❓Что выбрать: переподготовку, повышение квалификации или онлайн-курсы? Разберемся, что подойдет именно вам

Мы сделали разбор по нашим основным обучающим продуктам. Объясним, чем курсы повышения квалификации или переподготовки отличаются от онлайн-курсов. Из поста вы поймете, какое обучение подходит именно вам. Забирайте в закладки, чтобы не потерять.

Работать без повышения профессионального уровня в наше время не принято, а у бухгалтера просто не получится. Наши чиновники усердно трудятся, чтобы бухгалтер постоянно учился. То, новый законопроект примут, то новую форму введут, то уведомление. В таких условиях, вопросы переподготовки и повышения квалификации приобретают особую актуальность

У «Клерка» много разных образовательных продуктов. Это и курсы повышения квалификации, и курсы профпереподготови, и онлайн-курсы. Курсы повышения квалификации отличаются от онлайн-курсов. А переподготовка и повышение квалификации — совсем не одно и то же. В таком изобилии можно легко запутаться. Сейчас все объясним.

Выбираем, что подходит именно вам

Пройдемся по каждому виду обучения.

🔥 Курс профессиональной переподготовки (КПП) — получение дополнительных навыков, позволяющих освоить новую квалификацию или приобрести дополнительную/новую профессию. Пройдя переподготовку, бухгалтер может в корне поменять сферу своей деятельности. По сути это самостоятельное, дополнительное ваше образование. Как второе высшее.

💥Курсы повышения квалификации (КПК) — обучение, направленное на усовершенствование профессиональных знаний, навыков и умений бухгалтеров. Другими словами, если вы хотите стать суперпрофи в своей области, вам надо основательно прокачать скилы. При этом, вы не меняете сферу своей деятельности.

❤️Онлайн-курс — это точечное обучение. Например, вы занимаетесь управленческим учетом, но чувствуете, что немного «плаваете» в каком-то вопросе — не понимаете, как грамотно в кризис порезать расходы. То есть, вам нужно подтянуть знания не комплексно, а прокачать узкий вопрос. Именно для таких случаев оптимальный выбор — онлайн-курс.

Повышение квалификации vs онлайн-курс

Если с профпереподготовкой все ясно, то выбор между КПК и онлайн-курсами не так очевиден. К тому же на «Клерке» есть пары КПК/онлайн-курсы: маркетплейсы, управленческий учет, бухгалтер на УСН и ФСБУ.

Важные отличия курса повышения квалификации от онлайн-курсов:

❗️На курсе повышения квалификации вы получаете не просто информацию, а навыки, которые вы закрепляете на практических письменные работах. Также у вас будут онлайн-встречи с преподавателем, где сможете разобрать именно вашу ситуацию. Также у вас будет возможность задать свои вопросы в чат экспертам. Вы получаете домашние задания, которые помогают оттачивать полученные знания на практике. Вместе с преподавателем разбираете ошибки. То есть, по сути — удаленное очное обучение.

❗️Онлайн-курс — самостоятельное изучение. Как на заочном факультете. Вы получаете видеозаписи, конспекты, тесты, но вникаете иизучаете материалы без помощи преподавателя. Зато в онлайн-курсах нет календарно-учебного графика, который есть на курсе повышения квалификации. Все материалы вы проходите в удобном именно вам режиме. Например, сегодня вы можете уделить учебе один час, а в выходные — 3 часа. Или, наоборот, плотно засесть за учебу, пройти весь курс за 10 дней, получить сертификат и заниматься дальше карьерой.

⏰Также отличаются сроки обучения. Объясню на примере. У популярного КПК Бухгалтер маркетплейса сроки обучения: 3 месяца, по 1-2 часа в день. Раньше закончить курс не получится. А у онлайн-курса Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С сроки обучения: 1 месяц (но, можно пройти курс быстрее), у вас свободный график обучения.

📄 Помимо этого отличается и документ, который вы получаете после обучения. Удостоверение о повышении квалификации и диплом о профессиональной переподготовке могут выдавать только учебные заведения с государственной образовательной лицензией. У нас эта лицензия есть! Мы работаем по тем же правилам, что и МГУ.

Удостоверение и диплом — серьезные корочки, которые мы вносим в ФИС ФРДО — «Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». Это единственный официальный (государственный) реестр всех выданных дипломов и удостоверений. Ведет его Рособрнадзор. Работодатели, которые проверяют подлинность документов, найдут ваше удостоверение в этом Реестре.

Вот так выглядит удостоверение

После онлайн-курсов вы получите сертификат от Центра обучения «Клерка». Наш центр уже более 20 лет работает с бухгалтерами, наши лекторы — топ-эксперты России в разных областях. Все наши курсы разработаны с учетом последних изменений в законодательстве, подкреплены практическими знаниями, а также дополнены тестовыми заданиями, которые помогут закрепить информацию. Поэтому сертификат от Центра обучения «Клерка» — это не просто бумажка, а полноценный документ, который подтверждает ваши знания.

