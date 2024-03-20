Наталия Лукина
Бухгалтерский аутсорсинг

Где отчеты, Лебовски? Как бухгалтерам на аутсорсе использовать Клерк.Премиум, чтобы получить максимум выгоды

Работа на аутсорсе позволяет бухгалтеру вести не одну фирму, а сразу несколько. Некоторые наши подписчики ведут сразу по 50 ИП. Это много! Но, и запросы у клиентов разные. Если не считать постоянно меняющегося законодательства, то основной проблемой бухгалтеры на аутсорсе считают трату времени на поиск нужной информации. Как решить этот вопрос?
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Где отчеты, Лебовски? Как бухгалтерам на аутсорсе использовать Клерк.Премиум, чтобы получить максимум выгоды
Иллюстрация: Веры Ревиной, Клерк.ру

Бухгалтер на аутсорсе— сам себе хозяин. Звучит отлично! Но, тут есть, как плюсы, так и минусы. У вас не может быть больничных, внезапных отгулов или спонтанных отпусков. Только вы отвечаете за все, подстраховать никто не сможет! И многие клиенты не дают бухгалтеру, допустившему ошибку или опоздавшему с отчетом, второго шанса. Ведь, ошибки бухгалтера-аутсорсера могут обернутся для бизнеса налоговой проверкой, доначислениями или штрафами.

Где отчеты, Лебовски?

Поэтому бухгалтера, допустившего ошибку, клиенты больше не будут привлекать к работе. А передадут бухгалтерию другому специалисту, чтобы больше не рисковать.

Клиенты часто хотят держать руку на пульсе, контролировать выполнение задач или у них могут возникнуть срочный запрос. Аутсорсеру нужно иметь быстрый доступ к документам, иметь четкое представление о проблеме и знать, где искать ответ, на интересующий клиента вопрос. Как раз с этими проблемами отлично справится подписка Клерк.Премиум, она помогает аутсорсерам вести удаленную бухгалтерию без хаоса в отчетности, штрафов от налоговой и истерики клиента.

Какие возможности дает Клерк.Премиум?

Начнем с того, что наша подписка постоянно пополняется. В ней только актуальные данные, которые можно использовать в работе прямо сейчас. Мы добавляем за год порядка 20 новых онлайн-курсов, десятки вебинаров, сотни полезных разборов законов, а теперь еще и тренинги с экспертами. Доплачивать за новый контент не надо. Вы получаете доступ ко всем мероприятиям нашего Центра обучения. А именно:

  • Онлайн-курсам с сертификатами: 43 шт. и каждый месяц будет появляться еще один. Это программы обучения по разным темам: бухучет, ФСБУ, маркетплейсы, УСН, налоговые проверки, воинский и кадровый учет.

  • Вебинарам. Это экспертные эфиры по всем сложным темам и изменениями законодательства, на которых можно задать вопросы эксперту, а еще вам будет доступен архив записей из 600 уже выпущенных вебинаров.

  • Ежедневному журналу Разбор законов с инструкциями по работе с новыми правилами. Каждый день выходит два разбора: один в текстовом, другой в формате 2-3-х минутного видео. Если вам нужна какая-то тема, вы сможете ее заказать редакции.

  • К справочно-правовой системе, справочники и инструменты. А также образцы документов.

  • Тренингам — закрытые практикумы с ведущими экспертами, на которых вы задаете волнующие вас вопросы и получаете квалифицированные ответы в режиме «прямого эфира». Попасть на них можно исключительно по подписке!

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Безлимитное количество вопросов экспертам «Клерка»

Зать абсолютно все невозможно. Клиент может задать вопрос, на который у вас нет ответа. И в этом случае вам пригодится наша расширенная подписка Клерк.Премиум+Консультации. Наш эксперт разберет именно вашу проблему! Ответы эксперты дают максимально оперативно. Конечно, зависит от сложности и от загруженности экспертов. Это может быть и пару минут, и пару часов. Но, в любом случае, вы получите ответ в течение суток.

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Резюмируя. Что получают бухгалтеры на аутсорсе: экономию времени, экономию денег (для постоянных клиентов бывают скидки и акции), экономию нервных клеток, но главное — массу полезного контента, который можно использовать в своей работе каждый день!

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Бухгалтерский аутсорсинг

Где отчеты, Лебовски? Как бухгалтерам на аутсорсе использовать Клерк.Премиум, чтобы получить максимум выгоды

Работа на аутсорсе позволяет бухгалтеру вести не одну фирму, а сразу несколько. Некоторые наши подписчики ведут сразу по 50 ИП. Это много! Но, и запросы у клиентов разные. Если не считать постоянно меняющегося законодательства, то основной проблемой бухгалтеры на аутсорсе считают трату времени на поиск нужной информации. Как решить этот вопрос?

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