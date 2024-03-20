Где отчеты, Лебовски? Как бухгалтерам на аутсорсе использовать Клерк.Премиум, чтобы получить максимум выгоды

Работа на аутсорсе позволяет бухгалтеру вести не одну фирму, а сразу несколько. Некоторые наши подписчики ведут сразу по 50 ИП. Это много! Но, и запросы у клиентов разные. Если не считать постоянно меняющегося законодательства, то основной проблемой бухгалтеры на аутсорсе считают трату времени на поиск нужной информации. Как решить этот вопрос?

Бухгалтер на аутсорсе— сам себе хозяин. Звучит отлично! Но, тут есть, как плюсы, так и минусы. У вас не может быть больничных, внезапных отгулов или спонтанных отпусков. Только вы отвечаете за все, подстраховать никто не сможет! И многие клиенты не дают бухгалтеру, допустившему ошибку или опоздавшему с отчетом, второго шанса. Ведь, ошибки бухгалтера-аутсорсера могут обернутся для бизнеса налоговой проверкой, доначислениями или штрафами.

Где отчеты, Лебовски?

Поэтому бухгалтера, допустившего ошибку, клиенты больше не будут привлекать к работе. А передадут бухгалтерию другому специалисту, чтобы больше не рисковать.

Клиенты часто хотят держать руку на пульсе, контролировать выполнение задач или у них могут возникнуть срочный запрос. Аутсорсеру нужно иметь быстрый доступ к документам, иметь четкое представление о проблеме и знать, где искать ответ, на интересующий клиента вопрос. Как раз с этими проблемами отлично справится подписка Клерк.Премиум, она помогает аутсорсерам вести удаленную бухгалтерию без хаоса в отчетности, штрафов от налоговой и истерики клиента.

Какие возможности дает Клерк.Премиум?

Начнем с того, что наша подписка постоянно пополняется. В ней только актуальные данные, которые можно использовать в работе прямо сейчас. Мы добавляем за год порядка 20 новых онлайн-курсов, десятки вебинаров, сотни полезных разборов законов, а теперь еще и тренинги с экспертами. Доплачивать за новый контент не надо. Вы получаете доступ ко всем мероприятиям нашего Центра обучения. А именно:

Онлайн-курсам с сертификатами : 43 шт. и каждый месяц будет появляться еще один. Это программы обучения по разным темам: бухучет, ФСБУ, маркетплейсы, УСН, налоговые проверки, воинский и кадровый учет.

Вебинарам . Это экспертные эфиры по всем сложным темам и изменениями законодательства, на которых можно задать вопросы эксперту, а еще вам будет доступен архив записей из 600 уже выпущенных вебинаров.

Ежедневному журналу Разбор законов с инструкциями по работе с новыми правилами. Каждый день выходит два разбора: один в текстовом, другой в формате 2-3-х минутного видео. Если вам нужна какая-то тема, вы сможете ее заказать редакции.

К справочно-правовой системе , справочники и инструменты. А также образцы документов.

Тренингам — закрытые практикумы с ведущими экспертами, на которых вы задаете волнующие вас вопросы и получаете квалифицированные ответы в режиме «прямого эфира». Попасть на них можно исключительно по подписке!

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Зать абсолютно все невозможно. Клиент может задать вопрос, на который у вас нет ответа. И в этом случае вам пригодится наша расширенная подписка Клерк.Премиум+Консультации. Наш эксперт разберет именно вашу проблему! Ответы эксперты дают максимально оперативно. Конечно, зависит от сложности и от загруженности экспертов. Это может быть и пару минут, и пару часов. Но, в любом случае, вы получите ответ в течение суток.

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Резюмируя. Что получают бухгалтеры на аутсорсе: экономию времени, экономию денег (для постоянных клиентов бывают скидки и акции), экономию нервных клеток, но главное — массу полезного контента, который можно использовать в своей работе каждый день!