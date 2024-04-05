⚡️Все самое важное про воинский учет в 2024 году. Проверьте, не попадает ли ваша компания в зону риска

И снова воинский учет. В этой статье расскажем, как сверить форму № 10 с военным билетом, обязателен ли инфостенд о воинском учете в вашем офисе, как грамотно уволить срочника и какие штрафы будут грозить, если вы все-таки нарушили правила ведения воинского учета в 2024 году. Забирайте в закладки!

За состояние воинского учета в организации отвечает ее руководитель. Но, как показал наш опрос, обычно он поручает это занятие бухгалтеру или кадровику. Надеемся, что вам повезло🙏, а если нет, обязательно прочитайте нашу статью. Она поможет избежать ошибок.

1. Отпускайте сотрудника в военкомат на медосмотр

Если сотрудник получит повестку из военкомата, в которой указано, что он обязан явиться для прохождения призывной комиссии, медосвидетельствования, уточнения сведений или отправки к месту прохождения военной службы, то вы обязаны его отпустить. Для этого издайте приказ об освобождении его от работы с сохранением должности и среднего заработка (ст. 170 ТК, ст. 6 Закона № 53-ФЗ).

💰Если не отпустите, то военкомат оштрафует директора или ответственного за ВУ сотрудника от 40 000 до 50 000 руб., а компанию — от 350 000 до 400 000 руб., ст. 21.2 КоАП.

❗️Важно. Сохраняйте за сотрудником средний заработок за дни явки в военкомат. Все рабочие дни, когда работник находился в военкомате, — оплатите в размере среднего заработка.

2. Увольте сотрудника, если его призвали на службу

Сейчас начался весенний призыв. Президент подписал указ от 31.03.2024 № 222 о весеннем призыве на срочную службу. Если вашего сотрудника призвали, увольте его по статье 83 ТК.

💡 Основание для прекращения договора — заявление призывника, к которому он прикладывает повестку. С приказом об увольнении вы обязаны ознакомить призывника под подпись. Увольняйте датой, которую сотрудник укажет в заявлении, без всяких отработок.

❗️Обратите внимание, если работник увольняется до окончания рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный отпуск, то оплату за неотработанные дни отпуска вы не должны удерживать ст. 137 ТК.

Сообщите в СФР об увольнении не позднее рабочего дня со дня, когда издали приказ. Кроме этого, направьте сведения об увольнении в военкомат по форме из приложения № 2 к Положению, утв. постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719. Для этого у вас будет пять календарных дней со дня увольнения.

💰Если вы этого не сделаете руководителя или ответственного за воинский учет ждет штраф от 40 000 до 50 000 руб., ст. 21.4 КоАП.

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3. Оформите информационный стенд по воинскому учету у себя в компании

Информационный стенд по воинскому учету должен быть оформлен в каждой компании, которая ведет ВУ. В законодательстве нет понятия «стенд по воинскому учету», также там отсутствуют правила по его оформлению. При этом проверка наличия инфостенда входит в Перечень основных вопросов, по которым проверяют работу по воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе, в организациях, п. 7 Перечня Методических рекомендаций по ведению воинского учета в организациях, утв. Генштабом ВС 11.07.2017. Поэтому стенд должен быть!

💰Штрафа за отсутствие стенда нет, но военкомат при проверки компании расценит это как недочет и потребует его устранить.

Наши рекомендации по оформлению стенда:

стенд может быть как листком А4, приклеенным в кабинете ответственного по ВУ, так и полноценным стендом. Тут никаких ограничений нет.

На стенде разместите информацию о НПА, которые регулируют права и обязанности военнообязанных.

Также разместите адреса и телефоны военкоматов, пунктов сбора на контрактную службу и т.д.

4. Сверьте данные в карточке № 10 с военными билетами

Ответственный за воинский учет должен сверять данные в карточке по форме № 10 с данными из военного билета не реже одного раза в год, п. 32 Положения о воинском учете, утв. постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719. Для сверки данных составляется список работников, состоящих на ВУ.

Сам порядок сверки прописан в Инструкции, утв. приказом Минобороны от 22.11.2021 № 700. Для сверки данных составляется список работников, состоящих на ВУ. Составьте график, по которому будете ждать сотрудников для сверки, и разошлите его их руководителям.

Что сверять? Сравнивайте информацию из раздела «Сведения о воинском учете». Узнавайте у сотрудника не изменилось ли его семейное положение, адрес места жительства или место пребывания. Если что-то изменилось вносите новую информацию в карточку учета. На лицевой стороне карточки укажите дату сверки и распишитесь.

❗️Внимание. Записи делайте карандашом, п. 33 Инструкции № 700.

5. Какие штрафы сейчас действуют для работодателей

Список действующих штрафы за ошибки и недочеты в вопросах воинского учета с 1 октября 2023 года пополнился новыми видами (закон от 31.07.2023 № 404-ФЗ).

Состав правонарушения Штраф для руководителей или ответственных за учет Штраф для малых предприятий Штраф для средних и крупных организаций Законодательная база Не сдали список сотрудников, которые подлежат первоначальной постановке на учет 40 000–50 000 руб. 175 000–200 000 руб. 350 000–400 000 руб. ст. 21.1 КоАП Сотруднику пришла повестка, но вы не сообщили о ней или не дали сходить в военкомат 40 000–50 000 руб. 175 000–200 000 руб. 350 000–400 000 руб. ст. 21.2 КоАП Не предоставили сведения для учета 40 000–50 000 руб. — — ст. 21.4 КоАП Не обеспечили своевременную явку сотрудников на сборные пункты при мобилизации 60 000–80 000 руб. 200 000–250 000 руб. 400 000–500 000 руб. ст. 19.38 КоАП Не организовали поставку техники на сборные пункты в соответствии с планами мобилизации 60 000–80 000 руб. 200 000–250 000 руб. 400 000–500 000 руб. ст. 19.38 КоАП Не сдали иные обязательные сведения или информацию по учету. 300–500 руб. — 3000–5000 руб. ст. 19.7 КоАП

По мнению экспертов, у военкоматов сейчас огромная нагрузка, но это не значит, что военкоматы утратили бдительность и ослабили контроль за компаниями.

Если у вас остались какие-то вопросы по воинскому учету, пишите в комментариях, попробуем разобраться вместе!