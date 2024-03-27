💥Госзакупки. Как компании не попасть в реестр недобросовестных поставщиков

Компания выиграла тендер на госзакупку, но по каким-то причинам не смогла выполнить контракт — это прямая дорога в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Расскажем, какие аргументы и обстоятельства помогут избежать реестра, сохранить репутацию и деньги компании. Забирайте подсказки от редакции.

Из-за экономических санкций сейчас многие участники закупок сталкиваются с трудностями при покупке импортной продукции, из-за чего не всегда могут выполнить условия контрактов. Если исполнитель не выполнил контракт по 44-ФЗ, то заказчик может прибегнуть к таким мерам правовой защиты:

административным — внести (через ФАС) исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков (РНП);

материальным — штраф и взыскание понесенных расходов (через суд).

Первый пункт грозит испорченной репутацией и потерей потенциальных заказчиков, а значит и доходов.

Можно ли этого избежать

Да, если сможете доказать, что ваша организация не могла исполнить госконтракт из-за экономических санкций недружественных государств. В этом случае ФАС не будет вносить вашу компанию в реестр недобросовестных поставщиков. Это указано в постановление Правительства от 21.03.2022 № 417.

💡Чтобы убедить антимонопольную службу или суд в добросовестности вашей компании, советуем заявлять: контракт сорвался по причинам, которые не зависели от вас. В своем обращении надо указать, что вы не смогли исполнить контракт из-за обстоятельств непреодолимой силы.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, например, пандемия коронавируса, санкции и контрсанкции. Но только с учетом конкретных обстоятельств дела (п. 3 ст. 401 ГК, вопрос 7 Обзора ВС от 21.04.2020).

Непредвиденные обстоятельства также могут быть причиной для изменения договора или его расторжения поЗакону № 223-ФЗ. В частности, условия сделки по Закону № 223-ФЗ можно изменить по соглашению сторон при существенном изменении обстоятельств, если иное не предусмотрели в договоре и положении о закупке (информационное письмо Минфина от 11.04.2022 № 24-07-08/30988).

Какие подтверждающие документы надо собрать

Какого-то определенного списка документов нет, Главное — чтобы из документов было понятно, что связь между санкциями и нарушением условий контракта есть.

❗️Вам пригодятся письма от транспортных компаний, производителей и поставщиков о задержке или невозможности поставки. Соберите переписку, подтверждающую, что вы искали обходные пути, других перевозчиков или искали на российском рынке аналоги товаров.

❗️Также вам надо показать, что компания готовилась работать по контракту. Для этого вам необходимо показать, какие действия для этого совершали и какие расходы компания понесла. Подойдут внутренние акты о начале работ, локальные акты о назначении или найме сотрудников специально под контракт. Также соберите акты, счета, договоры и переписку с контрагентами.

❗️Если вы уже работали с госзакупками — это большой плюс. Этот факт поможет убедить ФАС или суд в том, что ваша организация добросовестно участвует в госзакупках, а срыв этого контракта — случайность.

❗️Рекомендуем также собрать положительные отзывы контрагентов, а также документы, которые подтверждают профессиональную квалификацию сотрудников вашей компании. Приложите дипломы и сертификаты, которые подтвердят, что сотрудники компании регулярно повышают квалификацию в своей специализации.

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