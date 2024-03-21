Наталия Лукина
Маркетплейсы

Как начать работать с маркетплейсами в 2024 году. На что обратить внимание селлерам и бухгалтерам

В этой статье расскажем, что нужно учитывать селлерам и бухгалтерам маркетплейсов. Какую систему налогообложения выбрать, где закупаться и что продавать в 2024 году.
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Как начать работать с маркетплейсами в 2024 году. На что обратить внимание селлерам и бухгалтерам
Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру

Маркетплейсы прочно и надолго вошли в нашу жизнь. Такой вид торговли удобен как покупателям, так и продавцам — селлерам. Для начинающего предпринимателя маркетплейсы дают немало плюсов — легко выйти на рынок, не нужно тратиться на физические магазины и шоурумы.

Что продавать на маркетплейсах

Алгоритм выбора товара для продажи понятен. Выгодно продавать товары:

  • которых нет у других продавцов, то есть новинку,

  • товары, на который сейчас ажиотаж. Например, летом вышел фильм Барби и все массово начали скупали товары с логотипом «Barbie»,

  • товар с

    постоянным спросом — памперсы, детская одежда, игрушки, обувь и т.д,

  • товары с неограниченным сроком годности.

Где брать товар — тоже понятно. Везти из Китая или закупаться на крупном оптовом рынке типо «Садовод». Согласно таможенной статистики в первую сотню товаров, приезжающих из Китая в Россию, входят: бытовая техника, смартфоны, кухонные принадлежности,одежда и обувь, аксессуары, бижутерия, детские игрушки, товары для творчества,медицинские товары и товары для животных.

Экспорт товаров из Китая растет

Экспорт Китая растет при чем исключительно в Россию (это видно на диаграмме). Китайский экспорт за январь и февраль 2024-го вырос на 7,1% по сравнению с годом ранее.

💰Самые популярные площадки, где продаются товары из Китая — Wildberries и Ozon. По мнению ФАС, эти два маркетплейса контролируют 80% рынка онлайн-торговли. Также с этими площадками работает более 85%всех селлеров в стране.

Какую систему налогообложения можно применять при работе с маркетплейсами

Маркетплейсы работают с компаниями, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. Однако есть множество тонкостей.

❌Например, самозанятые не имеют права заниматься перепродажей, поэтому на маркетплейсах они могут продавать только собственную продукцию. Такое же правило действует для индивидуальных предпринимателей, которые применяют НПД.

❌А предприниматели на патентной системе налогообложения не могут торговать через маркетплейсы, так как торговля через компьютерные сети не подпадает под понятие розничной торговли в целях применения ПСН.

Как не запутаться во всех тонкостях

❗️Определиться с системой налогообложения, «выйти» на маркетплейсы, создать личный кабинет и выгрузить карточки товаров – это лишь начало работы. С этим худо-бедно селлеры могут справиться самостоятельно. Дальнейшее ведение бизнеса требует решения вопросов бухгалтерии. Однако бухгалтер, который раньше работал только «офлайн», может не сразу понять все нюансы учета продаж через маркетплейсы.

Специально для продвинутых селлеров и начинающих вести маркетплейсы бухгалтеров мы в марте создали новый онлайн-курс «Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С». Всего за месяц вы получите все необходимые знания для того, чтобы работать на онлайн-площадках.

В помощь селлерам и бухгалтерам, которые теряются во множестве факторов и нюансов мы собрали самое важно в одном курсе. Вы поймете, как выбирать наиболее эффективную организационно-правовую форму. Как правильно вести учет и рассчитывать налоги при работе с Яндекс, Wildberries или Ozon. Также вы научитесь пользоваться различными программами и инструментами при работе с маркетплейсами.

Как и все наши курсы «Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С»ориентирован на практику, поэтому все полученные навыки вы будете закреплять на тестах, разбирать реальные задачи из практики наших преподавателей.

После прохождения курса вы станете сертифицированным специалистом! Мы выдадим вам официальный документ о завершении обучения. Он поможет бухгалтеру скорее найти клиентов, а предпринимателям —подтвердить уровень и качество своих знаний.

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Кто из вас ведет маркетплейс, а селлеры есть? С какими сложностями сталкиваетесь в работе? Поделитесь опытом!

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