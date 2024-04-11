Наталия Лукина
Больничные

Больничный по уходу за ребенком в 2024 году. Сколько можно на нем быть и как его оплатят

Больничный лист по уходу за ребенком с 2023 года оплачивает Социальный фонд, но, конечно, с вопросами по больничным работники идут не в СФР, а в свою родную бухгалтерию. Прочитайте этот пост, тут есть все ответы для сотрудников-родителей.
124 69
Больничный по уходу за ребенком в 2024 году. Сколько можно на нем быть и как его оплатят
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кто может оформить больничный по уходу за ребенком

Оформить больничный и получить пособие может любой родственник ребенка: родители, бабушки, дедушки, тети и дяди, а также опекуны или попечители, осуществляющие уход за малышом. Степень родства на право оформить листок и порядок его оплаты никак не влияет. Это прописано в п. 43 Условий утвержденных приказом Минздрава от 23.11.2021 № 1089н.

В какие сроки произойдут выплаты

Если раньше больничные оплачивали работодатели, то теперь его с первого дня оплатит СФР —  Закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ. Но работа у бухгалтера все равно осталась — после того, как больничный будет закрыт фонд сообщит об этом компании и запросит сведения для расчета пособия. Подать информацию в систему СФР необходимо в течение трех рабочих дней, со дня получения данных о закрытии электронного листка п. 22 Правил, утв. постановлением Правительства от 23.11.2021 № 2010. Через 10 дней после этого фонд назначит и выплатит работнику пособие по временной нетрудоспособности.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за календарные дни, указанные в больничном листе по уходу за ребенком (ч. 8 ст. 6 закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Сколько дней в году фонд оплатит

Количество оплачиваемых дней детского больничного в календарном году зависит от возраста ребенка, вида заболевания и способа лечения — лечили ребенка дома или в больнице.

Если заболел ребенок до 7 лет, то по коду причины нетрудоспособности 09 — уход за больными членами семьи, оплатят до 60 календарных дней в году.

Если ребенку от 7 до 15 лет, больничный по уходу оплачивают с учетом ограничений:

  • до 15 календарных дней — по каждому случаю ухода;

  • не более 45 календарных дней в календарном году — по всем случаям ухода за ребенком.

По уходу за ребенком от 15 лет до 18 СФР готов оплатить 30 дней, но не более 7 дней по каждому случаю заболевания.

❗️До 18 лет по кодам причины нетрудоспособности 13, 14, 15 фонд оплатит 120 дней. Ограничений по продолжительности больничного нет.

В каком размере фонд оплатит больничный

В случае ухода за больным малышом в возрасте до 8 лет пособие выплачивается в размере 100% среднего заработка (п. 1 ч. 3, ч. 6 ст. 7 закона № 255-ФЗ).

Если ребенку 8 лет и больше, на выплаты уже влияет страховой стаж работника (ч. 1 ст. 7, п. 2 ч. 3 ст. 7 закона № 255-ФЗ):

  • 100% среднего заработка, если страховой стаж работника 8 и более лет;

  • 80% среднего заработка, если страховой стаж от 5 до 8 лет;

  • 60% среднего заработка, если стаж до 5 лет.

Если ребенок с 8 до 15 лет лечится дома, то больничный оплачивается (пп. «а» п. 2 ч. 3 ст. 7 закона № 255-ФЗ):

  • за первые 10 календарных дней — исходя из продолжительности страхового стажа сотрудника;

  • за последующие оплачиваемые дни — в размере 50% среднего дневного заработка независимо от страхового стажа.

При лечении дома ребенка 15 лет и старше больничный оплачивается не более чем за 7 календарных дней в размере, зависящем от продолжительности страхового стажа (п. 6 ч. 5 ст. 6, ч. 4 ст. 7 закона № 255-ФЗ).

Если ребенок старше 8 лет попал в больницу, то пособие начисляется из продолжительности страхового стажа работника за все оплачиваемые дни больничного (пп. «б» п. 2 ч. 3 ст. 7 закона № 255-ФЗ):

  • с ребенком в возрасте с 8 до 15 лет;

  • с ребенком в возрасте до 18 лет в случае болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, при злокачественных новообразованиях;

  • с ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;

  • с ВИЧ-инфицированным ребенком до 18 лет.

Если ребенок 15 лет и старше лечится в больнице, листок по уходу за ним не выдают (п. 49 условий № 1089н).

Комментарии

1
Наталья Горячая
Дробление бизнеса

Зачем бизнес дробится? Три очевидных ответа

Тема дробления доминирует не только в судах. Она тревожит предпринимательское сообщество и разговоры про незаконную оптимизацию не утихают.

1

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: в России изменят состав автомобильной аптечки, деньги для пострадавших от наводнения есть, в Сочи сошла гигантская лавина

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

8
Кредитование

На рассрочки распространят регулирование, действующие для кредитов и займов

Правовое регулирование предоставления рассрочек недостаточно прозрачное, поэтому ЦБ хочет его уточнить и приблизить к нормам о кредитах и займах.