Сертификат от Центра обучения«Клерк»

Топ парных курсов «Клерка»

Освойте новую профессию на курсах профессиональной переподготовки «Клерка» или прокачайте свои навыки на онлайн-курсах: выберете направление по душе.

🛒Курс повышения квалификации Бухгалтер маркетплейса

Если вы хотите работать на аутсорсе, самостоятельно выбирать задачи и клиентов, то маркетплейсы — лучший вариант. Здесь вы можете вне офиса зарабатывать от 90 тыс. в месяц. Научитесь работать на маркетплейсах на курсе повышения квалификации «Клерка».

После обучения вы получите удостоверение на 72 ак. часа.

Сейчас на новый курс действует акция 9 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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Специально для продвинутых селлеров и начинающих вести маркетплейсы бухгалтеров мы в марте создали новый онлайн-курс «Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С». Всего за месяц вы получите все необходимые знания для того, чтобы работать на онлайн-площадках.

Сейчас на новый курс действует супер-цена— 5 450 рублей вместо 16 350 рублей.

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📅Курс профессиональной переподготовки Главный бухгалтер на УСН

Этот курс профпереподготовки создан для тех, кто работает на упрощенной системе налогообложения. УСН хоть и проще, чем ОСНО, сложностей достаточно. Улучшите свои знания в работе с организациями на упрощенке и займите заслуженную должность главного бухгалтера.

В программе 24 блока — они охватывают все, что связано с УСН. На курсе вы разберетесь в нюансах ведения учета на УСН, узнаете все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов.

Сейчас на курс действует скидка, цена 7 600 рублей вместо 28 600 рублей.

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В курсе есть все про работу на УСН в 2024 году от экспертов-практиков. Вы изучите все тонкости спецрежима и сможете:

правильно составлять отчетность и считать налоги;

настроить 1С на работу при УСН;

вести документооборот, в том числе электронный и бухгалтерский учет по новым ФСБУ;

отвечать на требования налоговиков и снижать налоговые риски.



В курс входят также тесты для проверки и закрепления знаний, чтобы вы были уверены в своих знаниях упрощенки и аргументированно защищали компанию от налоговой.

Сейчас на курс действует супер-цена— 5 450 рублей вместо 15 950 рублей.

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Раньше об управленке вспоминали только, если был кризис. Сейчас стало понятно — она нужна всегда. Чтобы эффективно управлять бизнесом, руководителю нужны управленческие решения. На курсе научитесь понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании. Будьте правой рукой собственника и помогайте улучшать бизнес.

Сейчас курс можно купить по специальной цене за 7 300 рублей вместо 24 200 ₽ !

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Бухгалтер, который умеет вести управленческий учёт — важный сотрудник. Он помогает руководителю анализировать доходы и расходы компании. На этом курсе вы:

Освоите основы управленческого учета: от определения целей до формирования отчетности.

Овладеете инструментами бюджетирования: сможете планировать расходы, доходы и движение денежных средств.

Изучите методы расчета KPI сотрудников и сбора ФОТ.

Научитесь работать с 1С, Excel, Google таблицами и другими инструментами для автоматизации и анализа данных.

Практически примените полученные знания: разработаете систему управленческого учета для реальной компании.

Сейчас на курс действует супер-цена— 5 450 рублей вместо 12 700 рублей.

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После курса вызабудете о претензиях от налоговиков, начнете с легкостью применять федеральные стандарты в учете. Один из авторов курса — Сергей Верещагин. Эксперт по бухгалтерскому учету. Написал больше десяти книг по бухгалтерии. Около 500 публикаций в журналах и 30-летний опыт работы.

После обучения каждый участник получает удостоверение о повышении квалификации на 144 ак. часов. Данные также вносятся в ФИС ФРДО (госреестр Рособрнадзора).

Обучение длится один месяц, выпускник получает удостоверение и навыки:

вести бухгалтерскую отчетность с нуля,

применять семь ФСБУ,

избежать штрафов от налоговиков,

работать по новым правилам 2024 года.

Идеально подойдет для бухгалтеров и главных бухгалтеров: узнать, как изменить учетную политику под новые реалии и не нарваться на гнев ФНС по поводу ФСБУ.

Сейчас на курс действует супер-цена— 6 000 рублей вместо 20 900 рублей.

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После курса вызабудете о претензиях от налоговиков к учету, начнете с легкостью применять федеральные стандарты в учете.

Научитесь работать со всеми семью ФСБУ без штрафов.

Переведете весь бухучет на новые правила легко и без лишней работы.

Сможете изменить учетную политику под новые правила бухучета.

Получите реальный объем практических навыков уровня курса повышения квалификации, просто в рамках онлайн-курса с выдачей сертификата Центра обучения «Клерка».

Сейчас на курс действует супер-цена— 5 450 рублей вместо 12 700 рублей.

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Мы разобрали основные парные курсы, которые помогут вам освоить профессию, вырасти по карьерной лестнице и научиться работать по новым правилам 2024 года. А также объяснили какое обучение подходит именно вам. Если есть вопросы, пишите в комментариях!