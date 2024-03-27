Наталия Лукина
Госзакупки

💥Госзакупки. Как компании не попасть в реестр недобросовестных поставщиков

Компания выиграла тендер на госзакупку, но по каким-то причинам не смогла выполнить контракт — это прямая дорога в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Расскажем, какие аргументы и обстоятельства помогут избежать реестра, сохранить репутацию и деньги компании. Забирайте подсказки от редакции.
40 15
💥Госзакупки. Как компании не попасть в реестр недобросовестных поставщиков
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Из-за экономических санкций сейчас многие участники закупок сталкиваются с трудностями при покупке импортной продукции, из-за чего не всегда могут выполнить условия контрактов. Если исполнитель не выполнил контракт по 44-ФЗ, то заказчик может прибегнуть к таким мерам правовой защиты:

  • административным — внести (через ФАС) исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков (РНП);

  • материальным — штраф и взыскание понесенных расходов (через суд).

Первый пункт грозит испорченной репутацией и потерей потенциальных заказчиков, а значит и доходов.

Можно ли этого избежать

Да, если сможете доказать, что ваша организация не могла исполнить госконтракт из-за экономических санкций недружественных государств. В этом случае ФАС не будет вносить вашу компанию в реестр недобросовестных поставщиков. Это указано в постановление Правительства от 21.03.2022 № 417.

💡Чтобы убедить антимонопольную службу или суд в добросовестности вашей компании, советуем заявлять: контракт сорвался по причинам, которые не зависели от вас. В своем обращении надо указать, что вы не смогли исполнить контракт из-за обстоятельств непреодолимой силы.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, например, пандемия коронавируса, санкции и контрсанкции. Но только с учетом конкретных обстоятельств дела (п. 3 ст. 401 ГК, вопрос 7 Обзора ВС от 21.04.2020).

Непредвиденные обстоятельства также могут быть причиной для изменения договора или его расторжения поЗакону № 223-ФЗ. В частности, условия сделки по Закону № 223-ФЗ можно изменить по соглашению сторон при существенном изменении обстоятельств, если иное не предусмотрели в договоре и положении о закупке (информационное письмо Минфина от 11.04.2022 № 24-07-08/30988).

Какие подтверждающие документы надо собрать

Какого-то определенного списка документов нет, Главное — чтобы из документов было понятно, что связь между санкциями и нарушением условий контракта есть.

❗️Вам пригодятся письма от транспортных компаний, производителей и поставщиков о задержке или невозможности поставки. Соберите переписку, подтверждающую, что вы искали обходные пути, других перевозчиков или искали на российском рынке аналоги товаров.

❗️Также вам надо показать, что компания готовилась работать по контракту. Для этого вам необходимо показать, какие действия для этого совершали и какие расходы компания понесла. Подойдут внутренние акты о начале работ, локальные акты о назначении или найме сотрудников специально под контракт. Также соберите акты, счета, договоры и переписку с контрагентами.

❗️Если вы уже работали с госзакупками — это большой плюс. Этот факт поможет убедить ФАС или суд в том, что ваша организация добросовестно участвует в госзакупках, а срыв этого контракта — случайность.

❗️Рекомендуем также собрать положительные отзывы контрагентов, а также документы, которые подтверждают профессиональную квалификацию сотрудников вашей компании. Приложите дипломы и сертификаты, которые подтвердят, что сотрудники компании регулярно повышают квалификацию в своей специализации.

Такие документы можно получить на «Клерке» после прохождения онлайн-курса «Госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ». Наш курс подойдет бухгалтерам, которые хотят помогать бизнесу зарабатывать больше, менеджерам, которые составляют документы для участия в тендерах и закупках. А также директору и юристу, которые узнают все лазейки в законодательстве по госзакупкам и станут экспертами по тендерам.

Приступить к занятиям вы сможете сразу после оплаты — ждать очередного потока обучения не нужно.

Купить курс

Вам автоматически будут доступны 17 видеоуроков с конспектами, чтобы после прохождения темы вы всегда могли к ней вернуться — быстро просмотреть записи, скрины и освежить все в памяти. Мы расскажем о том, как правильно подготовить заявку на примере пяти самых частых ошибок, рассмотрим риски, как для заказчика, так и для исполнителя. А также закрепим каждую главу обучения тестами. Этот инструмент мы придумали специально для вас, чтобы вы могли проверить свои знания. После обучения вы получите сертификат о прохождении курса, который подтвердит, что сотрудники компании повышают квалификацию. И в случае необходимости вы сможете предъявить его в суде и в ФАС.

Сейчас вы можете купить курс всего за 5 200 рублей вместо за 7 900!

Комментарии

3
  • Ирина

    Как-то раз участвовали в аукционе по 44-ФЗ по оказанию услуг горячего питания. Так в этом аукционе победила компания (с числом штата из двух человек) из региона на другом конце страны. Цену снижали хорошо, поэтому соревноваться с ними не хотелось. Даже интересно теперь - чем кормили? Неужели с Дальнего Востока в судочках везли? Или с кем из местных за копейки договорились?

Новости ФНС

⚡ Теперь любой желающий может узнать налоговый режим ИП

Раньше в свободном доступе были данные о применении УСН только по организациям. Теперь такая информация появилась и по ИП.

8

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Кадровые документы

Табели учета рабочего времени надо распечатывать и хранить в бумажном виде. Вы так делаете?

