🔎Советы для бухгалтеров, которые ведут учет торговли через маркетплейсы. Забирайте в закладки

Из вопросов наших пользователей в ТГ-канале Красный уголок бухгалтера мы выяснили, на чем больше всего спотыкаются бухгалтеры маркетплейсов. В этой статье расскажем, что нужно учитывать, если компания или ИП, которые вы ведете торгует на маркетплейсах. Воспользуйтесь нашими рекомендациями, чтобы избежать штрафов.

Ведение бухгалтерского учета маркетплейсов имеет много нюансов.

Обращайте внимание на виды договоров с маркетплейсами

Существуют разные виды договоров с маркетплейсами:

договор комиссии(ст. 990 ГК). Так работают Озон и Wildberries. В сделках с покупателями права и обязанности — у маркетплейса, даже если продавец назван и вступил в отношения с покупателем (абз. 2 п. 1 ст. 990 ГК).

договор на оказание услуг (ст. 779 ГК). Так работает Сбер МегаМаркет, Яндекс Маркет и AliExpress. Маркетплейс не участвует в сделке купли-продажи, а оказывает услуги продавцу.

Считайте доходы с учетом агентских комиссий

Как вы выяснили по вопросам из нашего ТГ-канала КУБ многие бухгалтеры путаются в учете доходов. Например, некоторые включают в базу по УСН только суммы, которые поступили на их счет. А на комиссию маркетплейса не обращают внимания. Это не правильно! Компания должна включить в доходы по УСН всю сумму, которую покупатель оплатил за товар, даже если маркетплейс удержал с нее вознаграждение (письмо ФНС от 05.05.2023 № СД-4-3/5762).

💡Как считать. Если УСН «доходы», то считаете налог даже с неполученной выручки. В этом случае агентское вознаграждение базу не уменьшает. Если у вас УСН «доходы минус расходы», то также считаете налог даже с неполученной выручки. Но при этом комиссии отражаете в расходах (ст. 346.16 НК).

Используйте следующие бухгалтерские проводки

Бухгалтерские проводки — сложная тема. Вроде, их использую все, но у многих они вызывают вопросы. Как отражаем:

Дебет 76.02 или 62.01 Кредит 90.01 — выручка от продажи товара.

Дебет 90.03 Кредит 68.02 — если есть НДС.

Дебет 90.02 Кредит 45 — фиксируем списание себестоимости проданного и ранее переданного товара.

Дебет 45 Кредит 41(счет 43) — если вы продаете товар собственного производства.

Отражайте доход по дате его поступления

Дата дохода — еще один волнующий бухгалтеров момент. Когда отражать доход? Бывает, что маркетплейс не сразу перечисляет выручку продавцу. В итоге бухгалтеры путаются, когда отражать доходы при УСН: когда выручку получил МП или когда средства поступили от МП на счет организации. Правильно учитывать доходы на дату, когда компания получит деньги от маркетплейса (письма Минфина от 03.04.2020 № 03-11-11/26872).

Не списывайте в расходы товары сразу после отгрузки

Не стоит сразу после отгрузки маркетплейсу товаров считать их реализованными. Учитывать из в расходах можно только после того, как товары передали покупателю (ст. 346.16, ст. 346.17 НК). До этого момента компания не имеет права включить расходы в базу по УСН.

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Отражайте возврат товара следующими проводками

Если маркетплейс не смог реализовать товары, то делайте проводку:

Дебет 41 Кредит 45 — приняты на учет товары, возвращенные маркетплейсом.

Если товар вернул покупатель, например, по причине брака, то делайте проводку:

Дебет 76.02 или 62.01 Кредит 90.01 — сумма будет со знаком «минус», то есть проводим «сторно» и корректируем выручку по возвращенным товарам.

Дебет 90.03 Кредит 68.02 — проводка со знаком «минус», если был НДС.

Дебет 90.02 Кредит 45 — для корректировки себестоимости .

Дебет 41 Кредит 45 — для отражения «перемещения» со склада маркетплейса на ваш склад.

Дебет 76.02 Кредит 51 — так отразите, что перечислили МП деньги за возвращенные товары.

Кто из вас ведет маркетплейс? С какими сложностями сталкиваетесь в работе? Поделитесь опытом!