6

Календарь вебинаров

7
Лучшие спикеры, новый каждый день
6-НДФЛ

👀 ФНС сверяет имущественный вычет в справках к 6-НДФЛ с выданными уведомлениями. Эксперт: у налоговиков есть еще свои «идеальные» КС

ФНС прислала на сотрудника уведомление на имущественный вычет по НДФЛ на 2023 год в сумме 300 000 рублей. В итоге вычет он получил только на 200 тысяч. Налоговики прислали требование.

1
207
DocDeti_DocMed_DocDent
Медицина

Деньги, вино и не только… От чего может чихать бухгалтер

Поговорим о необычных типах аллергических реакций с аллергологом DocMed и DocDeti Еленой Добрыниной.

Деньги, вино и не только… От чего может чихать бухгалтер
4
20
Вклады

В России будут социальные счета и социальные вклады

Для борьбы с бедностью и снижения финансового неравенства в закон о банках и банковской деятельности внесут изменения, закладывающие правовые основы для социальных банковских счетов и вкладов. ЦБ поддержал.

2
36

Онлайн-курсы

56
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Охрана труда

🚑 Предварительный медосмотр должен быть за счет работодателя, даже если не взяли на работу. Эксперт: работодатель так и так «крайний»

При трудоустройстве на работу с вредностью сотрудник должен пройти предварительный медосмотр, а работодатель – оплатить его.

2
135
Мошенничество

Финансовые пирамиды наконец-то запретят

Банк России считает приоритетным принятие в ближайшее время так называемого закона о запрете финансовых пирамид.

26
Наталия Лукина
Больничные

Больничный по уходу за ребенком в 2024 году. Сколько можно на нем быть и как его оплатят

Больничный лист по уходу за ребенком с 2023 года оплачивает Социальный фонд, но, конечно, с вопросами по больничным работники идут не в СФР, а в свою родную бухгалтерию. Прочитайте этот пост, тут есть все ответы для сотрудников-родителей.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
124
Бесплатно с Налоговые проверки

Ответственность за неявку на допрос в ФНС. Мини-курс

Разбираемся в мини-курсе, кого могут вызвать на допрос в налоговую, по каким причинам отказ от дачи показаний будет считаться правомерным и какая предусмотрена ответственность за неявку на допрос.

Ответственность за неявку на допрос в ФНС. Мини-курс
25
Ведение бизнеса

Как не задушить ростки инноваций внутри своего бизнеса

Если верить статистике, то лишь 10% крупных и средних компаний в России признают инновации ключевой стратегией своего развития. В последние годы ситуация несколько изменилась к лучшему, но возможности для быстрого прогресса в области инноваций остаются ограниченными. 

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
20
Екатерина Макаренко
Малый и средний бизнес

10 тем, волнующих малый бизнес в России в 2024 году. От наименее до наиболее значимых

В последние годы малый бизнес в России сталкивается с множеством вызовов, которые коренным образом меняют привычную бизнес-среду. Эти изменения затрагивают не только экономический, но и социальный, технологический, а также политический аспекты.

12

Разборы законов

1 248
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Банки

В 2024 году с рынка уйдет 15 российских банков

Эксперты предупредили о возможной ликвидации более 10 банков в России, а также о том, что лишатся лицензий в этом году «слабые банки».

1
115
Страховые взносы

🔔 Взносы с выплат домовым активистам могут отменить

В прошлом году в НК прописали норму про начисление страховых взносов на выплаты старшим по дому. Из-за этого активисты стали в массовом порядке отказываться от такой работы, за которую они получают скромное вознаграждение, лишаясь при этом индексции пенсии. Это хотят исправить.

38
Клерк
Бухгалтеры

Зарабатывай с «Клерком». Реферальная программа Клерк.Партнер

Да-да, теперь и у нас появилась собственная реферальная программа. Вы можете рекомендовать наши курсы и вебинары и получать доход. 

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
36
Зарплата

Депутаты приняли закон о новом порядке оплаты сверхурочной работы

При оплате сверхурочной работы надо учитывать весь заработок сотрудника, а не только оклад.

82
Кадры

Дать — кому мало, отпустить — кому тесно: 5 навыков будущих лидеров

Во многих сферах сегодня наблюдается дефицит кадров и дело не только в экономическом кризисе — дисбаланс на рынке труда возникает по разным причинам, а иногда и в их совокупности.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
1
30
НДС

Новый онлайн-курс «НДС: расчет, декларация, 1С» — станьте экспертом по НДС за месяц

На носу сдача декларации по НДС за 1 квартал 2024 года. Заполнить и отправить отчет нужно по новым правилам. Кроме того, изменился состав необлагаемых операций, принципы формирование налоговой базы и т. д. Разберитесь во всех нюансах НДС на новом курсе «Клерка».

47

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Кредитование

Плавающие ставки по кредитам ограничат законом

Госдума готовит ко второму чтению депутатский законопроект об ограничении плавающих процентных ставок в кредитовании. ЦБ уже поддержал его как приоритетный.

44

Интересные материалы

Бесплатно с 6-НДФЛ

Как в 1С заполнить 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года: пошаговая инструкция

В 2024 году форма и порядок заполнения расчета 6-НДФЛ в очередной раз претерпели изменения. Рассказываем, как заполнить в 1С 6-НДФЛ по новым правилам, на что обратить внимание.

Как в 1С заполнить 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года: пошаговая инструкция
35