Легче завод из кризиса дернуть😀