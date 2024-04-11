Больничный по уходу за ребенком в 2024 году. Сколько можно на нем быть и как его оплатят

Больничный лист по уходу за ребенком с 2023 года оплачивает Социальный фонд, но, конечно, с вопросами по больничным работники идут не в СФР, а в свою родную бухгалтерию. Прочитайте этот пост, тут есть все ответы для сотрудников-родителей.

Кто может оформить больничный по уходу за ребенком

Оформить больничный и получить пособие может любой родственник ребенка: родители, бабушки, дедушки, тети и дяди, а также опекуны или попечители, осуществляющие уход за малышом. Степень родства на право оформить листок и порядок его оплаты никак не влияет. Это прописано в п. 43 Условий утвержденных приказом Минздрава от 23.11.2021 № 1089н.

В какие сроки произойдут выплаты

Если раньше больничные оплачивали работодатели, то теперь его с первого дня оплатит СФР — Закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ. Но работа у бухгалтера все равно осталась — после того, как больничный будет закрыт фонд сообщит об этом компании и запросит сведения для расчета пособия. Подать информацию в систему СФР необходимо в течение трех рабочих дней, со дня получения данных о закрытии электронного листка п. 22 Правил, утв. постановлением Правительства от 23.11.2021 № 2010. Через 10 дней после этого фонд назначит и выплатит работнику пособие по временной нетрудоспособности.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за календарные дни, указанные в больничном листе по уходу за ребенком (ч. 8 ст. 6 закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Сколько дней в году фонд оплатит

Количество оплачиваемых дней детского больничного в календарном году зависит от возраста ребенка, вида заболевания и способа лечения — лечили ребенка дома или в больнице.

Если заболел ребенок до 7 лет, то по коду причины нетрудоспособности 09 — уход за больными членами семьи, оплатят до 60 календарных дней в году.

Если ребенку от 7 до 15 лет, больничный по уходу оплачивают с учетом ограничений:

до 15 календарных дней — по каждому случаю ухода;

не более 45 календарных дней в календарном году — по всем случаям ухода за ребенком.

По уходу за ребенком от 15 лет до 18 СФР готов оплатить 30 дней, но не более 7 дней по каждому случаю заболевания.

❗️До 18 лет по кодам причины нетрудоспособности 13, 14, 15 фонд оплатит 120 дней. Ограничений по продолжительности больничного нет.

В каком размере фонд оплатит больничный

В случае ухода за больным малышом в возрасте до 8 лет пособие выплачивается в размере 100% среднего заработка (п. 1 ч. 3, ч. 6 ст. 7 закона № 255-ФЗ).

Если ребенку 8 лет и больше, на выплаты уже влияет страховой стаж работника (ч. 1 ст. 7, п. 2 ч. 3 ст. 7 закона № 255-ФЗ):

100% среднего заработка, если страховой стаж работника 8 и более лет;

80% среднего заработка, если страховой стаж от 5 до 8 лет;

60% среднего заработка, если стаж до 5 лет.

Если ребенок с 8 до 15 лет лечится дома, то больничный оплачивается (пп. «а» п. 2 ч. 3 ст. 7 закона № 255-ФЗ):

за первые 10 календарных дней — исходя из продолжительности страхового стажа сотрудника;

за последующие оплачиваемые дни — в размере 50% среднего дневного заработка независимо от страхового стажа.

При лечении дома ребенка 15 лет и старше больничный оплачивается не более чем за 7 календарных дней в размере, зависящем от продолжительности страхового стажа (п. 6 ч. 5 ст. 6, ч. 4 ст. 7 закона № 255-ФЗ).

Если ребенок старше 8 лет попал в больницу, то пособие начисляется из продолжительности страхового стажа работника за все оплачиваемые дни больничного (пп. «б» п. 2 ч. 3 ст. 7 закона № 255-ФЗ):

с ребенком в возрасте с 8 до 15 лет;

с ребенком в возрасте до 18 лет в случае болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, при злокачественных новообразованиях;

с ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;

с ВИЧ-инфицированным ребенком до 18 лет.

Если ребенок 15 лет и старше лечится в больнице, листок по уходу за ним не выдают (п. 49 условий № 1089н).