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. Для этого применяют табель учета рабочего времени формы Т-12 и Т-13.

1
31
Кадровый учет

Как мониторинг сотрудников избавит от головной боли бухгалтера и HR

При поиске сотрудников, необходимо не только оценивать профессиональные качества соискателей и трудовой опыт, но и проверять кандидатов на наличие штрафов и долгов, банкротство, предпринимательскую деятельность, проблемы с законом и многое другое.

Иллюстрация: ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
61

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Ведение бизнеса

47% компаний самостоятельно «воспитывают» будущих руководителей

Большинство предприятий уверены, что дешевле и надежней самостоятельно «выращивать» будущих руководителей. Им понадобится меньше времени на знакомство с коллегами и на освоение принципов работы бизнеса.

29
Наталия Лукина
Госзакупки

💥Госзакупки. Как компании не попасть в реестр недобросовестных поставщиков

Компания выиграла тендер на госзакупку, но по каким-то причинам не смогла выполнить контракт — это прямая дорога в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Расскажем, какие аргументы и обстоятельства помогут избежать реестра, сохранить репутацию и деньги компании. Забирайте подсказки от редакции.

Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»
3
40
Налог на прибыль

Минцифры предлагает ограничить число IT-компаний с нулевой ставкой по налогу на прибыль

Глава Минцифры предложил продлить льготу по налогу на прибыль для IT-компаний, но ограничить число тех, кто сможет ее получить.

29

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
DocsInBox
Инвентаризация

Инвентаризация в «Меркурии»: как правильно провести

Чтобы данные в журнале продукции совпадали с фактической информацией, нужно периодически корректировать остатки. В системе учета товаров животного происхождения «Меркурий» это можно сделать с помощью инвентаризации. Рассказываем, как проводить инвентаризацию в «Меркурии» и что для этого нужно.

Инвентаризация в «Меркурии»: как правильно провести
16
Больничные

👪 Чтобы отец ушел на больничный с маленьким ребенком, мать должна выйти из отпуска по уходу

Отпуск по уходу за ребенком дают, чтобы ухаживать как за здоровым ребенком, так и больным. Нельзя так, чтобы мама получала пособие по уходу и была в отпуске по уходу, а папа в это же время был на больничном по уходу за этим же ребенком, который заболел.

1
88
Штрафы за налоговые нарушения

За какие грубые налоговые нарушения компанию оштрафуют

По статье 120 НК компанию могут оштрафовать на грубое нарушение правил учета доходов, расходов, объектов налогообложения.

133
Dooglys.com
Маркетинг

Кейс внедрение программы лояльности. Рабочий кейс

Разобрали кейс, который помог собственнику повысить средний чек и обороты компании за счет внедрения программы лояльности

3
Иван Мараховка
Тайм-менеджмент

Тайм-менеджмент. 8 способов спланировать дела на день

Подборка постижимых способов спланировать дела на день разными методами.

4
Страхование

Владельцев массовых объектов могут обязать оформлять страховки

Госдума предложила обязать владельцев объектов, где проходят массовые мероприятия, страховать ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу посетителей.

44

Разборы законов

1 222
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Иван Шестак
Бизнес-планирование

Финансовый план. Коротко о том, почему бизнесу важно корректировать план?

Финансовый план позволяет собственнику выстроить чёткую стратегию управления своими средствами. Благодаря этому он может принимать взвешенные управленческие решения и избегать проблем с бюджетом. Тем не менее сам по себе план ничего не гарантирует.

Финансовый план. Коротко о том, почему бизнесу важно корректировать план?
20
УСН

Если взносы ИП полностью перекрывают аванс по УСН за 1 квартал, сдавать уведомление по ЕНП не надо

Если у ИП на УСН «доходы» без работников в 1-м квартале доход ниже 825 000 рублей, его аванс по УСН = 0. А на ноль уведомление по ЕНП не сдают.

97
Лицензирование

Ювелиров хотят снимать со спецучета, если их лицензия перестанет действовать

Пробирная палата сможет приостанавливать специальный учет компаний или ИП, которые работают с драгоценными камнями или драгметаллами. Основанием будет прекращение действия лицензии.

27
Алексей Стенькин
Судебная практика по налоговым спорам

Какие права имеет инспекция в уголовном налоговом деле. Судебная практика

Только в части иска. Так решил Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

22
Расходы по налогу на прибыль

Когда безнадежный долг покупателя войдет в расходы

Есть несколько оснований для признания задолженности безнадежной и включения ее в состав внереализационных расходов.

123
Ведение бизнеса

Введены общие в ЕАЭС правила для складских свидетельств на сельхозпродукцию

Ратифицировано Соглашение о правилах выдачи, обращения и погашения в рамках ЕАЭС складских свидетельств на сельхозпродукцию.

95

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
IT_and_Insurtech
Кадры

Как удержать персонал в условиях кадрового голода. Четыре самых эффективных инструмента

О том, что может помочь привлечь и удержать сотрудников в условиях нехватки кадров.

5
151

Интересные материалы

Разобраться в налогах
Бухгалтерская отчетность

Топ 10 ошибок в бухгалтерской отчетности компании за 2023 год. Как их избежать

При подведении итогов года организации формируют бухгалтерскую отчетность. Разберем самые распространенные ошибки, которые встречаются в бухгалтерском учете и отчетности за 2023 год.

Топ 10 ошибок в бухгалтерской отчетности компании за 2023 год. Как их избежать
3
699